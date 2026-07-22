Ha minden jól megy, jövő év elején tud már pácienseket fogadni a Marosvásárhelyen épülő, égési sérülteket kezelő kórház

Augusztus végéig kell befejezzék az építkezést
Fotó: Haáz Vince
Nem lesznek fennakadások a súlyos égési sérülteket ellátó, jelenleg épülő marosvásárhelyi kórház felszerelésével, beüzemelésével – nyilatkozta Florin Crăciun menedzser, aki Alexandru Rogobete volt egészségügyi miniszternek mutatta be a munkálatokat.
Augusztus végéig kell befejezni a marosvásárhelyi súlyos égési sérülteket ellátó kórházat.
A központ – amit jelenleg egy magasban lévő átjáróval kötnek össze a marosvásárhelyi nagykórházzal – két és fél év alatt épült meg,
A brüsszeli égési sérülteket kezelő központ hasonmása lesz, a súlyos betegeket külön kórteremben fogják kezelni, hogy megelőzzék a felülfertőzésüket. Összesen 15 hely lesz felnőtteknek, és
Alexandru Rogote és Florin Crăciun
Fotó: Haáz Vince
Szerdán a munkatelepen Florin Crăciun a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház menedzsere és Alexandru Rogobete volt egészségügyi miniszter tartott terepszemlét, és a sajtót is tájékoztatták a fejleményekről. A menedzser elmondta, hogy
Ezzel párhuzamosan minisztériumi és uniós pénzalapokból elkezdték a berendezések és felszerelések beszerzését. Az erre vonatkozó szerződések hatvan százalékát már megkötötték, a többi is elő van készítve, és október végéig megkötik őket. Úgy becsülik, hogy
Megtudtuk, hogy még mielőtt az első páciens megérkezik, két hónapig maximális kapacitással fogják működtetni a berendezéseket, az egész kórházat, hogy az esetlegesen felmerülő gondokat észrevegyék és ki tudják küszöbölni.
A levegőben kötik össze az új központot a nagykórházzal
Fotó: Haáz Vince
Alexandru Rogobete volt egészségügyi miniszter, jelenleg parlamenti képviselő örvendetesnek nevezte, hogy sikerült tartani a határidőt és jól haladnak a munkálatok. Elmondta, hogy
Ha a két kórházat beüzemelik, akkor elméletileg nem lesz arra szükség, hogy a súlyos égési sérüléseket szenvedett pácienseket külföldre küldjék. A politikus szerint nagy gondot jelent, hogy
Ezért kezdeményezni fogja, hogy oldják fel a megszorító intézkedéseket, szabadítsák fel a betöltetlen állásokat és tegyék lehetővé, hogy az új kórházak is alkalmazhassanak.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
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