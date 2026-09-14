Nőtt a foglalkoztatottság, mégis több lett a munkanélküli

A munkaképes korú, azaz a 15 és 64 év közötti lakosság foglalkoztatási aránya 62,7 százalékra emelkedett az idei második negyedévben, míg a munkanélküliségi ráta 0,3 százalékponttal 6,8 százalékra nőtt az első negyedévhez képest – közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet (INS).

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Az adatok szerint a 20 és 64 év közötti lakosság körében a foglalkoztatási arány 68,8 százalékos volt.

A foglalkoztatási szint a férfiak körében 70,9 százalék, a nők körében 54,3 százalék volt, és