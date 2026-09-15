Dobos László

2026. április 11., szombat

Felcsíki Egyházi Kórustalálkozó Gyimesfelsőlokon: több mint hatszázan énekeltek együtt

Több mint hatszáz kórustag gyűlt össze Gyimesfelsőlokon a 29. Felcsíki Egyházi Kórustalálkozón szombaton, amikor a közös éneklés nem versennyé, hanem a hitet, a közösséget és az élő hagyományt összekapcsoló ünneppé vált.