Egy ötéves kislány meghalt, édesanyja és egyéves öccse pedig megsérült szombaton az A1-es autópályán, Kereszténysziget (Cristian) közelében, miután felborult az őket szállító személygépkocsi. Meg nem erősített információk szerint az autóban egy magyarországi család utazott.

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A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset az autópálya 262-es kilométerszelvényénél, a Szászsebes–Nagyszeben menetirányban történt. Az első vizsgálatok alapján a gépkocsit vezető 41 éves külföldi állampolgárságú férfi egyelőre ismeretlen okból elvesztette uralmát a jármű fölött, az autó nekiütközött a középső szalagkorlátnak, majd felborult.

A mentőegységek kiérkezésekor az ötéves kislánynál már leállt a légzés és a keringés.