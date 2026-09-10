Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

RMDSZ-es politikus reagált az AUR „zászlócsókolós” tervezetére

Sokba kerülne az országnak és a polgároknak, ha az AUR a kormányba kerülne – fejtette ki Sepsiszentgyörgy polgármestere • Fotó: Tuchiluș Alex

Sokba kerülne az országnak és a polgároknak, ha az AUR a kormányba kerülne – fejtette ki Sepsiszentgyörgy polgármestere

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A vasgárdista szemlélet markáns jelenlétét jelzi az AUR által kezdeményezett, a román zászló megcsókolását kötelezővé tevő törvénytervezet – véli Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint az államnak kötelessége lenne határozottan fellépni.

Bodor Tünde

2026. szeptember 10., 16:582026. szeptember 10., 16:58

Antal Árpád több szempontból is cáfolta a magyarok között is teret nyerő, AUR-ral kapcsolatos álláspontokat, nevezetesen azt, hogy a párt nem is annyira magyarellenes, mint amennyire rendszerellenes, illetve hogy engedni kell kormányra jutni, így majd bebizonyítja, hogy alkalmatlan a szerepre.

Idézet
A párt a rendszer szülötte, tehát nem lehet rendszerellenes”

– jelentette ki Antal. Bizonyításképpen emlékeztetett az AUR létrejöttének körülményeire: bizonyos erők az úzvölgyi temetőgyalázással akarták a Szociáldemokrata Párt (PSD) akkori jelentős támogatottságát gyengíteni, és a szélsőséges szavazókat eltántorítani tőlük. Ez olyannyira jól sikerült, hogy most ennek a szélsőséges pártnak van a legnagyobb támogatottsága.

Hirdetés

Az elöljáró szerint a párt magyarellenességét sem lehet cáfolni, hiszen George Simion vagy Dan Tănasă képviselik, akik „nonszensz jogszabályokkal” támadják a magyar közösséget. Példaként a sepsiszentgyörgyi utcanévtáblák kényszerű cseréjét említette, mert azokon a magyar felirat a román mellett van, nem pedig alatta.

Idézet
Az AUR kormányzásra való alkalmatlansága nem kérdéses, de kormányzati szerepben rövid idő alatt visszafordíthatatlan károkat okozhat az országnak, a társadalomnak, azokat kijavítani csak több politikai cikluson keresztül sikerülhetne”

– vélekedett Antal Árpád, aki egyben az RMDSZ stratégiai igazgatója is.

A politikus úgy értékelte, az előbbiekben részletezett helyzetet elkerülni csak egy jó és igazságos kormányzással lehetett volna. „Sajnos, az ennek megvalósítása érdekében az RMDSZ által felelős kormányzati partnerként bevállalt áldozatok,

Idézet
a népszerűtlen intézkedések felvállalása nem hozta meg a kívánt eredményt”

– mondta.

A kudarc a polgármester szerint elsősorban annak tulajdonítható, hogy nem sikerült végigvinni a reformokat. Túl nagy volt a politikai ellenállás a koalíciós partnerek részéről, akik saját pártjukat, a fennálló rendszert, az abban megszerzett előjogokat és az állami cégeket védték, és akik ezért meg is buktatták a kormányt.

Idézet
Az elmúlt időszak nagy nyertesei a multinacionális vállalatok és a bankok

– hiszen az elmúlt két évben hatalmas profitot termeltek, de nem kell fizetniük a szolidaritási, illetve banki adót –, továbbá Bukarest, vesztesei pedig az önkormányzatok és az állampolgárok” – mutatott rá Antal. Hozzátett: az AUR felemelkedéséhez jelentősen hozzájárult a PSD és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) egymásnak feszülése.

Újságírói kérdésre a politikus az AUR „zászlócsókolós” törvénytervezetéről is kifejtette véleményét. A jogszabály-tervezet szerint – melyről a képviselőház szavazhat döntő házként – 10 ezer lejjel lenne büntethető az a politikus, aki a román zászló napján nem vesz részt az ünnepélyeken, és nem csókolja meg a nemzeti lobogót.

korábban írtuk

Megcsókoltatná a román zászlót az AUR, és bírságolná azt, aki megtagadja
Megcsókoltatná a román zászlót az AUR, és bírságolná azt, aki megtagadja

A román zászló megcsókolásának elutasítása tetemes bírságot vonna maga után, és a trikolórról elnevezett tér kialakítását is kötelezővé tenné egy, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által kezdeményezett törvénytervezet.

