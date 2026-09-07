Megérkezett a fagy Hargita megyébe

Jócskán lehűlt az idő szeptember 7-re, az új tanév első napjára Székelyföld-szerte. Hargita megyében vannak olyan foltok, ahol kék színnel jelzi az Országos Meteorológiai Szolgálat térképe, hogy fagypontig esett vissza a hőmérséklet.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Csíkszéken, illetve Gyergyóalfaluhoz közel is mértek fagyos hőmérsékletet az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos adatai szerint szeptember 7-re virradóan.

ehhez képest tegnap reggel még 10 fok volt... Gyergyóalfauban 1 fokot mértek, de a település körül több helyen is fagypont alá esett a hőmérséklet; Maroshévízen 0,9 fok volt.

Székelyudvarhelyen a csíki és a gyergyóinál enyhébb, a korábbi napoknál azonban jóval hűvösebb volt a hajnal: 5 fokot jegyeztek a tegnapi 13-hoz képest; Marosvásárhelyen 5,6 fokot (tegnap 11), Sepsiszentgyörgyön 5,1-et (tegnap 15-öt), Kézdivásárhelyen pedig 3,6 Celsius-fokot (tegnap 14-et).

Hirdetés

Ami a napközbeni felmelegedést illeti, az Országos Meteorológiai Szolgálat rövidtávú, háromnapos előrejelzése szerint ma Erdély-szerte 21–27 Celsius-fokig melegszik fel, kedden és szerdán ehhez további 2–3 fokos növekedés várható, akárcsak a hajnali lehűléseket illetően. Holnap reggel még a maihoz hasonló hideg várható Erdély hegyközi medencéiben, aztán a hét közepe felé ez néhány fokkal mérséklődni fog.