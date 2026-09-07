Szakadék van aközött, amit a diákok szeretnek, és amire a gazdaságnak valóban szüksége lenne

Két szakmai képesítési szakaszra épül a szakközéoiskolai oktatás, így átjárhatóbb az út az oktatási formák között

Bár változott a szakiskolai oktatás, idén mégis 19 betervezett szakközépiskolai osztályt törölni kellett Maros megyében, miután az iratkozás második szakasza után sem teltek fel a helyek. Azért van pár népszerű szakterület, például vendéglátás terén.

Hajnal Csilla 2026. szeptember 07., 10:302026. szeptember 07., 10:30

A mai szakoktatás kihívása az, hogy egyensúlyt teremtsen a fiatalok preferenciái és a gazdaság szükségletei között. Az idei felvételi eredményei pedig azt mutatják, hogy

a nyolcadik osztályt végzett tanulók a mindennapi gazdasági tevékenységekhez közel álló szakterületeket részesítik előnyben

– számolt be erről a Maros megyei tanfelügyelőség szakiskolákért felelős tanfelügyelője, Anca Turc. Hirdetés Idén a következők voltak a legnépszerűbb választások a diákok körében: gazdasági és közigazgatási terület: közgazdasági technikus, közigazgatási technikus és kereskedelmi technikus, amelyekhez társul az eladó-kereskedő és az áruforgalmazó képesítés;

turizmus és vendéglátás: gasztronómiai technikus, turisztikai technikus és bankettszervező, amelyekhez társul a szakács, felszolgáló (pincér), cukrász-péksüteménykészítő és szállodai dolgozó képesítés;

műszaki terület: elektromos berendezések technikusa, amelyhez társul a kisfeszültségű villanyszerelő képesítés. Rugalmasabb oktatási út Anca Turc a Székelyhonnak azt is kifejtette, a szaklíceumi oktatás egy új szakaszba lépett, amelynek célja, hogy megfeleljen a diákok elképzeléseinek és a munkaerőpiac igényeinek. A nyolcadikat végzett tanulók számára

a szaklíceum rugalmas utat kínál a munkába álláshoz vagy a tanulmányok folytatásához, amely két szakmai képesítési szakaszra épül.

Fotó: Haáz Vince

Az első képesítés szerint a 11. osztály elvégzése után a diákok 3-as szintű szakképesítést szerezhetnek, amely igazolja gyakorlati készségeiket, és lehetővé teszi, hogy közvetlenül belépjenek a munkaerőpiacra. A második képesítés szerint a 12. osztályig tartó tanulmányok folytatása újabb szakaszt jelent a szakképzésben: a végzősök 4-es szintű képesítést szerezhetnek, amely technikusi szakosodásnak felel meg. Emellett az érettségi vizsga sikeres letétele lehetővé teszi a tanulmányok folytatását posztliceális vagy felsőoktatási intézményekben. A szaktanfelügyelő szerint ez az oktatási út szakmai biztonságot nyújt a diákoknak:

bármikor is döntenek úgy, hogy belépnek a munkaerőpiacra, konkrét képesítéssel és közvetlenül hasznosítható készségekkel hagyhatják el az oktatási rendszert.

Fotó: Haáz Vince

Fontos, de nincs érdeklődés Ugyanakkor a diákok által kedvelt, népszerű szakterületeken túl léteznek olyan képesítések is, amelyek iránt kevesebb érdeklődés mutatkozott a felvételinél, mégis kiemelt jelentőséggel bírnak a helyi és regionális gazdaság számára.

A közlekedés, az ipari gépészet, az építőipar, az élelmiszeripar, az erdészet és a környezetvédelem olyan kulcsfontosságú területek, ahol állandó szükség van szakképzett munkaerőre

– hangsúlyozta a szaktanfelügyelő. A középiskolai iratkozások második szakaszának lezárása után a ténylegesen beiratkozott diákok száma jóval kevesebb lett számos tanintézményben, mint amennyit eredetileg terveztek. Főként szakiskolákat érint a változás, összesen

19 intézményben vontak vissza osztályokat, miután nem teltek fel a helyek, hogy elindulhasson legalább minimális létszámmal az osztály.

Fotó: Orbán Orsolya

A Maros megyei tanfelügyelőség adataiból kiderül, a törölt osztályok száma iskolánként eltérő volt. A segesvári 1-es számú szakközépiskolánál két osztályt szűntettek meg, mivel a tervezett hatból végül csak négy valósult meg – hasonló volt a helyzet a szászrégeni Ioan Bojor Szakközépiskolánál is, ahol szintén két osztály maradt el.

A marosvásárhelyi Elektromaros Szakközépiskolánál egy osztályt töröltek, így a tervezett tízből kilenc indult el.

Egy-egy osztály szűnt meg a dicsőszentmártoni szakközépiskolánál, a radnóti szakközépiskolánál és a szászrégeni Lucian Blaga Szakközépiskolánál is, míg a Marosvásárhelyi Ion Vlasiu Szakközépiskolánál két osztályt szűntettek meg. A Traian Săvulescu Mezőgazdasági Kollégiumnál szintén két osztály maradt el, a Gheorghe Șincai Szakközépiskolánál pedig három – itt a tervezett nyolcból mindössze öt osztály valósult meg. Egy-egy osztályt töröltek a dédai Vasile Netea Szakközépiskolánál és a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceumnál, míg a marosvásárhelyi Avram Iancu Szakközépiskolánál két osztály szűnt meg. A legdrasztikusabb eset a mezőfelei magániskolánál, a Dr. Lind Elméleti Líceumnál történt, ahol a tervezett két osztályból egyetlen egy sem indult el diákhiány miatt.