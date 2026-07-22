Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ha minden jól megy, jövő év elején tud már pácienseket fogadni a Marosvásárhelyen épülő, égési sérülteket kezelő kórház

Augusztus végéig kell befejezzék az építkezést • Fotó: Haáz Vince

Augusztus végéig kell befejezzék az építkezést

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nem lesznek fennakadások a súlyos égési sérülteket ellátó, jelenleg épülő marosvásárhelyi kórház felszerelésével, beüzemelésével – nyilatkozta Florin Crăciun menedzser, aki Alexandru Rogobete volt egészségügyi miniszternek mutatta be a munkálatokat.

Simon Virág

2026. július 22., 20:042026. július 22., 20:04

Augusztus végéig kell befejezni a marosvásárhelyi súlyos égési sérülteket ellátó kórházat.

Hirdetés

A központ – amit jelenleg egy magasban lévő átjáróval kötnek össze a marosvásárhelyi nagykórházzal – két és fél év alatt épült meg,

a munkások pedig szombatonként is dolgoznak, hogy tartani tudják a befejezési határidőt.

A brüsszeli égési sérülteket kezelő központ hasonmása lesz, a súlyos betegeket külön kórteremben fogják kezelni, hogy megelőzzék a felülfertőzésüket. Összesen 15 hely lesz felnőtteknek, és

itt fogják ellátni a Bihar, Kolozs, Hargita, Kovászna és Brassó megyei súlyos égési sérülteket is.

Alexandru Rogote és Florin Crăciun • Fotó: Haáz Vince Galéria

Alexandru Rogote és Florin Crăciun

Fotó: Haáz Vince

Tartani tudják a határidőt

Szerdán a munkatelepen Florin Crăciun a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház menedzsere és Alexandru Rogobete volt egészségügyi miniszter tartott terepszemlét, és a sajtót is tájékoztatták a fejleményekről. A menedzser elmondta, hogy

a munkálatok a tervek szerint haladnak és be tudják fejezni őket augusztus végéig.

Ezzel párhuzamosan minisztériumi és uniós pénzalapokból elkezdték a berendezések és felszerelések beszerzését. Az erre vonatkozó szerződések hatvan százalékát már megkötötték, a többi is elő van készítve, és október végéig megkötik őket. Úgy becsülik, hogy

a hosszas engedélyeztetési folyamat után, jövő év első felében tudják fogadni az első betegeket.

Megtudtuk, hogy még mielőtt az első páciens megérkezik, két hónapig maximális kapacitással fogják működtetni a berendezéseket, az egész kórházat, hogy az esetlegesen felmerülő gondokat észrevegyék és ki tudják küszöbölni.

A levegőben kötik össze az új központot a nagykórházzal • Fotó: Haáz Vince Galéria

A levegőben kötik össze az új központot a nagykórházzal

Fotó: Haáz Vince

Vannak megoldásra váró problémák

Alexandru Rogobete volt egészségügyi miniszter, jelenleg parlamenti képviselő örvendetesnek nevezte, hogy sikerült tartani a határidőt és jól haladnak a munkálatok. Elmondta, hogy

a szintén most befejezett temesvári központtal együtt Romániának összesen 24, nemzetközi színvonalú ágy áll majd rendelkezésére súlyos égési sérültek kezelésére.

Ha a két kórházat beüzemelik, akkor elméletileg nem lesz arra szükség, hogy a súlyos égési sérüléseket szenvedett pácienseket külföldre küldjék. A politikus szerint nagy gondot jelent, hogy

2024 óta egyetlen orvost sem alkalmaztak Romániában, és jelenleg súlyos szakemberhiány van az egészségügyben.

Ezért kezdeményezni fogja, hogy oldják fel a megszorító intézkedéseket, szabadítsák fel a betöltetlen állásokat és tegyék lehetővé, hogy az új kórházak is alkalmazhassanak.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Találkozások, közös élmények, emlékezetes pillanatok Tusványoson
Kadicsfalván és Szombatfalván járnak a medvék
Péter Balázs: Egyértelmű a cél, szeretnénk újra kupákat nyerni!
Leköpték Magyar Pétert, a kormányfő üzent a „fideszes lámának”
Diószegi László: nem zárjuk be holnap a klubot, de segítség nélkül nem tudjuk garantálni a jövőt
Fazakas Nóra: A tánc felszabadít
Találkozások, közös élmények, emlékezetes pillanatok Tusványoson
Székelyhon

Találkozások, közös élmények, emlékezetes pillanatok Tusványoson
Kadicsfalván és Szombatfalván járnak a medvék
Székelyhon

Kadicsfalván és Szombatfalván járnak a medvék
Péter Balázs: Egyértelmű a cél, szeretnénk újra kupákat nyerni!
Székely Sport

Péter Balázs: Egyértelmű a cél, szeretnénk újra kupákat nyerni!
Leköpték Magyar Pétert, a kormányfő üzent a „fideszes lámának”
Krónika

Leköpték Magyar Pétert, a kormányfő üzent a „fideszes lámának”
Diószegi László: nem zárjuk be holnap a klubot, de segítség nélkül nem tudjuk garantálni a jövőt
Székely Sport

Diószegi László: nem zárjuk be holnap a klubot, de segítség nélkül nem tudjuk garantálni a jövőt
Fazakas Nóra: A tánc felszabadít
Nőileg

Fazakas Nóra: A tánc felszabadít
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 22., szerda

Több mint száz tűzoltót és robotokat is mozgósítottak a ma reggeli brassói tűzvészhez

Több mint száz tűzoltót és huszonhét beavatkozó járművet mozgósítottak a hatóságok a szerda reggel egy brassói fafeldolgozó üzemben keletkezett tűz oltására – közölte a Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) vezetője.

Több mint száz tűzoltót és robotokat is mozgósítottak a ma reggeli brassói tűzvészhez
Több mint száz tűzoltót és robotokat is mozgósítottak a ma reggeli brassói tűzvészhez
2026. július 22., szerda

Több mint száz tűzoltót és robotokat is mozgósítottak a ma reggeli brassói tűzvészhez
Hirdetés
2026. július 22., szerda

Kútba esett lovat mentettek ki Alcsíkon

Tizenöt sürgősségi esethez riasztották kedden a Hargita megyei hivatásos tűzoltókat. A beavatkozások többsége egészségügyi segítségnyújtás volt, de közlekedési balesetekhez és más veszélyhelyzetekhez is kivonultak az egységek.

Kútba esett lovat mentettek ki Alcsíkon
Kútba esett lovat mentettek ki Alcsíkon
2026. július 22., szerda

Kútba esett lovat mentettek ki Alcsíkon
2026. július 22., szerda

Rendkívüli ülésszak kezdődik jövő héten a román parlamentben

Július 27. és 31. között rendkívüli ülésszakra hívták össze a felsőházat az országos helyreállítási tervhez kapcsolódó törvénytervezetek és az Országos Kataszteri Hivatalnál kialakult helyzettel összefüggő jogszabályjavaslatok elfogadása érdekében.

Rendkívüli ülésszak kezdődik jövő héten a román parlamentben
Rendkívüli ülésszak kezdődik jövő héten a román parlamentben
2026. július 22., szerda

Rendkívüli ülésszak kezdődik jövő héten a román parlamentben
2026. július 22., szerda

Volt külügyminiszterrel boncolgatták Tusványoson, hogy hol van Magyarország, Románia és Lengyelország helye a világban

Háborúk, geopolitikai átrendeződés, bizonytalan európai jövő és regionális együttműködés: ezek a kérdések uralták a 35. Tusványos első nagypolitikai paneljét, ahol Magyarország, Románia és Lengyelország szerepét keresték a változó világrendben.

Volt külügyminiszterrel boncolgatták Tusványoson, hogy hol van Magyarország, Románia és Lengyelország helye a világban
Volt külügyminiszterrel boncolgatták Tusványoson, hogy hol van Magyarország, Románia és Lengyelország helye a világban
2026. július 22., szerda

Volt külügyminiszterrel boncolgatták Tusványoson, hogy hol van Magyarország, Románia és Lengyelország helye a világban
Hirdetés
2026. július 22., szerda

Újra műsorra tűzik Erdélyben a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet – exkluzív előzetessel érkezik a folytatás

Rendhagyó módon immár harmadik alkalommal kerül vissza az erdélyi mozik műsorára a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar zenés vígjáték. A film vetítései előtt ezúttal a folytatás első, több mint háromperces exkluzív részletét is levetítik.

Újra műsorra tűzik Erdélyben a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet – exkluzív előzetessel érkezik a folytatás
Újra műsorra tűzik Erdélyben a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet – exkluzív előzetessel érkezik a folytatás
2026. július 22., szerda

Újra műsorra tűzik Erdélyben a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet – exkluzív előzetessel érkezik a folytatás
2026. július 22., szerda

A határidő előtt megnyílhat az észak-erdélyi autópálya két szakasza

A Bisztraterebes–Bihar autópályaszakasz kivitelezője szerint a munkálatok a tervezettnél gyorsabban haladnak, így elképzelhető, hogy a 28,55 kilométeres részt már idén decemberben átadják a forgalomnak.

A határidő előtt megnyílhat az észak-erdélyi autópálya két szakasza
A határidő előtt megnyílhat az észak-erdélyi autópálya két szakasza
2026. július 22., szerda

A határidő előtt megnyílhat az észak-erdélyi autópálya két szakasza
2026. július 22., szerda

Szerda az esőről (is) szól Tusványoson

Folyamatosan szemerkélő, időnként erősebben eleredő eső fogadja a tusványosozókat szerdán.

Szerda az esőről (is) szól Tusványoson
Szerda az esőről (is) szól Tusványoson
2026. július 22., szerda

Szerda az esőről (is) szól Tusványoson
Hirdetés
2026. július 22., szerda

Szinte minden nyolcadikos bekerült valamelyik középiskolába

Közzétette szerdán az oktatási minisztérium az országos képességfelmérőn részt vett nyolcadikosok középiskolai számítógépes elosztásának eredményeit.

Szinte minden nyolcadikos bekerült valamelyik középiskolába
Szinte minden nyolcadikos bekerült valamelyik középiskolába
2026. július 22., szerda

Szinte minden nyolcadikos bekerült valamelyik középiskolába
2026. július 22., szerda

Orbán Viktor: Magyarországon önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz ezzel szemben határozza meg magát

Az alaptörvény 17. módosításával Magyarországon politikai önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz, mint ellenzéki párt ezzel szemben határozza meg magát – jelentette ki Orbán Viktor szerdán Budapesten.

Orbán Viktor: Magyarországon önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz ezzel szemben határozza meg magát
Orbán Viktor: Magyarországon önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz ezzel szemben határozza meg magát
2026. július 22., szerda

Orbán Viktor: Magyarországon önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz ezzel szemben határozza meg magát
2026. július 22., szerda

Védelmi miniszter: Romániának nem azért megy rosszul, mert támogatja Ukrajnát

Cáfolta szerdán a Facebook-oldalán Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter azokat a nyilvánosságban terjedő információkat, miszerint „Romániának azért megy rosszul, mert támogatja Ukrajnát”, illetve „a SAFE-hitelek külföldi vállalatokhoz kerülnek”.

Védelmi miniszter: Romániának nem azért megy rosszul, mert támogatja Ukrajnát
Védelmi miniszter: Romániának nem azért megy rosszul, mert támogatja Ukrajnát
2026. július 22., szerda

Védelmi miniszter: Romániának nem azért megy rosszul, mert támogatja Ukrajnát
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!