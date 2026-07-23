Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Vakáció a múzeumban: a Néprajzi és Népművészeti Osztály bemutatása Pr-cikk

• Fotó: Bereczky Sándor

Fotó: Bereczky Sándor

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Maros Megyei Múzeum minden évben megszervezi a „Vakáció a múzeumban” rendezvénysorozatot, amely idén június 23. és július 31. között zajlik. A Művészeti, a Régészeti és Történeti, a Természettudományi, valamint a Néprajzi és Népművészeti Osztály által szervezett kreatív tevékenységeken 6–12 év közötti gyermekek vehetnek részt.

Támogatói tartalom

2026. július 23., 08:002026. július 23., 08:00

A Néprajzi és Népművészeti Osztály minden csütörtökön 10 órától tartja műhelyfoglalkozásait a Toldalagi-palotában. Az elméleti és gyakorlati részre bontott foglalkozások 2-3 órát tartanak. Az elméleti rész keretében a gyerekek megtekinthetik a Küküllő menti lakodalmi szokásokat és népviseleteket bemutató „Bazsalikom az asztal sarkán”, valamint a „Miniatűr világ. Bábmesék” című kiállításokat. A Jancsó Melinda-gyűjtemény különféle bábokat és a bábjátékok időbeli fejlődését mutatja be. „A vásárban. A Maros menti piacterek és falvak világa” című tárlat azoknak a Maros megyei helyszíneknek hangulatát idézi, ahol vásárokat szerveztek, kulturális és kereskedelmi kapcsolatokat teremtve a vidék és a város között.

E három tárlat mellett a „Turista a saját városomban. Az épületek mögött rejlő titkok” című műhely keretében július 23-án városismereti sétán vehetnek részt Marosvásárhely történelmi központjában. A programon a gyermekek szülői hozzájáruló nyilatkozattal vagy szülői kísérettel vehetnek részt.

A Néprajzi és Népművészeti Osztályon kerül sor július 30-án a „Szövés játékosan – ismerkedés a színes fonalakkal és a szövőszékkel” elnevezésű foglalkozásra. Ezt a hagyományos, kézműves mesterségeket bemutató műhelyt Kulcsár Mária és Moica Sorina népművészek vezetik. Itt a fiatal résztvevők megismerkedhetnek a szövés rejtelmeivel és egy miniatűr szövőszékeken maguk is szőhetnek.

Régészeti és Történeti Osztály

A Vakáció a múzeumban rendezvénysorozatba a Régészeti és Történeti Osztály is bekapcsolódott, amely szintén több gyerektevékenységet szervezett a hónap folyamán.

Az utolsó foglalkozására július 28-án kerül sor, „Mesterségek a Római Birodalom határán” címmel. A tevékenység során a gyermekek megismerkedhetnek az ókori világ különböző mesterségeivel, valamint pompeji minták által ihletett padlómozaikokat készíthetnek. Emellett arra is lehetőségük nyílik, hogy egy régi technikát alkalmazva övet vagy könyvjelzőt készítsenek. A foglalkozásnak a múzeum Várban levő épülete ad otthont, kedden 10 és 12 óra között.

A műhelyfoglalkozások román és magyar nyelven zajlanak. A részvételi díj 10 lej, amely a gyakorlati foglalkozásokhoz szükséges alapanyagok költségét is tartalmazza.

(X – fizetett hirdetés)

Maros megye Fizetett hirdetés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Többen is a Transalpinán meghalt magyarországi motoros segítségére siettek
Ballagás a Vártemplomban: 240 új magyar orvos és egészségügyis vehette át diplomáját
Diószegi László: nem zárjuk be holnap a klubot, de segítség nélkül nem tudjuk garantálni a jövőt
Leköpték Magyar Pétert, a kormányfő üzent a „fideszes lámának”
Szondy Zoltán: nem vagyunk világvége hangulatban a támogatások elmaradása miatt
Fazakas Nóra: A tánc felszabadít
Többen is a Transalpinán meghalt magyarországi motoros segítségére siettek
Székelyhon

Többen is a Transalpinán meghalt magyarországi motoros segítségére siettek
Ballagás a Vártemplomban: 240 új magyar orvos és egészségügyis vehette át diplomáját
Székelyhon

Ballagás a Vártemplomban: 240 új magyar orvos és egészségügyis vehette át diplomáját
Diószegi László: nem zárjuk be holnap a klubot, de segítség nélkül nem tudjuk garantálni a jövőt
Székely Sport

Diószegi László: nem zárjuk be holnap a klubot, de segítség nélkül nem tudjuk garantálni a jövőt
Leköpték Magyar Pétert, a kormányfő üzent a „fideszes lámának”
Krónika

Leköpték Magyar Pétert, a kormányfő üzent a „fideszes lámának”
Szondy Zoltán: nem vagyunk világvége hangulatban a támogatások elmaradása miatt
Székely Sport

Szondy Zoltán: nem vagyunk világvége hangulatban a támogatások elmaradása miatt
Fazakas Nóra: A tánc felszabadít
Nőileg

Fazakas Nóra: A tánc felszabadít
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 23., csütörtök

A Természettudományi Osztály bemutatja: Vakáció a múzeumban
A Természettudományi Osztály bemutatja: Vakáció a múzeumban
A Természettudományi Osztály bemutatja: Vakáció a múzeumban
2026. július 23., csütörtök

A Természettudományi Osztály bemutatja: Vakáció a múzeumban
Hirdetés
2026. július 23., csütörtök

Sárga jelzésű viharriasztás Székelyföldre

Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia több megyéjére és Bukarestre.

