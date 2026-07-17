Felfüggesztett jogosítvánnyal vezetett, a drogteszt is pozitív lett

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Fotó: Tuchiluș Alex
Őrizetbe vettek egy 62 éves Hargita megyei férfit, akit felfüggesztett jogosítvánnyal és pszichoaktív szer hatása alatti vezetésen értek tetten Maros megyében.
Megállásra intettek egy férfit Héjjasfalván a Maros megyei közlekedésrendészek csütörtökön, miután a sofőrt 71 km/órás sebességgel mértek be a 13-as országúton. Az igazoltatás során kiderült, hogy
Ugyanakkor a rendőrök drogtesztnek is alávetették, amely amely pozitív eredményt mutatott pszichoaktív szerre. Ezt követően egészségügyi intézménybe szállították a sofőrt biológiai mintavételre és
A 62 éves férfit 24 órára őrizetbe vették.
Az ügyben járművezetés pszichoaktív szer hatása alatt, valamint felfüggesztett vezetői engedéllyel történő vezetés miatt indult eljárás – tájékoztat a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
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Két 18 éves fiatalt állítottak elő a marosvásárhelyi rendőrök, miután a gyanú szerint késsel megsebesítettek két férfit. A feltételezett elkövetőket röviddel az eset után egy taxiban találták meg.
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Kigyulladt egy kisteherautó szerda délután a Maros megyei Dedrádon. A jármű három utasából ketten orvosi ellátásra szorultak.
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