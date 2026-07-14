Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Szenvedélybetegeken segítenének

A dicsőszentmártoni kórház udvarán új épületet húznak fel a szenvedélybetegek kezelésére • Fotó: Haáz Vince

A dicsőszentmártoni kórház udvarán új épületet húznak fel a szenvedélybetegek kezelésére

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Korszerű mentális egészségközpontot szeretne építtetni a dicsőszentmártoni városi kórház, ahol elsősorban szenvedélybetegeket kezelnének. A kórház vezetője szerint egyre több olyan ember kéri a segítségüket, aki valamilyen függőségtől szenved.

Simon Virág

2026. július 14., 13:512026. július 14., 13:51

A dicsőszentmártoni Gheorghe Marinescu-kórház a Maros megyei önkormányzat fennhatósága alá tartozik, és többek között a megye legnagyobb pszichiátriájával rendelkezik. A keddi rendkívüli megyei tanácsülésen a képviselő-testületi tagok arról is szavaztak, hogy a kórház uniós pénzalapokat hívjon le egy korszerű mentális egészségközpont megépítésére.

Új épületszárny készülne

Mint Megheșan Zsuzsanna, a kórház menedzsere a Székelyhonnak elmondta, a hónap végéig kell benyújtani a pályázatot egy szenvedélybetegek kezelésére alkalmas központ megépítésének támogatására. A projekt során

egy teljesen új épületszárnyat építenének, ahol a tervek szerint hét rendelő lenne.

Ezekben fogadnák azokat a személyeket, akiknek különböző szenvedélybetegségük vagy más mentális betegségük van.

Hirdetés

Megfelelő szakorvosokkal, pszichiáterekkel, pszichológusokkal rendelkeznek, hogy diagnózist állítsanak fel, kezelést, csoportos és egyéni terápiát biztosítsanak, de oda tudnának figyelni a megelőzésre is.

A hozzájuk fordulókat járóbeteg-rendelés keretében látnák le.

Az kórház igazgatója elmondta, hogy egyre több, különböző függőségtől szenvedő van nemcsak Dicsőszentmártonban, hanem Maros-megyeszerte, akiknek szakemberi segítség kell.

Önrészt is kell biztosítani, de nem sokat

A központ megépítésének terve és költségvetése elkészült, erre szükség volt a pályázathoz. Ennek értelmében egy földszintes, 477 négyzetméter beépített alapterülettel rendelkező épületet húznának fel, a beruházás teljes értéke 5 millió 746 ezer lej, ennek 85 százalékát uniós pénzalapokból biztosítják, 15 százalékát pedig országos költségvetésből. A dicsőszentmártoni kórháznak a beruházás 2 százalékát kell átvállalnia.

A megyei önkormányzati képviselők kedden, online ülésükön elfogadták a pályázathoz szükséges dokumentációt, támogatva ezzel a dicsőszentmártoni egészségügyi intézményt, hogy létrehozzon egy korszerű mentális egészségközpontot.

Marosszék Egészségügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Huszonkét éves juhász holttestét találták meg Málnáson
Nicușor Dan kihirdette a törvényt: a bányászjárás áldozatai havi 5000 lej kártérítésre lesznek jogosultak
Új korszak a román labdarúgásban: teljesen megújul a VAR-rendszer
FRISSÍTVE – Megszavazta az Országgyűlés az Alaptörvény módosítását, megszűnik Sulyok Tamás megbízatása
Új online sportcsatorna indulhat Romániában
Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Huszonkét éves juhász holttestét találták meg Málnáson
Székelyhon

Huszonkét éves juhász holttestét találták meg Málnáson
Nicușor Dan kihirdette a törvényt: a bányászjárás áldozatai havi 5000 lej kártérítésre lesznek jogosultak
Székelyhon

Nicușor Dan kihirdette a törvényt: a bányászjárás áldozatai havi 5000 lej kártérítésre lesznek jogosultak
Új korszak a román labdarúgásban: teljesen megújul a VAR-rendszer
Székely Sport

Új korszak a román labdarúgásban: teljesen megújul a VAR-rendszer
FRISSÍTVE – Megszavazta az Országgyűlés az Alaptörvény módosítását, megszűnik Sulyok Tamás megbízatása
Krónika

FRISSÍTVE – Megszavazta az Országgyűlés az Alaptörvény módosítását, megszűnik Sulyok Tamás megbízatása
Új online sportcsatorna indulhat Romániában
Székely Sport

Új online sportcsatorna indulhat Romániában
Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Nőileg

Egyfajta küldetés Elek apó ükunokáinak lenni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 14., kedd

Fejlesztésekre költik a közpénzt, elmaradnak a falunapok

Az elkezdett beruházások folytatása és az önrész biztosítása érdekében idén elmaradnak a Mezőpaniti Községi Napok – jelentette be közösségi oldalán a nagyközség vezetője, Bodó Előd Barna, akivel részletesen beszélgettünk a kialakult helyzetről.

Fejlesztésekre költik a közpénzt, elmaradnak a falunapok
Fejlesztésekre költik a közpénzt, elmaradnak a falunapok
2026. július 14., kedd

Fejlesztésekre költik a közpénzt, elmaradnak a falunapok
Hirdetés
2026. július 13., hétfő

Megsérült egy idős sofőr, miután autója lesodródott az úttestről

Baleset történt hétfőn délelőtt Dicsőszentmártonnál a 107D jelzésű megyei úton: egy autó lesodródott az úttestről. Egy ember súlyosan megsérült.

