Bár korábban kilátástalannak tűnt a helyzet, hiszen leállították a nagygalambfalvi sportcsarnok építését, idén sikerült újraindítani azt. Sőt, a helyi önkormányzat decemberben tervezi a létesítmény ünnepélyes átadását.

Fülöp-Székely Botond 2026. szeptember 07., 14:272026. szeptember 07., 14:27

Tízmillió lejes támogatást nyert az Országos Beruházási Társaságnál (CNI) pályázó galambfalvi önkormányzat egy 180 férőhelyes lelátóval rendelkező sportcsarnok építésére 2022-ben. A tervek szerint a létesítményben futballozni, kosárlabdázni, kézilabdázni és röplabdázni is lehet. Baljós jelek a kezdésnél A projekt kivitelezési szerződését egy év múlva írták alá, akkorra pedig sikerült kivitelezőt is találni a munkára. A gondok akkor kezdődtek, amikor a CNI bejelentette,

nem tudja biztosítani az építkezéshez szükséges keretösszeget.

2024-ben mutatkozott újabb lehetőség a kezdésre, ám időközben az állami intézmény nagy tartozást halmozott fel a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezőnél, így az nem volt hajlandó munkához látni, amíg nem törlesztenek. Hirdetés Szerencsére az adósságot még ugyanabban az évben megadták, így

októberben elkezdődött az építkezés.

Jól is haladtak, hiszen 2025-re elkészült az épület alapja, és már a fémszerkezetet is megrendelték. Azt követően még látszott némi előrehaladás a helyszínen, ugyanis elkészültek a falak, ám hamarosan átiratot kapott az önkormányzat, miszerint

pénzhiány miatt fél évre leállítják az építkezést.

Ezt keserű szájízzel vette tudomásul akkor a lapunknak nyilatkozó Gyerkó Levente polgármester, hiszen korántsem volt meggyőződve, hogy valóban csak féléves leállásról van szó. korábban írtuk Leállították a nagygalambfalvi sportcsarnok építését Bár idén befejeződhetett volna a nagygalambfalvi sportcsarnok megépítése, pénzhiány miatt fél évre leálltak a munkálatok. A polgármester nem biztos benne, hogy az államnak a megadott időre sikerül előteremtenie a szükséges anyagiakat. Decemberben átadó Legutóbbi megkeresésünkkor már sokkal pozitívabban látta a helyzetet az elöljáró, hiszen

idén tavasszal visszatértek a helyszínre a kivitelező munkatársai.

Jelenleg az öltözők és raktárak kialakítása, valamint a falak burkolása zajlik. Ezt az asztalosmunka követi, ugyanakkor hamarosan a víz- és villanyszerelők is a helyszínre érkeznek.

Fotó: Olti Angyalka

A helyi önkormányzat feladata volt az épülethez vezetni a közműveket, ami mostanra megtörtént, így a későbbiekben már csak a parkolók kialakítását kell megoldaniuk.Gyerkó Levente azt is megosztotta velünk, hogy a jelenlegi munkatempóban