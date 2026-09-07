Egy autóroncs, egy megrongált ház és egy rejtély Szentegyházán: még az utas sem tudja, ki vezette a kocsit

Fotó: Szentegyházi ökéntes tűzoltóság/Facebook
Lakóház sarkának ütközött egy autó vasárnap éjszaka Szentegyházán. Mire a rendőrök kiérkeztek a helyszínre, senkit nem találtak a járműben, a közelben tartózkodó 29 éves férfi pedig azt állította, hogy ő csak utas volt.
2026. szeptember 07., 10:262026. szeptember 07., 10:26
2026. szeptember 07., 10:312026. szeptember 07., 10:31
A Hargita utcában történt balesetről vasárnap késő este, nem sokkal tizenegy óra előtt értesítették a szentegyházi rendőrséget. A helyszínen egy megrongálódott autót találtak, ugyanakkor egy lakóházban is kár keletkezett, a járműben azonban nem tartózkodott senki.
A rendőrök kiérkezésekor a közelben egyetlen ember, egy 29 éves, szentegyházi férfi volt. Ő azonban
illetve hogyan történt a baleset; azt állította, ő csak utas volt.
A férfit alkoholszondával tesztelték, amely 1,15 mg/liter légalkoholszintet mutatott. A helyszínre mentőegység is érkezett, a férfi azonban visszautasította az ellátást és a kórházba szállítást – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól érdeklődve.
A rendőrség folytatja a vizsgálatot, hogy azonosítsák az ügyben érintett valamennyi személyt, és tisztázzák, ki vezette az autót, illetve hogyan történt a baleset.
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