Megsérült egy idős sofőr, miután autója lesodródott az úttestről
Megsérült egy idős sofőr, miután autója lesodródott az úttestről
2026. július 13., hétfő

Megsérült egy idős sofőr, miután autója lesodródott az úttestről
2026. július 13., hétfő

Meggyalázták a mezőméhesi gyilkosság áldozatának sírját

Eljárást indított a rendőrség sírgyalázás miatt, miután ismeretlenek meggyalázták Emil Gânj tavaly meggyilkolt áldozatának sírját a mezőméhesi temetőben. A nyomozók kamerafelvételeket elemeznek, és több tárgyi bizonyítékot is lefoglaltak.

Meggyalázták a mezőméhesi gyilkosság áldozatának sírját
Meggyalázták a mezőméhesi gyilkosság áldozatának sírját
2026. július 13., hétfő

Meggyalázták a mezőméhesi gyilkosság áldozatának sírját
2026. július 12., vasárnap

Hatezer lejre bírságoltak egy nőt két kiscica elhagyása miatt

Utcára tett két kiscicát egy nő Marosvásárhelyen, hatezer lejes bírságot kapott érte. A kisállatokat biztonságba helyezték, majd örökbe fogják adni őket.

Hatezer lejre bírságoltak egy nőt két kiscica elhagyása miatt
Hatezer lejre bírságoltak egy nőt két kiscica elhagyása miatt
2026. július 12., vasárnap

Hatezer lejre bírságoltak egy nőt két kiscica elhagyása miatt
Hirdetés
2026. július 12., vasárnap

Házkutatásokat tartottak Maros megyében, engedély nélkül tartott fegyvert is találtak

Egy hosszúcsövű puskát, cigarettát, aprított dohányt, valamint hamisított márkájú ruházatot foglalt le a Maros megyei rendőrség egy pénteken tartott házkutatási akció alkalmával.

Házkutatásokat tartottak Maros megyében, engedély nélkül tartott fegyvert is találtak
Házkutatásokat tartottak Maros megyében, engedély nélkül tartott fegyvert is találtak
2026. július 12., vasárnap

Házkutatásokat tartottak Maros megyében, engedély nélkül tartott fegyvert is találtak
2026. július 11., szombat

Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője

Egész évben tanult, de az érettségi előtti három hétben az átlagosnál intenzívebben készült a megmérettetésre Bartha Előd, aki az idei vizsgán Maros megyében a legjobb jegyet kapta a magyar diákok közül. Vele beszélgettünk a vizsgákról és nem csak.

Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője
Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője
2026. július 11., szombat

Orvosira készül Maros megye legjobb magyar érettségizője
2026. július 10., péntek

Dohánnyal és hamisított ruhákkal üzletelő bandára csapott le a rendőrség

Légpuskát, zárjegy nélküli cigarettát és feltételezhetően hamisított, „márkás” ruhákat foglalt le a rendőrség Maros és Kolozs megyében egy pénteki nagyszabású akció során.

Dohánnyal és hamisított ruhákkal üzletelő bandára csapott le a rendőrség
Dohánnyal és hamisított ruhákkal üzletelő bandára csapott le a rendőrség
2026. július 10., péntek

Dohánnyal és hamisított ruhákkal üzletelő bandára csapott le a rendőrség
Hirdetés
2026. július 09., csütörtök

Lezárás és elterelés: vitatják az erdélyi autópálya beszakadása után hozott megoldást

Két napja szünetel a forgalom egy beszakadás miatt a Szászsebes és Torda közötti sztrádaszakasz (A10) egyik menetirányú pályáján. Az ideiglenesen bevezetett megoldást többen is bírálják.

Lezárás és elterelés: vitatják az erdélyi autópálya beszakadása után hozott megoldást
Lezárás és elterelés: vitatják az erdélyi autópálya beszakadása után hozott megoldást
2026. július 09., csütörtök

Lezárás és elterelés: vitatják az erdélyi autópálya beszakadása után hozott megoldást
2026. július 09., csütörtök

Így épül a mélygarázs Marosvásárhelyen

Naponta több mint ötven teherautónyi földet szállítanak el Marosvásárhelyen a leendő mélygarázs építőtelepéről. A munkálatok látványosak.

Így épül a mélygarázs Marosvásárhelyen
Így épül a mélygarázs Marosvásárhelyen
2026. július 09., csütörtök

Így épül a mélygarázs Marosvásárhelyen
2026. július 09., csütörtök

Felállványozták a közigazgatási palotát, kezdődik a restaurálás

Restaurálják a marosvásárhelyi közigazgatási palota homlokzatát és a díszítőelemeket, felújítják a nyílászárókat, valamint szerkezeti javításokat végeznek – jelentette be Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke csütörtök délután.

Felállványozták a közigazgatási palotát, kezdődik a restaurálás
Felállványozták a közigazgatási palotát, kezdődik a restaurálás
2026. július 09., csütörtök

Felállványozták a közigazgatási palotát, kezdődik a restaurálás
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!