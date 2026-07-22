Védelmi miniszter: Romániának nem azért megy rosszul, mert támogatja Ukrajnát

Cáfolta szerdán a Facebook-oldalán Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter azokat a nyilvánosságban terjedő információkat, miszerint „Romániának azért megy rosszul, mert támogatja Ukrajnát”, illetve „a SAFE-hitelek külföldi vállalatokhoz kerülnek”.

Székelyhon 2026. július 22., 11:222026. július 22., 11:22

A politikus bejegyzése szerint Romániának nem Ukrajna támogatása miatt vannak gazdasági problémái, hanem azért, mert szerinte 36 éven át túl sokan pazarolták vagy lenyúlták a közpénzeket. A védelmi miniszter közölte, hogy a Legfelsőbb Védelmi Tanácsban (CSAT) is tárgyaltak az Ukrajna támogatásával kapcsolatos információk titkosításának feloldásáról. Hangsúlyozta, hogy

az összes információt nem lehet nyilvánosságra hozni,

mert a katonai felszerelések mozgatására vonatkozó adatoknak Románia biztonsága érdekében továbbra is minősítettnek kell maradniuk. Ugyanakkor Miruță szerint a pénzügyi adatok nyilvánosak: Ukrajna támogatása fejenként havonta kevesebb mint 2 euróba kerül a romániaiaknak, vagyis

egy doboz cigaretta áránál kevesebbet kell költeniük arra, hogy a háború minél távolabb maradjon Románia határaitól.

A miniszter szerint a SAFE-hitelekből finanszírozott beruházásokat úgy bonyolítják le, hogy a források 60 százaléka Romániában maradjon. Ez munkahelyeket, a hazai védelmi ipar fejlesztését, termelési kapacitások megmentését és új technológiák bevezetését jelenti – írta bejegyzésében, hozzátéve, hogy a beruházásokkal a román hadsereg korszerű, NATO-kompatibilis eszközöket kap. Hirdetés Miruță emlékeztetett arra, hogy a SAFE-projekteket átlátható módon mutatták be: a szerződéseket közzétették a védelmi minisztérium honlapján, a parlamentben részletesen megvitatták, nyilvános meghallgatásokon ismertették és sajtótájékoztatókon magyarázták el. „Románia nem propagandával, hazugsággal és botránykeltéssel változik meg.

Románia az igazság kimondásával, a hibák kijavításával és a helyes döntések vállalásával változik,