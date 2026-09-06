Áramszünet alatt fosztott ki egy játéktermet egy férfi

Áramszünetet idején kényszerítette egy férfi egy ludasi játékterem alkalmazottját arra, hogy adja oda a kaszában levő bevételt, vasárnap hajnalban. Az elkövetőt letartóztatták.

Székelyhon 2026. szeptember 06., 20:102026. szeptember 06., 20:10

A ludasi rendőrséget hajnali 5 óra előtt riasztották a sürgősségi számon. Mint a nyomozás során kiderült, 4 óra 40 perckor megszakadt az áramellátás a játékteremben, röviddel azután pedig egy férfi ment be a helyiségbe és

fenyegetéssel rábírta az ott levő női alkalmazottat, hogy adja át a kasszában levő pénzt, 16.800 lejt.

A rabló ezután elhagyta a termet. Hirdetés A rendőrség azonnal cselekede és egy 29 éves ludasi férfi személyében sikerült azonosítaniuk az elkövetőt,

az eltulajdonított összeget pedig teljes egészében visszaszerezték.