A határidő előtt megnyílhat az észak-erdélyi autópálya két szakasza

A Bisztraterebes–Bihar autópályaszakasz kivitelezője szerint a munkálatok a tervezettnél gyorsabban haladnak, így elképzelhető, hogy a 28,55 kilométeres részt már idén decemberben átadják a forgalomnak.

Székelyhon 2026. július 22., 14:132026. július 22., 14:13

A szerződés szerinti határidő 2027 májusa, de a jelenlegi ütem alapján a kivitelező szerint akár öt hónappal korábban is megnyithatják az utat. Beniamin Rus a Selina cégcsoport vezetője az Agerpresnek elmondta, hogy egyelőre nincs hivatalos döntés a munkálatok tervezettnél korábbi befejezéséről. Szerinte

elképzelhető, hogy a szakaszt ideiglenesen országútként nyissák meg,

és a végső aszfaltréteget csak később, a töltések ülepedése után terítsék le. A Selina képviselőjének közlése szerint a munkálatok az ütemezettnél gyorsabban haladnak, naponta mintegy 450 alkalmazott és 350 munkagép dolgozik a munkatelepen. Naponta körülbelül 3500-3600 tonna aszfaltkeveréket és 2500-3000 köbméter betont használnak fel. A kivitelező szerint az egyik műszaki kihívást a nagyon magas töltések jelentik, amelyek több tucat tömörített rétegből állnak, és

időre van szükségük a természetes ülepedéshez.

A másik Bihar megyei sztrádaszakasz, a Berettyószéplak-Bisztraterebes közötti 26,35 kilométeres rész kivitelezője a Construcții Erbașu. A szerződés szerinti határidő 2026 decembere. Hirdetés A cég vezérigazgatója, Călin Roman szerdán az Agerpresnek elmondta, hogy az autópályaszakasz 80 százalékban elkészült. Az aszfaltot szinte a teljes szakaszon leterítették, jelenleg a szalagkorlátok felszerelésére összpontosítanak. Roman szerint gyors ütemben dolgoznak, és

decemberben már csak a befejezési munkálatok, a tereprendezés és az útburkolati jelek felfestése maradhat hátra.