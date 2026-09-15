Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Dobos László

Dobos László

Dobos László
Dobos László
2026. augusztus 15., szombat

Szobrot kapott Gyimesbükk templomépítő papja

Nagyboldogasszony napján, a kontumáci búcsú ünnepén avatták fel Gyimesbükkben Dani Gergely esperes-plébános mellszobrát. A templomépítő pap örökségét a hit, a magyar oktatás és a közösség megmaradásának példájaként idézték fel.

Szobrot kapott Gyimesbükk templomépítő papja
Szobrot kapott Gyimesbükk templomépítő papja
2026. augusztus 15., szombat

Szobrot kapott Gyimesbükk templomépítő papja

2026. július 11., szombat

Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának

Megható egyházi ünnepre gyűlt össze szombaton kora délután Csobotfalva: Csibi Levente első szentmiséjén közel nyolcvan pap vett részt, a hívek pedig együtt adtak hálát a közösség új papi hivatásáért.

Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának
Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának
2026. július 11., szombat

Közel három évtized után újmisés papja van Csíkcsobotfalvának

2026. június 17., szerda

Világhírű hegedűművész a kegytemplomban: Alexandru Tomescu Csíksomlyón lép fel

Egy évvel a vatikáni Sixtus-kápolnában adott koncertje után Csíksomlyóra érkezik Alexandru Tomescu. A világhírű hegedűművész Stradivarius-hangszerén szólalnak meg Bartók, Enescu és Piazzolla művei a kegytemplomban.

Világhírű hegedűművész a kegytemplomban: Alexandru Tomescu Csíksomlyón lép fel
Világhírű hegedűművész a kegytemplomban: Alexandru Tomescu Csíksomlyón lép fel
2026. június 17., szerda

Világhírű hegedűművész a kegytemplomban: Alexandru Tomescu Csíksomlyón lép fel

Hirdetés
2026. június 03., szerda

Trianonra emlékeznek Csíksomlyón

Harangszó, alkalomhoz illő beszédek és kulturális műsor várja az érdeklődőket június 4-én a csíksomlyói Fodor Ház udvarán, ahol a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából emlékeznek a trianoni békeszerződés aláírására.

Trianonra emlékeznek Csíksomlyón
Trianonra emlékeznek Csíksomlyón
2026. június 03., szerda

Trianonra emlékeznek Csíksomlyón

2026. június 02., kedd

Csíksomlyói koncertje előtt Prázsmáron is fellép Alexandru Tomescu

A lovassport, a klasszikus zene és a gasztronómia találkozik szombaton Prázsmáron. A különleges eseményen Alexandru Tomescu Stradivarius-hegedűje és Alexandra Silocea Bösendorfer-zongorája is főszerepet kap.

Csíksomlyói koncertje előtt Prázsmáron is fellép Alexandru Tomescu
Csíksomlyói koncertje előtt Prázsmáron is fellép Alexandru Tomescu
2026. június 02., kedd

Csíksomlyói koncertje előtt Prázsmáron is fellép Alexandru Tomescu

Hirdetés
2026. május 31., vasárnap

A Szentháromság titka és a közösség ereje találkozott Büdösfürdőn

Az eső sem tántorította el a híveket: több százan gyűltek össze vasárnap délután Büdösfürdőn, ahol Kovács Gergely érsek megáldotta a teljesen újjáépített Boldogságos Szűz Mária Királynő kápolnát, a közösségi összefogás jelképeként.

A Szentháromság titka és a közösség ereje találkozott Büdösfürdőn
A Szentháromság titka és a közösség ereje találkozott Büdösfürdőn
2026. május 31., vasárnap

A Szentháromság titka és a közösség ereje találkozott Büdösfürdőn

2026. május 24., vasárnap

Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben

Közös ima, ünnepi műsor és szentmise várta a híveket pünkösdvasárnap Gyimesbükkben. Az ezeréves határ vidékén több ezer zarándok gyűlt össze, ahol Varga Miklós fellépése és Lupus atya prédikációja is része volt a kontumáci búcsúnak.

Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben
Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben
2026. május 24., vasárnap

Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben

Hirdetés
2026. május 22., péntek

Gyimesbükk ismét a pünkösdi összetartozás helyszíne lesz

Vármegáldás, zarándoklat és ünnepi szentmise is szerepel az idei gyimesbükki pünkösdi programban, amelyre a Kárpát-medence számos pontjáról érkeznek vendégek.

Gyimesbükk ismét a pünkösdi összetartozás helyszíne lesz
Gyimesbükk ismét a pünkösdi összetartozás helyszíne lesz
2026. május 22., péntek

Gyimesbükk ismét a pünkösdi összetartozás helyszíne lesz

2026. május 18., hétfő

Még pünkösd előtt felavatják a restaurált Rákóczi-várat

Hosszú restaurálási folyamat után felavatják május 22-én a gyimesbükki Rákóczi-várat. A nép körében Rákóczi-várként ismert erődítmény 2026-tól hivatalosan a Bethlen–Rákóczi-vár nevet viseli.

Még pünkösd előtt felavatják a restaurált Rákóczi-várat
Még pünkösd előtt felavatják a restaurált Rákóczi-várat
2026. május 18., hétfő

Még pünkösd előtt felavatják a restaurált Rákóczi-várat

2026. április 14., kedd

Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced

Kezdetét vette április 14-én Csíksomlyón a Szent Antal nagykilenced, amely kilenc héten át, egészen június 9-ig hívja közös imádságra a híveket a kegytemplomban.

Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced
Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced
2026. április 14., kedd

Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced

2026. április 11., szombat

Felcsíki Egyházi Kórustalálkozó Gyimesfelsőlokon: több mint hatszázan énekeltek együtt

Több mint hatszáz kórustag gyűlt össze Gyimesfelsőlokon a 29. Felcsíki Egyházi Kórustalálkozón szombaton, amikor a közös éneklés nem versennyé, hanem a hitet, a közösséget és az élő hagyományt összekapcsoló ünneppé vált.

Felcsíki Egyházi Kórustalálkozó Gyimesfelsőlokon: több mint hatszázan énekeltek együtt
Felcsíki Egyházi Kórustalálkozó Gyimesfelsőlokon: több mint hatszázan énekeltek együtt
2026. április 11., szombat

Felcsíki Egyházi Kórustalálkozó Gyimesfelsőlokon: több mint hatszázan énekeltek együtt

2026. április 06., hétfő

Hazahívó intézmény lett a gyimesbükki magyar óvoda

Négy éve avatták fel a magyar állami támogatással épült gyimesbükki óvodát, amely mára megtelt élettel. A kezdeti nehézségek után ma már 70 gyermek tanul itt, az intézmény pedig a helyi közösség megmaradásának egyik záloga lett.

Hazahívó intézmény lett a gyimesbükki magyar óvoda
Hazahívó intézmény lett a gyimesbükki magyar óvoda
2026. április 06., hétfő

Hazahívó intézmény lett a gyimesbükki magyar óvoda

2026. április 03., péntek

Ősi rítusok és élő hit: húsvét Csíksomlyón és Csobotfalván

Hajnali keresztúttól az esti feltámadási körmenetig részletes rend szerint zajlik a húsvéti ünnepkör Csíksomlyón, miközben Csíkcsobotfalván a népszokások is élő közösségi élményt kínálnak.

Ősi rítusok és élő hit: húsvét Csíksomlyón és Csobotfalván
Ősi rítusok és élő hit: húsvét Csíksomlyón és Csobotfalván
2026. április 03., péntek

Ősi rítusok és élő hit: húsvét Csíksomlyón és Csobotfalván

2026. március 15., vasárnap

A székely hősök emléke ma is összegyűjti a közösséget Nyergestetőn

Koszorúzással, beszédekkel, néptánccal és imával emlékeztek meg vasárnap késő délután Nyergestetőn az 1848–1849-es szabadságharc hőseiről. A történelmi helyszínen tartott ünnepségen több százan rótták le tiszteletüket a székely honvédek előtt.

A székely hősök emléke ma is összegyűjti a közösséget Nyergestetőn
A székely hősök emléke ma is összegyűjti a közösséget Nyergestetőn
2026. március 15., vasárnap

A székely hősök emléke ma is összegyűjti a közösséget Nyergestetőn

2026. február 22., vasárnap

Határ és hit találkozása Gyimesbükkben | Templomtúra

Az első kontumáci hitbeli lépésektől a 20. századi nagytemplomig ívelő történetben a közösség erejéről és Székelyföld keleti kapujának lelki örökségéről mesél videónkban, Templomtúra sorozatunkban Salamon József gyimesbükki plébános.

Határ és hit találkozása Gyimesbükkben | Templomtúra
Határ és hit találkozása Gyimesbükkben | Templomtúra
2026. február 22., vasárnap

Határ és hit találkozása Gyimesbükkben | Templomtúra

2026. február 20., péntek

Szombati keresztutak a csíksomlyói Jézus-hágón a nagyböjtben

A nagyböjt minden szombatján déli 12 órától keresztúti ájtatosságot végeznek a csíksomlyói Kálvárián, a Jézus-hágón. A szervezők közösségi imára hívnak mindenkit, aki fontosnak tartja a nagyböjti elcsendesedést és hisz a közös könyörgés erejében.

Szombati keresztutak a csíksomlyói Jézus-hágón a nagyböjtben
Szombati keresztutak a csíksomlyói Jézus-hágón a nagyböjtben
2026. február 20., péntek

Szombati keresztutak a csíksomlyói Jézus-hágón a nagyböjtben

2026. február 13., péntek

Csíkcsobotfalván vasárnap lesz farsangbúcsúztatás

A közigazgatásilag Csíkszeredához tartozó Csíkcsobotfalván vasárnap délután tartják a hagyományos farsangbúcsúztatót. A csobotfalviak szombaton részt vesznek Alsósófalván a megyei farsangbúcsúztatón, majd saját településükön is eltemetik a telet.

Csíkcsobotfalván vasárnap lesz farsangbúcsúztatás
Csíkcsobotfalván vasárnap lesz farsangbúcsúztatás
2026. február 13., péntek

Csíkcsobotfalván vasárnap lesz farsangbúcsúztatás

2025. augusztus 17., vasárnap

Felszentelték a gyimesbükki Szent Péter és Pál templomot

Történelmi jelentőségű ünnepen vett részt vasárnap a gyimesbükki katolikus közösség: dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek felszentelte az újjáépített Szent Péter és Pál templomot. A szertartás a hálaadás és a közösség erejének ünnepe volt.

Felszentelték a gyimesbükki Szent Péter és Pál templomot
Felszentelték a gyimesbükki Szent Péter és Pál templomot
2025. augusztus 17., vasárnap

Felszentelték a gyimesbükki Szent Péter és Pál templomot

Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!