Sárga jelzésű viharriasztás Székelyföldre
Sárga jelzésű viharriasztás Székelyföldre
2026. július 23., csütörtök

Sárga jelzésű viharriasztás Székelyföldre
2026. július 23., csütörtök

Elnöki jelentés: nem csak a manipuláció miatt terjed a szélsőségesség

A szélsőségesen identitásközpontú és szuverenista irányzatok térnyerése nem magyarázható kizárólag manipulációval – olvasható a „Románia az EU-ban” stratégiai elemzőcsoportnak az elnöki hivatal által szerdán közzétett jelentésében.

Elnöki jelentés: nem csak a manipuláció miatt terjed a szélsőségesség
Elnöki jelentés: nem csak a manipuláció miatt terjed a szélsőségesség
2026. július 23., csütörtök

Elnöki jelentés: nem csak a manipuláció miatt terjed a szélsőségesség
2026. július 23., csütörtök

Hol marad a nyár? Késő őszt idéz a július Székelyföldön

Pulóveres reggelek, 20 Celsius-fok alatti nappali csúcshőmérsékletek – az idei július továbbra sem a megszokott arcát mutatja. Székelyföldön a hajnali minimumok és a nappali maximumok is inkább egy késő őszi napot idéznek, mint a nyár derekát.

Hol marad a nyár? Késő őszt idéz a július Székelyföldön
Hol marad a nyár? Késő őszt idéz a július Székelyföldön
2026. július 23., csütörtök

Hol marad a nyár? Késő őszt idéz a július Székelyföldön
Hirdetés
2026. július 23., csütörtök

Tánczos Barna: fokozatosan újra kell indítani a romániai juhpiacot

Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter a Várhelyi Olivér egészségügyért és állatjólétért felelős uniós biztossal folytatott megbeszélésen nagyobb rugalmasságot kért az Európai Bizottság (EB) részéről a juhkivitel feltételeinek alkalmazásában.

Tánczos Barna: fokozatosan újra kell indítani a romániai juhpiacot
Tánczos Barna: fokozatosan újra kell indítani a romániai juhpiacot
2026. július 23., csütörtök

Tánczos Barna: fokozatosan újra kell indítani a romániai juhpiacot
2026. július 23., csütörtök

Festési tippek a Hérával

A beltéri falfestés végeredményét, noha maga a feladat egyszerűnek tűnhet, számos apró részlet alakítja ki.

Festési tippek a Hérával
Festési tippek a Hérával
2026. július 23., csütörtök

Festési tippek a Hérával
2026. július 23., csütörtök

A bírákhoz és ügyészekhez kerül 5 milliárd lej vagy az államnál marad? – erről dönt a legfelsőbb bíróság

A legfelsőbb bíróság várhatóan csütörtökön dönt abban a perben, amelyet maga indított a kormánnyal és a pénzügyminisztériummal szemben a bírák és ügyészek felhalmozódott bérhátralékainak kifizetésével kapcsolatban, és első fokon meg is nyert.

A bírákhoz és ügyészekhez kerül 5 milliárd lej vagy az államnál marad? – erről dönt a legfelsőbb bíróság
A bírákhoz és ügyészekhez kerül 5 milliárd lej vagy az államnál marad? – erről dönt a legfelsőbb bíróság
2026. július 23., csütörtök

A bírákhoz és ügyészekhez kerül 5 milliárd lej vagy az államnál marad? – erről dönt a legfelsőbb bíróság
Hirdetés
2026. július 22., szerda

Megakasztotta a szakszervezet a bértörvény véglegesítési folyamatát

Felfüggesztette a Bukaresti Ítélőtábla az egységes bértörvény-tervezet véglegesítési eljárását. A Sanitas szakszervezet kérésére meghozott határozatot az érdekvédelmi tömörülés részleges sikerként értékeli, de a tiltakozást nem állítják le.

Megakasztotta a szakszervezet a bértörvény véglegesítési folyamatát
Megakasztotta a szakszervezet a bértörvény véglegesítési folyamatát
2026. július 22., szerda

Megakasztotta a szakszervezet a bértörvény véglegesítési folyamatát
2026. július 22., szerda

Többen is a Transalpinán meghalt magyarországi motoros segítségére siettek

Magyarországi motoros vesztette életét egy balesetben szerdán a 67C jelzésű országúton, a Transalpinán, miután egy kanyarban feltehetően elvesztette uralmát a jármű felett, és nekiütközött a fém szalagkorlátnak.

Többen is a Transalpinán meghalt magyarországi motoros segítségére siettek
Többen is a Transalpinán meghalt magyarországi motoros segítségére siettek
2026. július 22., szerda

Többen is a Transalpinán meghalt magyarországi motoros segítségére siettek
2026. július 22., szerda

Ha minden jól megy, jövő év elején tud már pácienseket fogadni a Marosvásárhelyen épülő, égési sérülteket kezelő kórház

Nem lesznek fennakadások a súlyos égési sérülteket ellátó, jelenleg épülő marosvásárhelyi kórház felszerelésével, beüzemelésével – nyilatkozta Florin Crăciun menedzser, aki Alexandru Rogobete volt egészségügyi miniszternek mutatta be a munkálatokat.

Ha minden jól megy, jövő év elején tud már pácienseket fogadni a Marosvásárhelyen épülő, égési sérülteket kezelő kórház
Ha minden jól megy, jövő év elején tud már pácienseket fogadni a Marosvásárhelyen épülő, égési sérülteket kezelő kórház
2026. július 22., szerda

Ha minden jól megy, jövő év elején tud már pácienseket fogadni a Marosvásárhelyen épülő, égési sérülteket kezelő kórház
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!