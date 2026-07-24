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Csak az oltás adhat reményt a juhexport részleges újraindítására

Országszerte milliós nagyságrendű az exportra nevelt bárányok száma, a jelentős állománytöbblet pedig akkor okoz majd igazán gondokat az állattartóknak, amikor a nyájakat be kell vinni a legelőkről • Fotó: Veres Nándor

Országszerte milliós nagyságrendű az exportra nevelt bárányok száma, a jelentős állománytöbblet pedig akkor okoz majd igazán gondokat az állattartóknak, amikor a nyájakat be kell vinni a legelőkről

Fotó: Veres Nándor

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Az Európai Unió tagországaiba az év végéig semmilyen körülmények között nem exportálhat juhokat Románia, a kiskérődző-pestis elleni oltás bevezetése mégis részleges utat nyithat a rengeteg, eladásra nevelt állat külföldi értékesítésére.

Széchely István

2026. július 24., 07:592026. július 24., 07:59

Leghamarabb az arab államok, tehát az EU-n kívüli országok irányába indulhat újra a juhexport Romániából, de ehhez is több feltételnek kell még teljesülnie. A kiskérődző-pestis és a juhhimlő jelenléte miatt elrendelt EU-s exporttilalmat az év végéig biztosan nem oldják fel, tehát

az EU-s tagországokba továbbra sem tudják eladni állataikat a romániai gazdák,

tájékoztatott István Róbert. A Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy a kiskérődző-pestis elleni oltás bevezetése részlegesen mégis utat nyithat az exportnak.

Az oltást regionálisan vezetnék csak be, azaz Tulcea és Konstanca megyében oltanák be az állatokat, hiszen ezekben a megyékben vannak a begyűjtő- és exportpontok, ahová az ország minden részéből szállították eddig a külföldi eladásra szánt állatokat.

Az oltás bevezetésével megtörténhet, hogy még az év vége előtt újraindulhat az export az arab államok felé

– közölte a megyei főállatorvos Bukarestből, ahol az állategészségügyi igazgatóságok vezetőivel közösen vett részt egy gyűlésen, amelynek éppen az volt a témája, hogy Romániának milyen EU-s elvárásoknak kell megfelelnie a kiskérődző-pestis és a juhhimlő visszaszorítása érdekében.

A megbeszélésen jelent volt Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter és Mihály Zoltán, a mezőgazdasági minisztérium államtitkára is.

Az állatok most a legelőkön vannak, a bajok akkor kezdenek majd fokozódni, amikor be kell hajtani a nyájakat • Fotó: Erdély Bálint Előd Galéria

Az állatok most a legelőkön vannak, a bajok akkor kezdenek majd fokozódni, amikor be kell hajtani a nyájakat

Fotó: Erdély Bálint Előd

Egyelőre még az arab államok irányába történő export újraindulása is bizonytalan. „Ez

Idézet
akkor történhet meg, ha az illető arab állam elfogadja az oltott állatokat. Az Európai Unióban nem fogadják el az oltott állatokat,

még a húst sem, tehát a levágott állatot és még a termékeket sem oltott állatoktól. Viszont az arab államok, ha adnak egy felmentést és elfogadják az oltott állatokat levágva, illetve a termékeket, tehát a húst, a félbe vágott állatokat, és erre az Unió is rábólint, akkor ezek mehetnek” – magyarázta.

Az oltás bevezetésének a tervéről Románia még egyeztetéseket folytat az EU-s szakhatósággal, ha megkapja a jóváhagyást, akkor minél hamarabb megkezdenék az állatok beoltását, válaszolta kérdésünkre István Róbert.

Az állatmozgás továbbra is szigorúan korlátozott

Egy, a közelmúltban elvégzett ellenőrzés során az ország 41 megyéjének juhállományában találtak antitestekkel rendelkező állatokat. Hargita megyében két különböző juhállományban, összesen három állat esetében igazolták a kiskérődzőpestis-antitestek jelenlétét a laborvizsgálatok.

