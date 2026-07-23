Fokozott hatósági jelenlét Tusványoson

Fotó: Pinti Attila
Több mint száz alkohol és drogtesztet végzett a közúti rendőrség Tusványos első két napján, de mindegyik eredménye negatív lett. Műszaki meghibásodások miatt azonban kilenc sofőrt büntettek összesen valamivel több mint 5 ezer lejes bírsággal.
2026. július 23., 14:372026. július 23., 14:37
2026. július 23., 14:482026. július 23., 14:48
A Tusnádfürdőn zajló Tusványos ideje alatt fokozott rendőri jelenléttel és közúti ellenőrzésekkel igyekeznek fenntartani a közrendet és a közlekedés biztonságát a Hargita megyei rendőrök.
– tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtöki sajtótájékoztatóján. Elhangzott az is, hogy a közúti szabályok megszegése miatt kilenc szabálysértési bírságot róttak ki, amelyek összértéke meghaladja az ötezer lejt. Emellett négy forgalmi engedélyt is bevontak, valamint egy jármű esetében a rendszámtáblákat is levették. A hatóságok hangsúlyozták, hogy
A rendőrökből álló egységek a rendezvény területén, a környező utcákban, a parkolókban, valamint a Tusnádfürdőre vezető utakon is jelen vannak.
Fotó: Pinti Attila
A közrendvédelmi, közlekedési rendőrségi és bűnügyi nyomozói egységek összehangoltan dolgoznak, céljuk a rend fenntartása, valamint a résztvevők biztonságának szavatolása. Újságírói kérdésre válaszolva elmondták, hogy a tábor területén a vizsgált időszakban nem történt rendbontás.
A közlekedési rendőrök elsősorban a forgalom folyamatosságára, a torlódások és balesetek megelőzésére, illetve
Kiemelték, hogy az ellenőrzések során folyamatosan használják az alkoholszondákat és a drogteszteket is.
A hatóságok arra kérik a Tusványos résztvevőit, hogy értékeikre is figyeljenek,
A közlekedésben pedig arra figyelmeztetnek, hogy mindenki használja a kijelölt parkolóhelyeket, tartsa be a közúti jelzéseket és a rendőrök utasításait.
„Ha valaki gyanús viselkedést, agresszív személyt észlel, vagy erőszakos cselekmény áldozatává válik, azonnal forduljon a legközelebbi rendőrhöz, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot” – hívta fel a figyelmet a rendőrség.
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