Kéthetes előrejelzés: ha választhatnák, nem pont ezekre a napokra kérnénk a csapadékot

Az előrejelzés szerint a most következő hétvégére esik egy csapadékos időszak
Fotó: Haáz Vince
Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő kéthetes, szeptember 7–20. közötti időszakra vonatkozó kéthetes időjárás-előrejelzését. Panaszra nem nagyon lehet okunk, legfeljebb az „időzítésre”.
2026. szeptember 07., 15:002026. szeptember 07., 15:00
2026. szeptember 07., 15:092026. szeptember 07., 15:09
Erdélyben ezen a héten a nappali hőmérsékletek átlaga fokozatosan emelkedni fog: 24–26 fokról mintegy 30 fokra szeptember 9–10-én. Ezeken a napokon a régió nyugati és északnyugati részén különösen meleg idő várható.
Ezt követően a nappali maximumok jelentősen visszaesnek, szeptember 11–15. már az ilyenkor megszokott értékekhez fognak közelíteni: az átlagos maximumok 22–24 fok körül alakulnak.
Ezután a jelzett kéthetes időszak végéig, szeptember 19–20-ig a hőmérsékletek ismét kissé emelkednek, és napközben 25–26 fokos átlagra lehet számítani.
Az éjszakai hőmérsékletekben is kisebb ingadozások várhatók: a kezdeti 7–8 fokról (a hegyközi medencékben ennél alacsonyabbról) 13–14 fokra emelkedik az átlag szeptember 11–12-én, majd ezt követően 10–12 fok között alakul.
Ami a csapadékot illeti,
helyenként mérsékelt mennyiségű csapadékkal (10–15 l/m²). Emellett szeptember 14–20. között is előfordulhatnak időszakosan esők, amelyek általában kisebb mennyiségű csapadékot hoznak.
Hegyvidéken a nappali legmagasabb hőmérsékletek átlaga az első két napon 16–18 fokról fokozatosan 20 fok körülire emelkedik szeptember 9–10-én, amikor meleg idő várható. Ezt lehűlés követi, szeptember 12–16. között a maximumok 12–14 fok körül alakulnak. Ezután ismét enyhe felmelegedés jön, így az időszak végére 15–16 fokos átlag várható.
Az éjszakai legalacsonyabb hőmérsékletek átlaga az első két éjszakán 5–7 fok lesz, majd szeptember 9–11. között 10–11 fokra emelkedik. Ezt követően ismét csökken, és 7–8 fok körül alakul.
Hegyvidéken is szeptember 12–13. között lehet nagyobb területen záporokra számítani.
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