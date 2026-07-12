Házkutatásokat tartottak Maros megyében, engedély nélkül tartott fegyvert is találtak

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Fotó: Olti Angyalka
Egy hosszúcsövű puskát, cigarettát, aprított dohányt, valamint hamisított márkájú ruházatot foglalt le a Maros megyei rendőrség egy pénteken tartott házkutatási akció alkalmával.
Maros megyében hat, Kolozs megyében egy házkutatást tartottak a rendőrök július 10-én. Az akció során lefoglaltak
amely az engedélyköteles fegyverkategóriába tartozik. Emellett 4300 szál, adóraktáron kívül tartott cigarettát, 1300 gramm aprított fogyasztási dohányt, valamint 39 olyan ruházati terméket találtak, amelyek ismert márkák jelzéseit viselik, és feltehetően hamisított termékek – tudtuk meg a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből. A nyomozás
gyanúja miatt folyt. A házkutatási parancsokat a Maros megyei rendőrség gazdasági bűnözés elleni osztályának rendőrei a Maros megyei ügyészség koordinálásával hajtották végre.
Az akcióban közreműködött a Kolozs Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági bűnözés elleni osztálya, a fegyverekkel és veszélyes anyagokkal foglalkozó szolgálat, a kriminalisztikai szolgálat, valamint a Maros és Kolozs megyei csendőr-felügyelőségek is.
A nyomozás folytatódik bűncselekmény teljes feltárása és bizonyítása érdekében.
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