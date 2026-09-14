Nőtt a foglalkoztatottság, mégis több lett a munkanélküli

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Fotó: Haáz Vince
A munkaképes korú, azaz a 15 és 64 év közötti lakosság foglalkoztatási aránya 62,7 százalékra emelkedett az idei második negyedévben, míg a munkanélküliségi ráta 0,3 százalékponttal 6,8 százalékra nőtt az első negyedévhez képest – közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Az adatok szerint a 20 és 64 év közötti lakosság körében a foglalkoztatási arány 68,8 százalékos volt.
A foglalkoztatási szint a férfiak körében 70,9 százalék, a nők körében 54,3 százalék volt, és
A gazdaságilag aktív népesség száma 2026 második negyedévében 8.229.700 fő volt, ebből 7.671.600 foglalkoztatott, 558.100 pedig munkanélküli volt. A 15 és 24 év közötti fiatalok foglalkoztatottsága 15,3 százalékos volt.
Az elemzett időszakban 6,8 százalékos munkanélküliségi rátát jegyeztek.
előbbiek körében 7, utóbbiaknál 6,6 százalékos volt. A vidéki lakosság körében 10,1, városon 4 százalékos munkanélküliséget jegyeztek.
Korcsoportonként a 15-24 év közötti fiatalok körében volt a legmagasabb, 29,9 százalékos az állástalanok aránya – idézi az Agerpres a statisztikai intézet adatait.
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