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A kiskérődző-pestis elleni immunválaszt, azaz antitestek jelenlétét igazolták a laborvizsgálatok két különböző Hargita megyei legelőtesten tartott juhok néhány példányában. Az egyelőre még rejtély, hogy miként kerülhettek kapcsolatba a kórokozóval.

A megyei szakhatóság szigorú mozgástilalmat rendelt el, azaz a két legelőtestről, a két esztenáról nem vihettek ki egyetlen állatot sem, illetve oda sem vihettek további állatokat a falvakból. Aktív fertőzést akkor sem találtak, és más, antitestekkel rendelkező állatot azóta sem, így

a huszonegy nap letelte után feloldják a korábban elrendelt szigorú korlátozásokat a két állomány esetében

– mondta István Róbert, arra is kitérve, hogy a szomszédos Maros megyében is kioltották a korábbi kiskérődzőpestis-gócot.

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Az állatmozgás azonban továbbra is szigorúan korlátozott, ugyanis az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság a kiskérődző-pestis és az afrikai sertéspestis terjedésének megfékezése érdekében a hónap első felében egy szigorú, országos intézkedést vezetett be:

  • 30 napos országos karantént rendeltek el, ezalatt a juhok és kecskék mindennemű mozgatása és szállítása fel van függesztve Románia egész területén;

  • kizárólag a gazdaságokból vagy a gyűjtőközpontokból közvetlenül a vágóhídra történő szállítás engedélyezett, és az is csak a területileg illetékes állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági igazgatóság által kiállított jóváhagyás alapján;

  • a nyájak közötti érintkezést az érintett területeken legeltetési tilalommal, továbbá ugyanazon legelőtest több állattartó általi közös használatának tilalmával szüntetik meg;

  • a rendőrség, a csendőrség és a határrendészet is szigorítja az ellenőrzéseket, az illegális állatszállítmányokat lefoglalják, a szakhatósági állatorvos pedig ilyen esetben legfeljebb egy órán belül a helyszínre érkezik;

  • a vadásztársaságok, vadászterületek kezelői kötelesek a vadonban talált összes kérődző-, szarvasféle- és vaddisznótetemet összegyűjteni, és sürgősen szakhatósági laboratóriumaiba szállítani;

  • a korlátozás alatt álló övezetek polgármesteri hivatalai kötelesek biztosítani a logisztikai feltételeket a gazdaságokban elhullott állatok tetemeinek biztonságos megsemmisítéséhez.

A nyájak elszigetelése az egyik fontos lépés, de a pásztornak sem kellene átmennie a másik esztenára, tehát több lépés betartására van szükség, és az,

hogy ezek mennyire lesznek hatékonyak, az nagyban függ attól is, hogy mennyire veszik komolyan a helyzetet a pásztorok és az esztenabírák

– mondta István Róbert, hangsúlyozva, hogy az ő érdekük is, hogy betartsák az intézkedéseket.

A kórokozó terjedése szempontjából azonban továbbra is az állatokkal való ellenőrizetlen kereskedelem jelenti a legnagyobb veszélyt, fűzte hozzá.

Őszre válnak megkerülhetetlenné a fokozódó problémák

Hargita megyében százezres nagyságrendű lehet az eladásra nevelt idei bárányok száma, a korlátozások pedig nagy terhet rónak az állattartókra. Ez most még nem érzékelhető jelentősen, ugyanis abba már belenyugodtak, hogy az idei bárányokat nem tudják értékesíteni.

Az állatok most a legelőkön vannak, a bajok akkor kezdenek majd fokozódni, amikor be kell hajtani a nyájakat a legelőkről, vélekedett a megyei főállatorvos. Ugyanis „úgy mentek ki tavasszal, hogy az 500 állatból 250 anyát visznek haza, de oda kerültek, hogy kivittek 500-at és azokat haza is kell vigyék”, ám

annyi állatot nem lesz, ahol tartsanak, ráadásul azok még elleni is fognak.

Így tehát a korlátozások miatt jelentkező nehézségek ősszel válnak igazán kézzelfoghatóvá, tudtuk meg a megyei főállatorvostól.

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Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Mezőgazdaság
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