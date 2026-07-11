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Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának Megható egyházi ünnepre gyűlt össze szombaton kora délután Csobotfalva: Csibi Levente első szentmiséjén közel nyolcvan pap vett részt, a hívek pedig együtt adtak hálát a közösség új papi hivatásáért. Dobos László 2026. július 11., 16:092026. július 11., 16:09

Fotó: Borbély Fanni

Megható egyházi ünnepre gyűlt össze szombaton kora délután Csobotfalva: Csibi Levente első szentmiséjén közel nyolcvan pap vett részt, a hívek pedig együtt adtak hálát a közösség új papi hivatásáért.

Dobos László 2026. július 11., 16:092026. július 11., 16:09

Ritka és felemelő ünnepet élt át szombaton délután Csíkcsobotfalva: közel harminc év elteltével ismét újmisés papot adott a település a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyének.

Csibi Levente első ünnepélyes szentmiséje nemcsak családja, hanem az egész egyházközség örömünnepévé vált.

Már jóval a déli kezdés előtt megtelt a csíkcsobotfalvi Szent Péter és Pál-plébániatemplom. A közel háromórás liturgián mintegy nyolcvan pap és teológus vett részt. Az ünnepen jelen volt Tamás József nyugalmazott püspök, valamint a csíkcsomortáni születésű Pál József Csaba temesvári megyéspüspök is. Hirdetés

Fotó: Borbély Fanni

Csibi Levente hétgyermekes családban nőtt fel. Édesapja a környék ismert és nagyra becsült pásztora, akinek

életpéldája, a család mély vallásossága és az otthon természetes részét képező közös imádság meghatározó szerepet játszott fia hivatásának kibontakozásában.

Az újmise, vagy más néven primícia, minden katolikus közösség életének kiemelkedő eseménye. Ez az első szentmise, amelyet a frissen felszentelt pap saját egyházközségében mutat be.

Fotó: Borbély Fanni

Liturgiája ugyan a római katolikus szentmise rendjét követi, mégis számos hagyományos elemmel gazdagodik:

ünnepélyes bevonulással, külön köszöntésekkel, az első papi áldással és a szülők iránti hála kifejezésével.

Madarász Attila csíkcsobotfalvi plébános köszöntötte az újmisést és a jelenlévő vendégeket. Beszédében arra biztatta Csibi Leventét, hogy mindig otthonának tekintse szülőfaluját, és papi szolgálatában a Krisztus iránti hűség, a Szentlélek ereje, valamint a Szűzanya oltalma vezesse.

Fotó: Borbély Fanni

Kiemelte azt is, hogy

különleges egybeesésként az újmise napja egyben az újmisés születésnapja is volt.

Elmondta, hogy utoljára 28 évvel ezelőtt volt elsőmisés papja Csobotfalbának. (Liviu Jitianu ma Zürichben szolgál – szerk. megj.)

Fotó: Borbély Fanni

A szentbeszédet László Attila kolozs-dobokai főesperes mondta. Prédikációjában arról beszélt, hogy

a papi szolgálat egyik legfontosabb feltétele a belső csend, amelyben meghallható Isten hívó szava.

Felidézte a papi hivatásokért végzett kitartó imádság jelentőségét, és arra buzdította az újmisést, hogy szolgálatában mindig legyen nyitott Isten akaratára, miközben bátran vállalja a papi élet kihívásait is.

Fotó: Borbély Fanni

A szentmise végének egyik legmeghatóbb pillanata a szülők iránti hálaadás volt.

Csibi Levente köszönetet mondott családjának azért a hitért, szeretetért és áldozatvállalásért, amely papi hivatásának alapját jelentette.

Ezt követően első papi áldásban részesítette szüleit, testvéreit, rokonait, teológustársait, korábbi plébánosait, a jelen lévő papokat, majd hosszú sorban a híveket is.

Fotó: Borbély Fanni

Újmisés jelmondatát János evangéliumából választotta: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket” (Jn 15,16). Korábbi nyilatkozatában úgy fogalmazott: számára ez a mondat azt fejezi ki, hogy

a papság nem emberi érdem, hanem Isten kegyelmének ajándéka.

Olyan lelkipásztor szeretne lenni, aki jelen van az emberek életében, meghallgatja őket, és az evangélium örömét hitelesen közvetíti.

Fotó: Borbély Fanni

Pappá szentelése után

segédlelkészként a nagyszebeni plébánián kezdi meg szolgálatát.

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében vasárnap folytatódnak a primíciák: Lázár Hunor Imre első ünnepélyes szentmiséjét fél egytől mutatja be a lövétei Kisboldogasszony-plébániatemplomban.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni