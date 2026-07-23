Fokozott hatósági jelenlét Tusványoson

Több mint száz alkohol és drogtesztet végzett a közúti rendőrség Tusványos első két napján, de mindegyik eredménye negatív lett. Műszaki meghibásodások miatt azonban kilenc sofőrt büntettek összesen valamivel több mint 5 ezer lejes bírsággal.

Barabás Hajnal 2026. július 23., 14:372026. július 23., 14:37 2026. július 23., 14:482026. július 23., 14:48

A Tusnádfürdőn zajló Tusványos ideje alatt fokozott rendőri jelenléttel és közúti ellenőrzésekkel igyekeznek fenntartani a közrendet és a közlekedés biztonságát a Hargita megyei rendőrök.

Az esemény első két napján 105 alkoholtesztet és két drogtesztet végeztek, valamennyi eredménye negatív lett

Hirdetés – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtöki sajtótájékoztatóján. Elhangzott az is, hogy a közúti szabályok megszegése miatt kilenc szabálysértési bírságot róttak ki, amelyek összértéke meghaladja az ötezer lejt. Emellett négy forgalmi engedélyt is bevontak, valamint egy jármű esetében a rendszámtáblákat is levették. A hatóságok hangsúlyozták, hogy

ezek az adatok csupán a rendezvény első két napjára vonatkoznak, a rendőri ellenőrzések pedig Tusványos teljes időtartama alatt folytatódnak.

A rendőrökből álló egységek a rendezvény területén, a környező utcákban, a parkolókban, valamint a Tusnádfürdőre vezető utakon is jelen vannak.

Fotó: Pinti Attila

A közrendvédelmi, közlekedési rendőrségi és bűnügyi nyomozói egységek összehangoltan dolgoznak, céljuk a rend fenntartása, valamint a résztvevők biztonságának szavatolása. Újságírói kérdésre válaszolva elmondták, hogy a tábor területén a vizsgált időszakban nem történt rendbontás. A közlekedési rendőrök elsősorban a forgalom folyamatosságára, a torlódások és balesetek megelőzésére, illetve

az ittas vagy kábítószer hatása alatt vezető sofőrök kiszűrésére figyelnek.

Kiemelték, hogy az ellenőrzések során folyamatosan használják az alkoholszondákat és a drogteszteket is. A hatóságok arra kérik a Tusványos résztvevőit, hogy értékeikre is figyeljenek,

különösen a zsúfolt helyeken, és ne hagyják őrizetlenül táskáikat, telefonjaikat vagy pénztárcáikat.