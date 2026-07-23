Fotó: Bereczky Sándor
A Maros Megyei Múzeum által szervezett „Vakáció a Múzeumban” rendezvénysorozat június 23. és július 31. között zajlik. A programsorozat az előző évhez hasonlóan négy osztály – a Művészeti, a Néprajzi és Népművészeti, a Régészeti és Történeti, valamint a Természettudományi Osztály – foglalkozásaiból áll.
A műhelytevékenységeket 6 és 12 év közötti gyermekeknek szervezik, és elméleti, valamint gyakorlati ismereteik bővítését szolgálják. A részvételi díj foglalkozásonként 10 lej, amely magában foglalja az elméleti ismertetőt és a gyakorlati munkához szükséges alapanyagokat is.
A Természettudományi Osztály foglalkozásait minden pénteken 10.00 órától tartják Marosvásárhelyen a Horea utca 24. szám alatti épületben. Egy-egy foglalkozás két-három órát tart. A Természettudományi Osztály tevékenységei a rendezvénysorozat legnépszerűbb programjai közé tartoznak:
A foglalkozásokat dr. Mihaela Sămărghițan és dr. Alexandru Adrian Solomon, a Maros Megyei Múzeum Természettudományi Osztályának kutatói, Cristina Mirela Copaci muzeográfus és Györfy Borbála biológus vezetik.
A Természettudományi Osztály július folyamán a következő foglalkozásokat szervezte: július 3-án volt az „Utazás az egzotikus pillangók világába”, július 10-én az „Egyszer voltak… a dinoszauruszok”, július 17-én a „Levendulababa”, július 24-én „A zümmögők világa” és július 31-én lesz a „Kaktuszok – a túlélés mesterei” című foglalkozás.
Valamennyi program elméleti résszel kezdődik, amelynek során a gyermekek felkeresik a Természettudományi Osztály különböző helyszíneit, és a választott foglalkozás témájával bővíthetik ismereteiket.
Az elméleti tevékenységeket gyakorlati foglalkozások követik. A gyermekek a látottak és hallottak alapján megrajzolhatták saját pillangójukat, színes papírból dinoszauruszt készíthettek, levendulababát alkothattak. A következő foglalkozásokon játék közben a méhek viselkedését utánozhatják, illetve papírból vidám kaktuszt készíthetnek.
A foglalkozások nemcsak a gyermekek, de a felnőttek érdeklődését is felkeltik. Mindezt bizonyítja, hogy a múzeumot a programokat követő napokban többen látogatják, hiszen a programsorozat alatt szerzett ismereteiket a gyermekek felnőtt környezetüknek is továbbadják.
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