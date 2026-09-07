Egy autóroncs, egy megrongált ház és egy rejtély Szentegyházán: még az utas sem tudja, ki vezette a kocsit

Lakóház sarkának ütközött egy autó vasárnap éjszaka Szentegyházán. Mire a rendőrök kiérkeztek a helyszínre, senkit nem találtak a járműben, a közelben tartózkodó 29 éves férfi pedig azt állította, hogy ő csak utas volt.

Székelyhon 2026. szeptember 07., 10:262026. szeptember 07., 10:26 2026. szeptember 07., 10:312026. szeptember 07., 10:31

A Hargita utcában történt balesetről vasárnap késő este, nem sokkal tizenegy óra előtt értesítették a szentegyházi rendőrséget. A helyszínen egy megrongálódott autót találtak, ugyanakkor egy lakóházban is kár keletkezett, a járműben azonban nem tartózkodott senki. A rendőrök kiérkezésekor a közelben egyetlen ember, egy 29 éves, szentegyházi férfi volt. Ő azonban

nem tudta megmondani, hogy ki vezette az autót,