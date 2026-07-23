A Maros Megyei Múzeum minden évben megszervezi a „Vakáció a múzeumban” rendezvénysorozatot, amely idén június 23. és július 31. között zajlik. A Művészeti, a Régészeti és Történeti, a Természettudományi, valamint a Néprajzi és Népművészeti Osztály által szervezett kreatív tevékenységeken 6–12 év közötti gyermekek vehetnek részt.

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A Néprajzi és Népművészeti Osztály minden csütörtökön 10 órától tartja műhelyfoglalkozásait a Toldalagi-palotában. Az elméleti és gyakorlati részre bontott foglalkozások 2-3 órát tartanak. Az elméleti rész keretében a gyerekek megtekinthetik a Küküllő menti lakodalmi szokásokat és népviseleteket bemutató „Bazsalikom az asztal sarkán”, valamint a „Miniatűr világ. Bábmesék” című kiállításokat. A Jancsó Melinda-gyűjtemény különféle bábokat és a bábjátékok időbeli fejlődését mutatja be. „A vásárban. A Maros menti piacterek és falvak világa” című tárlat azoknak a Maros megyei helyszíneknek hangulatát idézi, ahol vásárokat szerveztek, kulturális és kereskedelmi kapcsolatokat teremtve a vidék és a város között.

E három tárlat mellett a „Turista a saját városomban. Az épületek mögött rejlő titkok” című műhely keretében július 23-án városismereti sétán vehetnek részt Marosvásárhely történelmi központjában. A programon a gyermekek szülői hozzájáruló nyilatkozattal vagy szülői kísérettel vehetnek részt.

A Néprajzi és Népművészeti Osztályon kerül sor július 30-án a „Szövés játékosan – ismerkedés a színes fonalakkal és a szövőszékkel” elnevezésű foglalkozásra. Ezt a hagyományos, kézműves mesterségeket bemutató műhelyt Kulcsár Mária és Moica Sorina népművészek vezetik. Itt a fiatal résztvevők megismerkedhetnek a szövés rejtelmeivel és egy miniatűr szövőszékeken maguk is szőhetnek.

Régészeti és Történeti Osztály

A Vakáció a múzeumban rendezvénysorozatba a Régészeti és Történeti Osztály is bekapcsolódott, amely szintén több gyerektevékenységet szervezett a hónap folyamán.

Az utolsó foglalkozására július 28-án kerül sor, „Mesterségek a Római Birodalom határán” címmel. A tevékenység során a gyermekek megismerkedhetnek az ókori világ különböző mesterségeivel, valamint pompeji minták által ihletett padlómozaikokat készíthetnek. Emellett arra is lehetőségük nyílik, hogy egy régi technikát alkalmazva övet vagy könyvjelzőt készítsenek. A foglalkozásnak a múzeum Várban levő épülete ad otthont, kedden 10 és 12 óra között.

A műhelyfoglalkozások román és magyar nyelven zajlanak. A részvételi díj 10 lej, amely a gyakorlati foglalkozásokhoz szükséges alapanyagok költségét is tartalmazza.

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