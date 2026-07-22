Ha minden jól megy, jövő év elején tud már pácienseket fogadni a Marosvásárhelyen épülő, égési sérülteket kezelő kórház

Nem lesznek fennakadások a súlyos égési sérülteket ellátó, jelenleg épülő marosvásárhelyi kórház felszerelésével, beüzemelésével – nyilatkozta Florin Crăciun menedzser, aki Alexandru Rogobete volt egészségügyi miniszternek mutatta be a munkálatokat.

Simon Virág 2026. július 22., 20:042026. július 22., 20:04

Augusztus végéig kell befejezni a marosvásárhelyi súlyos égési sérülteket ellátó kórházat. Hirdetés A központ – amit jelenleg egy magasban lévő átjáróval kötnek össze a marosvásárhelyi nagykórházzal – két és fél év alatt épült meg,

a munkások pedig szombatonként is dolgoznak, hogy tartani tudják a befejezési határidőt.

A brüsszeli égési sérülteket kezelő központ hasonmása lesz, a súlyos betegeket külön kórteremben fogják kezelni, hogy megelőzzék a felülfertőzésüket. Összesen 15 hely lesz felnőtteknek, és

itt fogják ellátni a Bihar, Kolozs, Hargita, Kovászna és Brassó megyei súlyos égési sérülteket is.

Alexandru Rogote és Florin Crăciun Fotó: Haáz Vince

Tartani tudják a határidőt Szerdán a munkatelepen Florin Crăciun a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház menedzsere és Alexandru Rogobete volt egészségügyi miniszter tartott terepszemlét, és a sajtót is tájékoztatták a fejleményekről. A menedzser elmondta, hogy

a munkálatok a tervek szerint haladnak és be tudják fejezni őket augusztus végéig.

Ezzel párhuzamosan minisztériumi és uniós pénzalapokból elkezdték a berendezések és felszerelések beszerzését. Az erre vonatkozó szerződések hatvan százalékát már megkötötték, a többi is elő van készítve, és október végéig megkötik őket. Úgy becsülik, hogy

a hosszas engedélyeztetési folyamat után, jövő év első felében tudják fogadni az első betegeket.

Megtudtuk, hogy még mielőtt az első páciens megérkezik, két hónapig maximális kapacitással fogják működtetni a berendezéseket, az egész kórházat, hogy az esetlegesen felmerülő gondokat észrevegyék és ki tudják küszöbölni.

A levegőben kötik össze az új központot a nagykórházzal Fotó: Haáz Vince

Vannak megoldásra váró problémák Alexandru Rogobete volt egészségügyi miniszter, jelenleg parlamenti képviselő örvendetesnek nevezte, hogy sikerült tartani a határidőt és jól haladnak a munkálatok. Elmondta, hogy

a szintén most befejezett temesvári központtal együtt Romániának összesen 24, nemzetközi színvonalú ágy áll majd rendelkezésére súlyos égési sérültek kezelésére.

Ha a két kórházat beüzemelik, akkor elméletileg nem lesz arra szükség, hogy a súlyos égési sérüléseket szenvedett pácienseket külföldre küldjék. A politikus szerint nagy gondot jelent, hogy

2024 óta egyetlen orvost sem alkalmaztak Romániában, és jelenleg súlyos szakemberhiány van az egészségügyben.

Ezért kezdeményezni fogja, hogy oldják fel a megszorító intézkedéseket, szabadítsák fel a betöltetlen állásokat és tegyék lehetővé, hogy az új kórházak is alkalmazhassanak.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince