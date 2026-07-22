A határidő előtt megnyílhat az észak-erdélyi autópálya két szakasza

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Fotó: Haáz Vince
A Bisztraterebes–Bihar autópályaszakasz kivitelezője szerint a munkálatok a tervezettnél gyorsabban haladnak, így elképzelhető, hogy a 28,55 kilométeres részt már idén decemberben átadják a forgalomnak.
A szerződés szerinti határidő 2027 májusa, de a jelenlegi ütem alapján a kivitelező szerint akár öt hónappal korábban is megnyithatják az utat. Beniamin Rus a Selina cégcsoport vezetője az Agerpresnek elmondta, hogy egyelőre nincs hivatalos döntés a munkálatok tervezettnél korábbi befejezéséről. Szerinte
és a végső aszfaltréteget csak később, a töltések ülepedése után terítsék le.
A Selina képviselőjének közlése szerint a munkálatok az ütemezettnél gyorsabban haladnak, naponta mintegy 450 alkalmazott és 350 munkagép dolgozik a munkatelepen. Naponta körülbelül 3500-3600 tonna aszfaltkeveréket és 2500-3000 köbméter betont használnak fel.
A kivitelező szerint az egyik műszaki kihívást a nagyon magas töltések jelentik, amelyek több tucat tömörített rétegből állnak, és
A másik Bihar megyei sztrádaszakasz, a Berettyószéplak-Bisztraterebes közötti 26,35 kilométeres rész kivitelezője a Construcții Erbașu. A szerződés szerinti határidő 2026 decembere.
A cég vezérigazgatója, Călin Roman szerdán az Agerpresnek elmondta, hogy az autópályaszakasz 80 százalékban elkészült. Az aszfaltot szinte a teljes szakaszon leterítették, jelenleg a szalagkorlátok felszerelésére összpontosítanak. Roman szerint gyors ütemben dolgoznak, és
Az Erbașu vezérigazgatója emlékeztetett, hogy a Berettyószéplak-Bisztraterebes szakasz megnyitása a szomszédos Bisztraterebes-Bihar szakasz befejezésétől is függ. Az autópálya csak akkor lesz folyamatosan járható a magyar határtól Szilágynagyfaluig, ha ez a rész is elkészül – magyarázta.
Bihar megyében jelenleg csak a Bihar község és a borsi autópálya-határátkelő közötti, 2020-ban átadott 5,35 kilométeres szakaszon lehet közlekedni, amely az észak-erdélyi autópályát a magyarországi M4-es autópályával köti össze. A Szilágynagyfalu és Berettyószéplak közötti 13,55 kilométeres Szilágy megyei szakasz már használatban van.
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