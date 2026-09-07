Végre „hazaköltözhetett” a marosvásárhelyi Friedrich Schiller Általános Iskola

Idén végre saját sportpályáján tarthatta meg a tanévnyitóját a marosvásárhelyi Friedrich Schiller Általános Iskola, miután befejezték az iskola felújítását, manzárdosítását. A magyar tagozat elemisei a mezőgazdasági iskola épületében folytatják.
Fotó: Haáz Vince
Idén végre saját sportpályáján tarthatta meg a tanévnyitóját a marosvásárhelyi Friedrich Schiller Általános Iskola, miután befejezték az iskola felújítását, manzárdosítását. A magyar tagozat elemisei a mezőgazdasági iskola épületében folytatják.
A Kárpátok sétányán lévő általános iskola a városban egyedüliként három tagozatot működtet: románt, magyart, németet, és mintegy 1200 diákja van az intézménynek. Az utóbbi négy évben azonban nem tanulhattak a saját épületükben, mert az önkormányzat manzárdosíttatta és felújíttatta az épületet.
a Bodoni utcai Serafim Duicu-iskola épületébe.
Idén az újonnan kialakított sportpályájukon tartották a tanévnyitó ünnepséget, amelyen a város polgármestere, Soós Zoltán is részt vett. Mint elmondta, négy hosszú év volt, de a türelem és a munka meghozta a gyümölcsét, hiszen a Schiller közössége számára a mai nap a hazatérés napja volt. Az iskola igazgatója, Dana Maria Bendriș pedig kiemelte, új, korszerű és európai szintű iskolaépületben kezdenek, de főleg a sajátjukban.
Fotó: Haáz Vince
Az ünnepi beszédek után az előkészítősök virágkapu alatt lépték át az iskola küszöbét, és minden diák felment a saját, frissen felújított termébe.
A magyar tagozat elemisei a közelben lévő Mezőgazdasági Iskolaközpont udvarán álló egyik pavilonban kaptak helyet, így ők ezután is ott maradnak – tudtuk meg Molnár Dénestől, az iskola aligazgatójától. A következő tíz évre kapta meg az intézmény azt az épületrészt, amelyet az önkormányzat alaposan fel is újíttatott.
Az épületegyüttest egykor Lölbach Kálmán építész, Kós Károly tanítványa tervezte, így a Kós stílusát követve épült meg a mostani mezőgazdasági iskola épülete – mesélte az igazgató-helyettes.
Molnár Dénes rajztanár, a Friedrich Schiller Általános Iskola aligazgatója: nagyon örülünk, hogy sikerült visszaköltözni
Fotó: Haáz Vince
Jelenleg a magyar tagozat elemis évfolyamain öt osztály működik, ez azért is jelentős, mert
– demográfiai okokból egyre kevesebben vannak, és több választási lehetőségük is van, mint a német tagozatra járóknak, ahol gyakorlatilag nincs verseny, csak egy német tagozat van a városban.
Teljesen felújították és manzárdosították a Friedrich Schiller Általános Iskolát Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
Az iskola négy évig nem rendelkezett saját, kész épülettel: ezalatt a Serafim Duicu-iskola épületében tanultak a diákok. A távolság komoly gondot jelentett, hiszen a gyerekeket busszal vitték, ami sok fáradtsággal és feszültséggel járt. Ezt a magyar tagozat létszáma meg is sínylette az utóbbi években, éppen ezért nagy megkönnyebbülés volt a visszaköltözés – fejtette ki Molnár Dénes.
A német tagozaton szinte minden tantárgyat németül oktatnak – nemrég a biológia, fizika és kémia is bekerült a németül tanított tárgyak közé, miután képzett tanár érkezett ezekre a szakokra. Egyedül a zene és a testnevelés folyik más nyelven.
A legnagyobbak kaptak helyet a legfelső emeleten
Fotó: Haáz Vince
A német szekción vegyes a diákok nemzetisége, évente iratnak be magyar és német nemzetiségű diákot egyaránt.
A felújított iskolaépület legfelső emeletére kerültek a legnagyobb diákok, az alsó emeletekre pedig a kisebbek. Noha még az iskola kapuja nincs felszerelve, és a szaktermeket is be kell rendezni, de a diákok hétfőn elfoglalhatták saját helyeiket az új padokban, az új osztálytermekben.
Törekedtek arra, hogy mindent három nyelven – románul, magyarul és németül – írjanak ki
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere is jelen volt a tanévnyitón
Fotó: Haáz Vince
Az iskola igazgatója, Dana Maria Bendriș
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Tiltakoznak a marosvásárhelyi George Coșbuc iskola diákjainak szülei amiatt, hogy az ideiglenes székhelyre, a város másik felébe induló iskolabuszok miatt csak 9 órakor kezdődik a tanítás. A polgármesteri hivatalhoz fordultak korábbi járatot kérve.
Zajlik a Reggeli a kerékpárosoknak elnevezésű rendezvény, amely keretében Marosvásárhelyen kávézni, beszélgetni lehet a rendőrökkel.
Marosvásárhelyen rendezik meg a TERMOSZ – Természettudományok Oktatásmódszertani Szemléjét október 24-én, ahol az élményszerű természettudomány-oktatásról és gyakorlatias módszerek tapasztalatcseréjéről lesz szó, két ismert főelőadó közreműködésével.
Verekedéshez riasztották a rendőröket szeptember 14-én, hétfőn este egy szászrégeni kórházi egységhez. A helyszínen egy 29 éves férfit vettek őrizetbe, aki a gyanú szerint két másik férfit is bántalmazott.
Több Maros megyei településen nem lesz vízszolgáltatás a keddi nap folyamán – tájékoztat közleményében az Aquaserv vízszolgáltató.
A marosvásárhelyi diákok szeptember 15-től igényelhetik a 2026–2027-es tanévre érvényes utazási kártyákat, de október végéig még a régiek is érvényesek.
Jóváhagyták két kövesdombi tömbház hőszigeteléséhez szükséges iratokat a marosvásárhelyi tanácsosok rendkívüli ülésen, hogy a szeptember 15-i határidőig benyújthassák a pályázatot. A beruházás értéke 9,69 millió lej.
Nyolc hónapja nincs tömegközlekedés biztosítva a Marosvásárhelytől tíz kilométerre levő településekre, jelenleg a diákoknak sincs mivel iskolába ingázniuk – panaszolják a szülők. A polgármester szerint ősz végére megoldódik a gond.
Kigyulladt és leégett egy lakóház tetőszerkezete Dédán vasárnap délután. A tulajdonos lányát pánikroham miatt kellett ellátni.
Közúti baleset történt Gernyeszegen vasárnap délután. Két személygépkocsi ütközött, több utas is a járművekbe szorult. A forgalmat lezárták az érintett útszakaszon.
szóljon hozzá!