Az erre való kötelezés Antal Árpád szerint már nemcsak a Ceaușescu-féle nacionálkommunizmus átöröklődését jelzi, hanem annál súlyosabbat: a vasgárdista szemlélet markáns jelenlétét, ami ellen az államnak kötelessége lenne határozottan fellépni.

Ennek továbbélése, illetve az AUR kormányzása minden bizonnyal azt is magával hozná, hogy az ország elesne az uniós támogatásoktól.

Az uniós pénzek, a beruházások elmaradása nemcsak a fejlesztések hiányát, hanem egyúttal munkahelyek ezreinek a hiányát jelentené, gyakorlatilag az ország csődjét vetítené előre

– fejtette ki Sepsiszentgyörgy polgármestere.

Háromszék Belföld Sepsiszentgyörgy Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
3 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Amikor a gyógyító gáz életveszélyessé válik: ezt érdemes tudni a mofettázásról
Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült
Megütötte a játékvezetőt, egy évre eltiltották a játékost
Távozik Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet éléről
Hazai pályán sem tudott javítani, kieső helyen áll az Udvarhely körzeti bajnoka
Kristály Sándor: A matematikában nincsenek hazugságok
Amikor a gyógyító gáz életveszélyessé válik: ezt érdemes tudni a mofettázásról
Székelyhon

Amikor a gyógyító gáz életveszélyessé válik: ezt érdemes tudni a mofettázásról
Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült
Székelyhon

Gázrobbanás történt egy csíkmindszenti húsüzemnél, két ember megsérült
Megütötte a játékvezetőt, egy évre eltiltották a játékost
Székely Sport

Megütötte a játékvezetőt, egy évre eltiltották a játékost
Távozik Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet éléről
Krónika

Távozik Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet éléről
Hazai pályán sem tudott javítani, kieső helyen áll az Udvarhely körzeti bajnoka
Székely Sport

Hazai pályán sem tudott javítani, kieső helyen áll az Udvarhely körzeti bajnoka
Kristály Sándor: A matematikában nincsenek hazugságok
Nőileg

Kristály Sándor: A matematikában nincsenek hazugságok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 15., kedd

Vendégellenőröket is bedobnak a pityókaföldek ellenőrzésére

Zajlik a hektáronkénti 300 eurós állami de minimis támogatást igénylő háromszéki burgonyatermesztők ellenőrzése. A Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vendégellenőrökkel próbálja felgyorsítani a folyamatot, de a gazdák egyre türelmetlenebbek.

Vendégellenőröket is bedobnak a pityókaföldek ellenőrzésére
Vendégellenőröket is bedobnak a pityókaföldek ellenőrzésére
2026. szeptember 15., kedd

Vendégellenőröket is bedobnak a pityókaföldek ellenőrzésére
Hirdetés
2026. szeptember 14., hétfő

Újabb földrengés a háromszéki textiliparban: személyzete negyedét engedte el az egyik nadrággyár

Személyzetének negyedét, 172 embert engedett el a kézdivásárhelyi Zarah Moden nadrággyár múlt hét végén. A kényszerintézkedést a minimálbér kötelező emelése és az olcsó ázsiai munkaerő jelentette konkurencia váltotta ki.

Újabb földrengés a háromszéki textiliparban: személyzete negyedét engedte el az egyik nadrággyár
Újabb földrengés a háromszéki textiliparban: személyzete negyedét engedte el az egyik nadrággyár
2026. szeptember 14., hétfő

Újabb földrengés a háromszéki textiliparban: személyzete negyedét engedte el az egyik nadrággyár
2026. szeptember 14., hétfő

Nagy az érdeklődés az ingyenes bőrrákszűrés iránt Háromszéken

Beteltek a helyek az ingyenes melanómaszűrésre, amelyet szeptember 21–25. között szervez a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház a Kézdivásárhelyi Municípiumi Kórházzal együttműködésben.

Nagy az érdeklődés az ingyenes bőrrákszűrés iránt Háromszéken
Nagy az érdeklődés az ingyenes bőrrákszűrés iránt Háromszéken
2026. szeptember 14., hétfő

Nagy az érdeklődés az ingyenes bőrrákszűrés iránt Háromszéken
2026. szeptember 14., hétfő

Sporttól az űrkutatásig – több mint 5000 jelvényből nyílik kiállítás Sepsiszentgyörgyön

Jelvénykíállítás nyílik csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Vadászati és Természettudományi Múzeumban. A több mint 5000 darabos tárlat a sporttól az űrkutatásig több témát is felölel.

