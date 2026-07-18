Fotó: Szeben megyei tűzoltóság
Egy ötéves kislány meghalt, édesanyja és egyéves öccse pedig megsérült szombaton az A1-es autópályán, Kereszténysziget (Cristian) közelében, miután felborult az őket szállító személygépkocsi. Meg nem erősített információk szerint az autóban egy magyarországi család utazott.
2026. július 18., 09:372026. július 18., 09:37
2026. július 18., 11:412026. július 18., 11:41
A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset az autópálya 262-es kilométerszelvényénél, a Szászsebes–Nagyszeben menetirányban történt. Az első vizsgálatok alapján a gépkocsit vezető 41 éves külföldi állampolgárságú férfi egyelőre ismeretlen okból elvesztette uralmát a jármű fölött, az autó nekiütközött a középső szalagkorlátnak, majd felborult.
A mentőegységek kiérkezésekor az ötéves kislánynál már leállt a légzés és a keringés.
A balesetben a kislány 31 éves édesanyja fej- és mellkasi sérülést szenvedett, egyéves öccsének horzsolásai keletkeztek. Mindkettőjüket kórházba szállították.
A rendőrség folytatja a vizsgálatot a baleset pontos körülményeinek tisztázására. A mentés idejére lezárták az A1-es autópálya érintett szakaszát, később helyreállt a forgalom – számolt be az Agerpres.
Az Ora de Sibiu hírportál értesülései szerint az autóban egy magyarországi család utazott.
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