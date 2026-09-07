Kezd alakot ölteni a nagygalambfalvi sportcsarnok
Fotó: Olti Angyalka
Bár korábban kilátástalannak tűnt a helyzet, hiszen leállították a nagygalambfalvi sportcsarnok építését, idén sikerült újraindítani azt. Sőt, a helyi önkormányzat decemberben tervezi a létesítmény ünnepélyes átadását.
Tízmillió lejes támogatást nyert az Országos Beruházási Társaságnál (CNI) pályázó galambfalvi önkormányzat egy 180 férőhelyes lelátóval rendelkező sportcsarnok építésére 2022-ben. A tervek szerint a létesítményben futballozni, kosárlabdázni, kézilabdázni és röplabdázni is lehet.
A projekt kivitelezési szerződését egy év múlva írták alá, akkorra pedig sikerült kivitelezőt is találni a munkára. A gondok akkor kezdődtek, amikor a CNI bejelentette,
2024-ben mutatkozott újabb lehetőség a kezdésre, ám időközben az állami intézmény nagy tartozást halmozott fel a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezőnél, így az nem volt hajlandó munkához látni, amíg nem törlesztenek.
Szerencsére az adósságot még ugyanabban az évben megadták, így
Jól is haladtak, hiszen 2025-re elkészült az épület alapja, és már a fémszerkezetet is megrendelték. Azt követően még látszott némi előrehaladás a helyszínen, ugyanis elkészültek a falak, ám hamarosan átiratot kapott az önkormányzat, miszerint
Ezt keserű szájízzel vette tudomásul akkor a lapunknak nyilatkozó Gyerkó Levente polgármester, hiszen korántsem volt meggyőződve, hogy valóban csak féléves leállásról van szó.
Bár idén befejeződhetett volna a nagygalambfalvi sportcsarnok megépítése, pénzhiány miatt fél évre leálltak a munkálatok. A polgármester nem biztos benne, hogy az államnak a megadott időre sikerül előteremtenie a szükséges anyagiakat.
Legutóbbi megkeresésünkkor már sokkal pozitívabban látta a helyzetet az elöljáró, hiszen
Jelenleg az öltözők és raktárak kialakítása, valamint a falak burkolása zajlik. Ezt az asztalosmunka követi, ugyanakkor hamarosan a víz- és villanyszerelők is a helyszínre érkeznek.
Fotó: Olti Angyalka
A helyi önkormányzat feladata volt az épülethez vezetni a közműveket, ami mostanra megtörtént, így a későbbiekben már csak a parkolók kialakítását kell megoldaniuk.Gyerkó Levente azt is megosztotta velünk, hogy a jelenlegi munkatempóban
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