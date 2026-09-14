Hajnali háromkor állították meg a rendőrök, s nem hiába

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Fotó: Pinti Attila
Három, közlekedési szabálysértést elkövető sofőrrel szemben indítottak büntetőeljárást a rendőrök szeptember 13-án Hargita megyében. Két esetben ittas sofőrt azonosítottak, egy 18 éves fiatal pedig jogosítvány nélkül ült a kormány mögé.
2026. szeptember 14., 12:592026. szeptember 14., 12:59
2026. szeptember 14., 13:002026. szeptember 14., 13:00
Vasárnap hajnali 3 óra 10 perc körül a székelykeresztúri rendőrök egy 26 éves, Maros megyei férfit állítottak meg, aki a Budai Nagy Antal utcában vezetett személygépkocsit.
A férfit egészségügyi intézménybe kísérték, ahol vért vettek tőle az alkoholszintje pontos megállapításának érdekében. Az ügyben büntetőeljárás indult ittas vezetés gyanúja miatt.
Ugyancsak szeptember 13-án, délelőtt 8 óra körül a gyergyói rendőrök egy 18 éves, csíkszeredai fiatalembert azonosítottak, aki a 153C jelzésű megyei úton, Gyergyóremete területén vezetett személygépkocsit. Az adatbázisokban végzett ellenőrzés során kiderült, hogy
Ellene jogosítvány nélküli vezetés miatt indítottak büntetőeljárást.
Déli 12 óra 15 perckor a maroshévízi rendőrség járőrei egy 46 éves, helyi férfit is kiszűrtek a forgalomból, aki alkoholos befolyásoltság alatt vezetett.
A sofőrt szintén egészségügyi intézménybe kísérték biológiai mintavételre, az ügyben pedig büntetőeljárás indult – számol be közleményében a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.
A demonstráció kedd délelőtt elfajult: a hatóságok szerint a résztvevők áttörték a csendőrsorfalat, többen dulakodtak a rendfenntartókkal, akik könnygázspray-t vetettek be.
A pénzügyminisztérium szeptember 16. és 30. között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentését – közölte kedden a tárca.
Szabályozzák keddtől a romániai bíróságokon az egy bíróra naponta kiosztható ügyek számát. Az új munkateher-szabályozást a bíróságokon, a törvényszékeken és az ítélőtábláknál egyaránt alkalmazzák.
A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.
Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere kedd hajnalban Ukrajna területén, a román határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.
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