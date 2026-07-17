Airbus helikoptereket és légvédelmi radarokat vesz Románia a SAFE-programon keresztül

Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter pénteken bejelentette, hogy aláírták a SAFE-program keretében a 12 Airbus helikopter és 12 Thales radar beszerzéséről szóló szerződéseket.

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A tárcavezető közölte, hogy az első helikopterek leszállítása a szerződéskötéstől számított 38 hónap múlva kezdődik, és a gyártásukba bevonják a vidombáki IAR üzemet is – ismerteti az Agerpres.

Az első radar – amely az alacsonyan repülő drónok felderítése miatt nagyon fontos – már 11 hónap múlva megérkezhet.

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Miruță beszámolt arról is, hogy a francia védelmi minisztérium által koordinált közös beszerzésnek köszönhetően