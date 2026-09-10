RMDSZ-es politikus reagált az AUR „zászlócsókolós” tervezetére

Sokba kerülne az országnak és a polgároknak, ha az AUR a kormányba kerülne – fejtette ki Sepsiszentgyörgy polgármestere

A vasgárdista szemlélet markáns jelenlétét jelzi az AUR által kezdeményezett, a román zászló megcsókolását kötelezővé tevő törvénytervezet – véli Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint az államnak kötelessége lenne határozottan fellépni.

Bodor Tünde 2026. szeptember 10., 16:582026. szeptember 10., 16:58

Antal Árpád több szempontból is cáfolta a magyarok között is teret nyerő, AUR-ral kapcsolatos álláspontokat, nevezetesen azt, hogy a párt nem is annyira magyarellenes, mint amennyire rendszerellenes, illetve hogy engedni kell kormányra jutni, így majd bebizonyítja, hogy alkalmatlan a szerepre.

A párt a rendszer szülötte, tehát nem lehet rendszerellenes”

– jelentette ki Antal. Bizonyításképpen emlékeztetett az AUR létrejöttének körülményeire: bizonyos erők az úzvölgyi temetőgyalázással akarták a Szociáldemokrata Párt (PSD) akkori jelentős támogatottságát gyengíteni, és a szélsőséges szavazókat eltántorítani tőlük. Ez olyannyira jól sikerült, hogy most ennek a szélsőséges pártnak van a legnagyobb támogatottsága. Hirdetés Az elöljáró szerint a párt magyarellenességét sem lehet cáfolni, hiszen George Simion vagy Dan Tănasă képviselik, akik „nonszensz jogszabályokkal” támadják a magyar közösséget. Példaként a sepsiszentgyörgyi utcanévtáblák kényszerű cseréjét említette, mert azokon a magyar felirat a román mellett van, nem pedig alatta.

Az AUR kormányzásra való alkalmatlansága nem kérdéses, de kormányzati szerepben rövid idő alatt visszafordíthatatlan károkat okozhat az országnak, a társadalomnak, azokat kijavítani csak több politikai cikluson keresztül sikerülhetne”

– vélekedett Antal Árpád, aki egyben az RMDSZ stratégiai igazgatója is. A politikus úgy értékelte, az előbbiekben részletezett helyzetet elkerülni csak egy jó és igazságos kormányzással lehetett volna. „Sajnos, az ennek megvalósítása érdekében az RMDSZ által felelős kormányzati partnerként bevállalt áldozatok,

a népszerűtlen intézkedések felvállalása nem hozta meg a kívánt eredményt”

– mondta. A kudarc a polgármester szerint elsősorban annak tulajdonítható, hogy nem sikerült végigvinni a reformokat. Túl nagy volt a politikai ellenállás a koalíciós partnerek részéről, akik saját pártjukat, a fennálló rendszert, az abban megszerzett előjogokat és az állami cégeket védték, és akik ezért meg is buktatták a kormányt.

Az elmúlt időszak nagy nyertesei a multinacionális vállalatok és a bankok

– hiszen az elmúlt két évben hatalmas profitot termeltek, de nem kell fizetniük a szolidaritási, illetve banki adót –, továbbá Bukarest, vesztesei pedig az önkormányzatok és az állampolgárok” – mutatott rá Antal. Hozzátett: az AUR felemelkedéséhez jelentősen hozzájárult a PSD és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) egymásnak feszülése. Újságírói kérdésre a politikus az AUR „zászlócsókolós” törvénytervezetéről is kifejtette véleményét. A jogszabály-tervezet szerint – melyről a képviselőház szavazhat döntő házként – 10 ezer lejjel lenne büntethető az a politikus, aki a román zászló napján nem vesz részt az ünnepélyeken, és nem csókolja meg a nemzeti lobogót. korábban írtuk Megcsókoltatná a román zászlót az AUR, és bírságolná azt, aki megtagadja A román zászló megcsókolásának elutasítása tetemes bírságot vonna maga után, és a trikolórról elnevezett tér kialakítását is kötelezővé tenné egy, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által kezdeményezett törvénytervezet. Az erre való kötelezés Antal Árpád szerint már nemcsak a Ceaușescu-féle nacionálkommunizmus átöröklődését jelzi, hanem annál súlyosabbat: a vasgárdista szemlélet markáns jelenlétét, ami ellen az államnak kötelessége lenne határozottan fellépni. Ennek továbbélése, illetve az AUR kormányzása minden bizonnyal azt is magával hozná, hogy az ország elesne az uniós támogatásoktól.

Az uniós pénzek, a beruházások elmaradása nemcsak a fejlesztések hiányát, hanem egyúttal munkahelyek ezreinek a hiányát jelentené, gyakorlatilag az ország csődjét vetítené előre