Szenvedélybetegeken segítenének

A dicsőszentmártoni kórház udvarán új épületet húznak fel a szenvedélybetegek kezelésére

Korszerű mentális egészségközpontot szeretne építtetni a dicsőszentmártoni városi kórház, ahol elsősorban szenvedélybetegeket kezelnének. A kórház vezetője szerint egyre több olyan ember kéri a segítségüket, aki valamilyen függőségtől szenved.

Simon Virág 2026. július 14., 13:512026. július 14., 13:51

A dicsőszentmártoni Gheorghe Marinescu-kórház a Maros megyei önkormányzat fennhatósága alá tartozik, és többek között a megye legnagyobb pszichiátriájával rendelkezik. A keddi rendkívüli megyei tanácsülésen a képviselő-testületi tagok arról is szavaztak, hogy a kórház uniós pénzalapokat hívjon le egy korszerű mentális egészségközpont megépítésére. Új épületszárny készülne Mint Megheșan Zsuzsanna, a kórház menedzsere a Székelyhonnak elmondta, a hónap végéig kell benyújtani a pályázatot egy szenvedélybetegek kezelésére alkalmas központ megépítésének támogatására. A projekt során

egy teljesen új épületszárnyat építenének, ahol a tervek szerint hét rendelő lenne.

Ezekben fogadnák azokat a személyeket, akiknek különböző szenvedélybetegségük vagy más mentális betegségük van. Hirdetés Megfelelő szakorvosokkal, pszichiáterekkel, pszichológusokkal rendelkeznek, hogy diagnózist állítsanak fel, kezelést, csoportos és egyéni terápiát biztosítsanak, de oda tudnának figyelni a megelőzésre is.

A hozzájuk fordulókat járóbeteg-rendelés keretében látnák le.

Az kórház igazgatója elmondta, hogy egyre több, különböző függőségtől szenvedő van nemcsak Dicsőszentmártonban, hanem Maros-megyeszerte, akiknek szakemberi segítség kell. Önrészt is kell biztosítani, de nem sokat A központ megépítésének terve és költségvetése elkészült, erre szükség volt a pályázathoz. Ennek értelmében egy földszintes, 477 négyzetméter beépített alapterülettel rendelkező épületet húznának fel, a beruházás teljes értéke 5 millió 746 ezer lej, ennek 85 százalékát uniós pénzalapokból biztosítják, 15 százalékát pedig országos költségvetésből. A dicsőszentmártoni kórháznak a beruházás 2 százalékát kell átvállalnia.