Sporttól az űrkutatásig – több mint 5000 jelvényből nyílik kiállítás Sepsiszentgyörgyön
Sporttól az űrkutatásig – több mint 5000 jelvényből nyílik kiállítás Sepsiszentgyörgyön
2026. szeptember 14., hétfő

Sporttól az űrkutatásig – több mint 5000 jelvényből nyílik kiállítás Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
2026. szeptember 13., vasárnap

Székely Vágta: erős mezőny, fiatal lovasok és nagy csaták – videó

Hosszú évek óta nem volt ilyen népes mezőny a Székely Vágtán, összesen 35 lovas állt rajthoz. A szervezők szerint külön öröm, hogy egyre több fiatal kapcsolódik be a lovassportba, ami azt mutatja, hogy van utánpótlás.

Székely Vágta: erős mezőny, fiatal lovasok és nagy csaták – videó
Székely Vágta: erős mezőny, fiatal lovasok és nagy csaták – videó
2026. szeptember 13., vasárnap

Székely Vágta: erős mezőny, fiatal lovasok és nagy csaták – videó
2026. szeptember 13., vasárnap

Legszebb nap: 12. alkalommal vitték motorozni a fogyatékkal élőket

Tizenkettedik alkalommal vitték motorozni a sepsiszentgyörgyi Írisz Ház fogyatékkal élő foglalkoztatottjait a háromszéki motorosok. A résztvevők Erősdre utaztak, ahol ünnepi istentiszteleten majd közös bográcsozáson vesznek részt.

Legszebb nap: 12. alkalommal vitték motorozni a fogyatékkal élőket
Legszebb nap: 12. alkalommal vitték motorozni a fogyatékkal élőket
2026. szeptember 13., vasárnap

Legszebb nap: 12. alkalommal vitték motorozni a fogyatékkal élőket
2026. szeptember 13., vasárnap

A Pamír tetejétől az Aral-tóig: bolyongás a Selyemúton

Terepjárós honfitársaink Mongólia után kissé megülték magukat Kazahsztánban. Azóta azonban megkerülték az Iszik-tavat, átkeltek a Pamíron, végigautóztak az afgán hegyek mentén, zongorakoncertet hallgattak Szamarkandban, és most hazafelé tartanak.

A Pamír tetejétől az Aral-tóig: bolyongás a Selyemúton
A Pamír tetejétől az Aral-tóig: bolyongás a Selyemúton
2026. szeptember 13., vasárnap

A Pamír tetejétől az Aral-tóig: bolyongás a Selyemúton
Hirdetés
2026. szeptember 12., szombat

Etéd lovasa nyerte a váratlan fordulatokban gazdag 15. Székely Vágtát

Nagy hajrával, a vezetést az utolsó körben megszerezve Etéd lovasa, Kelemen Sándor Géza nyerte a 15. Székely Vágtát. A verseny többi futama is számos előre nem látott helyzetet, sok izgalmat hozott a nézőknek. Sérülés vagy baleset szerencsére nem történt.

Etéd lovasa nyerte a váratlan fordulatokban gazdag 15. Székely Vágtát
Etéd lovasa nyerte a váratlan fordulatokban gazdag 15. Székely Vágtát
2026. szeptember 12., szombat

Etéd lovasa nyerte a váratlan fordulatokban gazdag 15. Székely Vágtát
2026. szeptember 12., szombat

Darabonként szállítják fel a bodoki kilátó elemeit a hegyre

Elkezdődött a Bodok-hegység 1194 méter magas csúcsára tervezett kilátó építése. Egyelőre az alapozásnál tartanak, az építményt darabonként szállítják fel a hegytetőre – adta hírül Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanács elnöke.

Darabonként szállítják fel a bodoki kilátó elemeit a hegyre
Darabonként szállítják fel a bodoki kilátó elemeit a hegyre
2026. szeptember 12., szombat

Darabonként szállítják fel a bodoki kilátó elemeit a hegyre
2026. szeptember 11., péntek

A börtönbüntetés sem tántorította el attól, hogy kiskorúval folytasson szexuális kapcsolatot

Szexuális bűncselekmény miatt korábban már letöltötte jogerősen kiszabott börtönbüntetését az a 40 éves, Kovászna megyei férfi, akinek ismételten egy kiskorúval folytatott szexuális kapcsolat miatt kell felelnie a törvény előtt.

A börtönbüntetés sem tántorította el attól, hogy kiskorúval folytasson szexuális kapcsolatot
A börtönbüntetés sem tántorította el attól, hogy kiskorúval folytasson szexuális kapcsolatot
2026. szeptember 11., péntek

A börtönbüntetés sem tántorította el attól, hogy kiskorúval folytasson szexuális kapcsolatot
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!