Váratlan baleset miatt vesztegelnek a vonatok Maroshévíz és Ratosnya között

Ideiglenesen szünetel a vasúti közlekedés vasárnap este Maroshévíz és Ratosnya között, miután egy kidőlt fa ráesett a felsővezetékre és kigyulladt – közölte a vasúti infrastruktúrát kezelő vállalat (CFR SA).

Székelyhon 2026. szeptember 06., 20:312026. szeptember 06., 20:31

Az incidens 18 óra körül történt a Gödemesterháza (Stânceni) és Palotailva (Lunca Bradului) közötti szakaszon.

A biztonságos beavatkozás érdekében Maroshévíz és Ratosnya között áramtalanították a felsővezetéket.

A villamosítási berendezések ellenőrzésére és helyreállítására speciális vasúti munkagépet küldenek a helyszínre. A brassói regionális vasúti igazgatóság szakemberei felmérik a károkat és dolgoznak a hiba elhárításán – számol be az Agerpres. Hirdetés Az incidens két személyszállító vonatot érint:

az IR 367-es járat Ratosnyán, az R 4511-es pedig Maroshévízen vesztegel.