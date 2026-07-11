Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának

Megható egyházi ünnepre gyűlt össze szombaton kora délután Csobotfalva: Csibi Levente első szentmiséjén közel nyolcvan pap vett részt, a hívek pedig együtt adtak hálát a közösség új papi hivatásáért.
Fotó: Borbély Fanni
Megható egyházi ünnepre gyűlt össze szombaton kora délután Csobotfalva: Csibi Levente első szentmiséjén közel nyolcvan pap vett részt, a hívek pedig együtt adtak hálát a közösség új papi hivatásáért.
Ritka és felemelő ünnepet élt át szombaton délután Csíkcsobotfalva: közel harminc év elteltével ismét újmisés papot adott a település a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyének.
Már jóval a déli kezdés előtt megtelt a csíkcsobotfalvi Szent Péter és Pál-plébániatemplom. A közel háromórás liturgián mintegy nyolcvan pap és teológus vett részt. Az ünnepen jelen volt Tamás József nyugalmazott püspök, valamint a csíkcsomortáni születésű Pál József Csaba temesvári megyéspüspök is.
Fotó: Borbély Fanni
Csibi Levente hétgyermekes családban nőtt fel. Édesapja a környék ismert és nagyra becsült pásztora, akinek
Az újmise, vagy más néven primícia, minden katolikus közösség életének kiemelkedő eseménye. Ez az első szentmise, amelyet a frissen felszentelt pap saját egyházközségében mutat be.
Fotó: Borbély Fanni
Liturgiája ugyan a római katolikus szentmise rendjét követi, mégis számos hagyományos elemmel gazdagodik:
Madarász Attila csíkcsobotfalvi plébános köszöntötte az újmisést és a jelenlévő vendégeket. Beszédében arra biztatta Csibi Leventét, hogy mindig otthonának tekintse szülőfaluját, és papi szolgálatában a Krisztus iránti hűség, a Szentlélek ereje, valamint a Szűzanya oltalma vezesse.
Fotó: Borbély Fanni
Kiemelte azt is, hogy
Elmondta, hogy utoljára 28 évvel ezelőtt volt elsőmisés papja Csobotfalbának. (Liviu Jitianu ma Zürichben szolgál – szerk. megj.)
Fotó: Borbély Fanni
A szentbeszédet László Attila kolozs-dobokai főesperes mondta. Prédikációjában arról beszélt, hogy
Felidézte a papi hivatásokért végzett kitartó imádság jelentőségét, és arra buzdította az újmisést, hogy szolgálatában mindig legyen nyitott Isten akaratára, miközben bátran vállalja a papi élet kihívásait is.
Fotó: Borbély Fanni
A szentmise végének egyik legmeghatóbb pillanata a szülők iránti hálaadás volt.
Ezt követően első papi áldásban részesítette szüleit, testvéreit, rokonait, teológustársait, korábbi plébánosait, a jelen lévő papokat, majd hosszú sorban a híveket is.
Fotó: Borbély Fanni
Újmisés jelmondatát János evangéliumából választotta: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket” (Jn 15,16). Korábbi nyilatkozatában úgy fogalmazott: számára ez a mondat azt fejezi ki, hogy
Olyan lelkipásztor szeretne lenni, aki jelen van az emberek életében, meghallgatja őket, és az evangélium örömét hitelesen közvetíti.
Fotó: Borbély Fanni
Pappá szentelése után
A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében vasárnap folytatódnak a primíciák: Lázár Hunor Imre első ünnepélyes szentmiséjét fél egytől mutatja be a lövétei Kisboldogasszony-plébániatemplomban.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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