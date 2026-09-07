Kéthetes előrejelzés: ha választhatnák, nem pont ezekre a napokra kérnénk a csapadékot

Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő kéthetes, szeptember 7–20. közötti időszakra vonatkozó kéthetes időjárás-előrejelzését. Panaszra nem nagyon lehet okunk, legfeljebb az „időzítésre”.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Erdélyben ezen a héten a nappali hőmérsékletek átlaga fokozatosan emelkedni fog: 24–26 fokról mintegy 30 fokra szeptember 9–10-én. Ezeken a napokon a régió nyugati és északnyugati részén különösen meleg idő várható.

Ezt követően a nappali maximumok jelentősen visszaesnek, szeptember 11–15. már az ilyenkor megszokott értékekhez fognak közelíteni: az átlagos maximumok 22–24 fok körül alakulnak.

Ezután a jelzett kéthetes időszak végéig, szeptember 19–20-ig a hőmérsékletek ismét kissé emelkednek, és napközben 25–26 fokos átlagra lehet számítani.

Hirdetés

Az éjszakai hőmérsékletekben is kisebb ingadozások várhatók: a kezdeti 7–8 fokról (a hegyközi medencékben ennél alacsonyabbról) 13–14 fokra emelkedik az átlag szeptember 11–12-én, majd ezt követően 10–12 fok között alakul.

Ami a csapadékot illeti,