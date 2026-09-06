Tragikus véget ért egy rollerbaleset Maros megyében

Elektromos rollerrel közlekedő férfi szenvedett halálos balesetet Marosszentgyörgyön szombaton este.

Székelyhon 2026. szeptember 06., 17:512026. szeptember 06., 17:51 2026. szeptember 10., 16:052026. szeptember 10., 16:05

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője kérdésünkre arról számolt be, hogy a 49 éves, elektromos rollerrel közlekedő férfi elvesztette az egyensúlyát, és

olyan balszerencsésen esett el, hogy a fejét beütötte a járdaszegélybe.