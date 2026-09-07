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Végre „hazaköltözhetett” a marosvásárhelyi Friedrich Schiller Általános Iskola Idén végre saját sportpályáján tarthatta meg a tanévnyitóját a marosvásárhelyi Friedrich Schiller Általános Iskola, miután befejezték az iskola felújítását, manzárdosítását. A magyar tagozat elemisei a mezőgazdasági iskola épületében folytatják. Hajnal Csilla 2026. szeptember 07., 16:072026. szeptember 07., 16:07

Fotó: Haáz Vince

Idén végre saját sportpályáján tarthatta meg a tanévnyitóját a marosvásárhelyi Friedrich Schiller Általános Iskola, miután befejezték az iskola felújítását, manzárdosítását. A magyar tagozat elemisei a mezőgazdasági iskola épületében folytatják.

Hajnal Csilla 2026. szeptember 07., 16:072026. szeptember 07., 16:07

A Kárpátok sétányán lévő általános iskola a városban egyedüliként három tagozatot működtet: románt, magyart, németet, és mintegy 1200 diákja van az intézménynek. Az utóbbi négy évben azonban nem tanulhattak a saját épületükben, mert az önkormányzat manzárdosíttatta és felújíttatta az épületet.

A diákok nagy részét így iskolabusszal vitték-hozták minden nap

a Bodoni utcai Serafim Duicu-iskola épületébe. Hirdetés Idén az újonnan kialakított sportpályájukon tartották a tanévnyitó ünnepséget, amelyen a város polgármestere, Soós Zoltán is részt vett. Mint elmondta, négy hosszú év volt, de a türelem és a munka meghozta a gyümölcsét, hiszen a Schiller közössége számára a mai nap a hazatérés napja volt. Az iskola igazgatója, Dana Maria Bendriș pedig kiemelte, új, korszerű és európai szintű iskolaépületben kezdenek, de főleg a sajátjukban.

Fotó: Haáz Vince

Az ünnepi beszédek után az előkészítősök virágkapu alatt lépték át az iskola küszöbét, és minden diák felment a saját, frissen felújított termébe. A Kós Károly tanítványa által tervezett épületben A magyar tagozat elemisei a közelben lévő Mezőgazdasági Iskolaközpont udvarán álló egyik pavilonban kaptak helyet, így ők ezután is ott maradnak – tudtuk meg Molnár Dénestől, az iskola aligazgatójától. A következő tíz évre kapta meg az intézmény azt az épületrészt, amelyet az önkormányzat alaposan fel is újíttatott.

A magyar tagozat oktatói pedig maguk döntöttek úgy, hogy ezután is ott maradnak, mivel a helyszín megfelelt igényeiknek.

Az épületegyüttest egykor Lölbach Kálmán építész, Kós Károly tanítványa tervezte, így a Kós stílusát követve épült meg a mostani mezőgazdasági iskola épülete – mesélte az igazgató-helyettes.

Molnár Dénes rajztanár, a Friedrich Schiller Általános Iskola aligazgatója: nagyon örülünk, hogy sikerült visszaköltözni Fotó: Haáz Vince

Jelenleg a magyar tagozat elemis évfolyamain öt osztály működik, ez azért is jelentős, mert

a magyar gyerekekért nagy a verseny az iskolák között

– demográfiai okokból egyre kevesebben vannak, és több választási lehetőségük is van, mint a német tagozatra járóknak, ahol gyakorlatilag nincs verseny, csak egy német tagozat van a városban.

Teljesen felújították és manzárdosították a Friedrich Schiller Általános Iskolát Marosvásárhelyen Fotó: Haáz Vince

Az iskola négy évig nem rendelkezett saját, kész épülettel: ezalatt a Serafim Duicu-iskola épületében tanultak a diákok. A távolság komoly gondot jelentett, hiszen a gyerekeket busszal vitték, ami sok fáradtsággal és feszültséggel járt. Ezt a magyar tagozat létszáma meg is sínylette az utóbbi években, éppen ezért nagy megkönnyebbülés volt a visszaköltözés – fejtette ki Molnár Dénes. Egyetlen német tagozata van a városnak A német tagozaton szinte minden tantárgyat németül oktatnak – nemrég a biológia, fizika és kémia is bekerült a németül tanított tárgyak közé, miután képzett tanár érkezett ezekre a szakokra. Egyedül a zene és a testnevelés folyik más nyelven.

A legnagyobbak kaptak helyet a legfelső emeleten Fotó: Haáz Vince

A német szekción vegyes a diákok nemzetisége, évente iratnak be magyar és német nemzetiségű diákot egyaránt. A felújított iskolaépület legfelső emeletére kerültek a legnagyobb diákok, az alsó emeletekre pedig a kisebbek. Noha még az iskola kapuja nincs felszerelve, és a szaktermeket is be kell rendezni, de a diákok hétfőn elfoglalhatták saját helyeiket az új padokban, az új osztálytermekben.

Törekedtek arra, hogy mindent három nyelven – románul, magyarul és németül – írjanak ki Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere is jelen volt a tanévnyitón Fotó: Haáz Vince

Az iskola igazgatója, Dana Maria Bendriș Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince