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Felfüggesztett jogosítvánnyal vezetett, a drogteszt is pozitív lett

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Őrizetbe vettek egy 62 éves Hargita megyei férfit, akit felfüggesztett jogosítvánnyal és pszichoaktív szer hatása alatti vezetésen értek tetten Maros megyében.

Székelyhon

2026. július 17., 16:022026. július 17., 16:02

Megállásra intettek egy férfit Héjjasfalván a Maros megyei közlekedésrendészek csütörtökön, miután a sofőrt 71 km/órás sebességgel mértek be a 13-as országúton. Az igazoltatás során kiderült, hogy

vezetői engedélyét korábban felfüggesztették.

Ugyanakkor a rendőrök drogtesztnek is alávetették, amely amely pozitív eredményt mutatott pszichoaktív szerre. Ezt követően egészségügyi intézménybe szállították a sofőrt biológiai mintavételre és

a laboratóriumi vizsgálatok megerősítették a pszichoaktív anyag jelenlétét a szervezetében.

A 62 éves férfit 24 órára őrizetbe vették.

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Az ügyben járművezetés pszichoaktív szer hatása alatt, valamint felfüggesztett vezetői engedéllyel történő vezetés miatt indult eljárás – tájékoztat a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Marosszék Rendőrség
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