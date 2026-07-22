Védelmi miniszter: Romániának nem azért megy rosszul, mert támogatja Ukrajnát

Fotó: gov.ro
Cáfolta szerdán a Facebook-oldalán Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter azokat a nyilvánosságban terjedő információkat, miszerint „Romániának azért megy rosszul, mert támogatja Ukrajnát”, illetve „a SAFE-hitelek külföldi vállalatokhoz kerülnek”.
A politikus bejegyzése szerint Romániának nem Ukrajna támogatása miatt vannak gazdasági problémái, hanem azért, mert szerinte 36 éven át túl sokan pazarolták vagy lenyúlták a közpénzeket.
A védelmi miniszter közölte, hogy a Legfelsőbb Védelmi Tanácsban (CSAT) is tárgyaltak az Ukrajna támogatásával kapcsolatos információk titkosításának feloldásáról. Hangsúlyozta, hogy
mert a katonai felszerelések mozgatására vonatkozó adatoknak Románia biztonsága érdekében továbbra is minősítettnek kell maradniuk.
Ugyanakkor Miruță szerint a pénzügyi adatok nyilvánosak: Ukrajna támogatása fejenként havonta kevesebb mint 2 euróba kerül a romániaiaknak, vagyis
A miniszter szerint a SAFE-hitelekből finanszírozott beruházásokat úgy bonyolítják le, hogy a források 60 százaléka Romániában maradjon. Ez munkahelyeket, a hazai védelmi ipar fejlesztését, termelési kapacitások megmentését és új technológiák bevezetését jelenti – írta bejegyzésében, hozzátéve, hogy a beruházásokkal a román hadsereg korszerű, NATO-kompatibilis eszközöket kap.
Miruță emlékeztetett arra, hogy a SAFE-projekteket átlátható módon mutatták be: a szerződéseket közzétették a védelmi minisztérium honlapján, a parlamentben részletesen megvitatták, nyilvános meghallgatásokon ismertették és sajtótájékoztatókon magyarázták el.
„Románia nem propagandával, hazugsággal és botránykeltéssel változik meg.
még akkor is, amikor ezek nehéz döntések” – idézi a miniszter bejegyzését az Agerpres.
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