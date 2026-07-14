Szenvedélybetegeken segítenének

A dicsőszentmártoni kórház udvarán új épületet húznak fel a szenvedélybetegek kezelésére
Fotó: Haáz Vince
Korszerű mentális egészségközpontot szeretne építtetni a dicsőszentmártoni városi kórház, ahol elsősorban szenvedélybetegeket kezelnének. A kórház vezetője szerint egyre több olyan ember kéri a segítségüket, aki valamilyen függőségtől szenved.
A dicsőszentmártoni Gheorghe Marinescu-kórház a Maros megyei önkormányzat fennhatósága alá tartozik, és többek között a megye legnagyobb pszichiátriájával rendelkezik. A keddi rendkívüli megyei tanácsülésen a képviselő-testületi tagok arról is szavaztak, hogy a kórház uniós pénzalapokat hívjon le egy korszerű mentális egészségközpont megépítésére.
Mint Megheșan Zsuzsanna, a kórház menedzsere a Székelyhonnak elmondta, a hónap végéig kell benyújtani a pályázatot egy szenvedélybetegek kezelésére alkalmas központ megépítésének támogatására. A projekt során
Ezekben fogadnák azokat a személyeket, akiknek különböző szenvedélybetegségük vagy más mentális betegségük van.
Megfelelő szakorvosokkal, pszichiáterekkel, pszichológusokkal rendelkeznek, hogy diagnózist állítsanak fel, kezelést, csoportos és egyéni terápiát biztosítsanak, de oda tudnának figyelni a megelőzésre is.
Az kórház igazgatója elmondta, hogy egyre több, különböző függőségtől szenvedő van nemcsak Dicsőszentmártonban, hanem Maros-megyeszerte, akiknek szakemberi segítség kell.
A központ megépítésének terve és költségvetése elkészült, erre szükség volt a pályázathoz. Ennek értelmében egy földszintes, 477 négyzetméter beépített alapterülettel rendelkező épületet húznának fel, a beruházás teljes értéke 5 millió 746 ezer lej, ennek 85 százalékát uniós pénzalapokból biztosítják, 15 százalékát pedig országos költségvetésből. A dicsőszentmártoni kórháznak a beruházás 2 százalékát kell átvállalnia.
A megyei önkormányzati képviselők kedden, online ülésükön elfogadták a pályázathoz szükséges dokumentációt, támogatva ezzel a dicsőszentmártoni egészségügyi intézményt, hogy létrehozzon egy korszerű mentális egészségközpontot.
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