Hajnali háromkor állították meg a rendőrök, s nem hiába

Három, közlekedési szabálysértést elkövető sofőrrel szemben indítottak büntetőeljárást a rendőrök szeptember 13-án Hargita megyében. Két esetben ittas sofőrt azonosítottak, egy 18 éves fiatal pedig jogosítvány nélkül ült a kormány mögé.

Székelyhon 2026. szeptember 14., 12:592026. szeptember 14., 12:59 2026. szeptember 14., 13:002026. szeptember 14., 13:00

Vasárnap hajnali 3 óra 10 perc körül a székelykeresztúri rendőrök egy 26 éves, Maros megyei férfit állítottak meg, aki a Budai Nagy Antal utcában vezetett személygépkocsit.

Az alkoholszonda 0,77 mg/l alkoholt mutatott ki a leheletéből.

A férfit egészségügyi intézménybe kísérték, ahol vért vettek tőle az alkoholszintje pontos megállapításának érdekében. Az ügyben büntetőeljárás indult ittas vezetés gyanúja miatt. Hirdetés Ugyancsak szeptember 13-án, délelőtt 8 óra körül a gyergyói rendőrök egy 18 éves, csíkszeredai fiatalembert azonosítottak, aki a 153C jelzésű megyei úton, Gyergyóremete területén vezetett személygépkocsit. Az adatbázisokban végzett ellenőrzés során kiderült, hogy

a fiatalnak nincs vezetői engedélye.

Ellene jogosítvány nélküli vezetés miatt indítottak büntetőeljárást. Déli 12 óra 15 perckor a maroshévízi rendőrség járőrei egy 46 éves, helyi férfit is kiszűrtek a forgalomból, aki alkoholos befolyásoltság alatt vezetett.

Az alkoholszonda esetében 0,55 mg/l légalkoholszintet mért.