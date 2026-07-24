Csak az oltás adhat reményt a juhexport részleges újraindítására

Országszerte milliós nagyságrendű az exportra nevelt bárányok száma, a jelentős állománytöbblet pedig akkor okoz majd igazán gondokat az állattartóknak, amikor a nyájakat be kell vinni a legelőkről
Fotó: Veres Nándor
Az Európai Unió tagországaiba az év végéig semmilyen körülmények között nem exportálhat juhokat Románia, a kiskérődző-pestis elleni oltás bevezetése mégis részleges utat nyithat a rengeteg, eladásra nevelt állat külföldi értékesítésére.
Leghamarabb az arab államok, tehát az EU-n kívüli országok irányába indulhat újra a juhexport Romániából, de ehhez is több feltételnek kell még teljesülnie. A kiskérődző-pestis és a juhhimlő jelenléte miatt elrendelt EU-s exporttilalmat az év végéig biztosan nem oldják fel, tehát
tájékoztatott István Róbert. A Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy a kiskérődző-pestis elleni oltás bevezetése részlegesen mégis utat nyithat az exportnak.
Az oltást regionálisan vezetnék csak be, azaz Tulcea és Konstanca megyében oltanák be az állatokat, hiszen ezekben a megyékben vannak a begyűjtő- és exportpontok, ahová az ország minden részéből szállították eddig a külföldi eladásra szánt állatokat.
– közölte a megyei főállatorvos Bukarestből, ahol az állategészségügyi igazgatóságok vezetőivel közösen vett részt egy gyűlésen, amelynek éppen az volt a témája, hogy Romániának milyen EU-s elvárásoknak kell megfelelnie a kiskérődző-pestis és a juhhimlő visszaszorítása érdekében.
A megbeszélésen jelent volt Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter és Mihály Zoltán, a mezőgazdasági minisztérium államtitkára is.
Az állatok most a legelőkön vannak, a bajok akkor kezdenek majd fokozódni, amikor be kell hajtani a nyájakat
Fotó: Erdély Bálint Előd
Egyelőre még az arab államok irányába történő export újraindulása is bizonytalan. „Ez
még a húst sem, tehát a levágott állatot és még a termékeket sem oltott állatoktól. Viszont az arab államok, ha adnak egy felmentést és elfogadják az oltott állatokat levágva, illetve a termékeket, tehát a húst, a félbe vágott állatokat, és erre az Unió is rábólint, akkor ezek mehetnek” – magyarázta.
Az oltás bevezetésének a tervéről Románia még egyeztetéseket folytat az EU-s szakhatósággal, ha megkapja a jóváhagyást, akkor minél hamarabb megkezdenék az állatok beoltását, válaszolta kérdésünkre István Róbert.
Egy, a közelmúltban elvégzett ellenőrzés során az ország 41 megyéjének juhállományában találtak antitestekkel rendelkező állatokat. Hargita megyében két különböző juhállományban, összesen három állat esetében igazolták a kiskérődzőpestis-antitestek jelenlétét a laborvizsgálatok.
A kiskérődző-pestis elleni immunválaszt, azaz antitestek jelenlétét igazolták a laborvizsgálatok két különböző Hargita megyei legelőtesten tartott juhok néhány példányában. Az egyelőre még rejtély, hogy miként kerülhettek kapcsolatba a kórokozóval.
A megyei szakhatóság szigorú mozgástilalmat rendelt el, azaz a két legelőtestről, a két esztenáról nem vihettek ki egyetlen állatot sem, illetve oda sem vihettek további állatokat a falvakból. Aktív fertőzést akkor sem találtak, és más, antitestekkel rendelkező állatot azóta sem, így
– mondta István Róbert, arra is kitérve, hogy a szomszédos Maros megyében is kioltották a korábbi kiskérődzőpestis-gócot.
Az állatmozgás azonban továbbra is szigorúan korlátozott, ugyanis az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság a kiskérődző-pestis és az afrikai sertéspestis terjedésének megfékezése érdekében a hónap első felében egy szigorú, országos intézkedést vezetett be:
30 napos országos karantént rendeltek el, ezalatt a juhok és kecskék mindennemű mozgatása és szállítása fel van függesztve Románia egész területén;
kizárólag a gazdaságokból vagy a gyűjtőközpontokból közvetlenül a vágóhídra történő szállítás engedélyezett, és az is csak a területileg illetékes állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság által kiállított jóváhagyás alapján;
a nyájak közötti érintkezést az érintett területeken legeltetési tilalommal, továbbá ugyanazon legelőtest több állattartó általi közös használatának tilalmával szüntetik meg;
a rendőrség, a csendőrség és a határrendészet is szigorítja az ellenőrzéseket, az illegális állatszállítmányokat lefoglalják, a szakhatósági állatorvos pedig ilyen esetben legfeljebb egy órán belül a helyszínre érkezik;
a vadásztársaságok, vadászterületek kezelői kötelesek a vadonban talált összes kérődző-, szarvasféle- és vaddisznótetemet összegyűjteni, és sürgősen szakhatósági laboratóriumaiba szállítani;
a korlátozás alatt álló övezetek polgármesteri hivatalai kötelesek biztosítani a logisztikai feltételeket a gazdaságokban elhullott állatok tetemeinek biztonságos megsemmisítéséhez.
A nyájak elszigetelése az egyik fontos lépés, de a pásztornak sem kellene átmennie a másik esztenára, tehát több lépés betartására van szükség, és az,
– mondta István Róbert, hangsúlyozva, hogy az ő érdekük is, hogy betartsák az intézkedéseket.
A kórokozó terjedése szempontjából azonban továbbra is az állatokkal való ellenőrizetlen kereskedelem jelenti a legnagyobb veszélyt, fűzte hozzá.
Hargita megyében százezres nagyságrendű lehet az eladásra nevelt idei bárányok száma, a korlátozások pedig nagy terhet rónak az állattartókra. Ez most még nem érzékelhető jelentősen, ugyanis abba már belenyugodtak, hogy az idei bárányokat nem tudják értékesíteni.
Az állatok most a legelőkön vannak, a bajok akkor kezdenek majd fokozódni, amikor be kell hajtani a nyájakat a legelőkről, vélekedett a megyei főállatorvos. Ugyanis „úgy mentek ki tavasszal, hogy az 500 állatból 250 anyát visznek haza, de oda kerültek, hogy kivittek 500-at és azokat haza is kell vigyék”, ám
Így tehát a korlátozások miatt jelentkező nehézségek ősszel válnak igazán kézzelfoghatóvá, tudtuk meg a megyei főállatorvostól.
Nő a feszültség a juhtartók körében, ugyanis nincsenek még hivatalos válaszok a Romániát sújtó exporttilalom enyhítésére vonatkozó kérdésekre. Az exportra nevelt bárányok kényszertartása növeli a költségeket, értékük viszont lassan csökkeni kezd.
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