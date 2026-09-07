Parajdtól Szentegyházáig több településen lesz áramszünet

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Fotó: Borbély Fanni
Korondon és környékén, Parajdon, valamint Szentegyháza több utcájában is áramszünet lesz javítások miatt – tájékoztat a szolgáltató.
Javítási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás szeptember 8-án, kedden 9 és 17 óra között Korondon, Felsősófalván, Alsósófalván, Atyhában, Etéden, Szolokmában, Küsmödön és Siklódon.
Szeptember 9-én, szerdán ugyancsak 9 és 17 óra között Parajdon végeznek munkálatokat, ezért a településen nem lesz áram.
Szeptember 10-én, csütörtökön Szentegyháza több utcájában lesz áramszünet 9 és 17 óra között. Az érintett utcák: Ady Endre, Mező, Hargita, Vitusok, Bethlen Gábor, Dózsa György, Cuza Vodă, Akarat, Iskola, Kárpátok, Hajnal, Vadász, Turisták, Fecske és Fenyő utca.
Hamarosan újabb korszerűsített utcát nyitnak meg Székelyudvarhelyen, ahol ideiglenesen megváltoztatnák a közlekedés irányát. Emellett a városközpontban és több más helyszínen is zajlanak az útfelújítási és javítási munkálatok.
A mozgás, a játék és az új élmények kerülnek a középpontba a keddi Sportágválasztón Székelyudvarhelyen.
Csődbe ment a kivitelezéssel megbízott vállalat, így az alapozást követően leállt Szentegyházán az ifjúsági lakások építése. A városvezetés abban bízik, hogy az Országos Lakásügynökség (ANL) mielőbb talál megoldást a folytatásra.
Több mint kétszáz éve nem volt ekkora mértékű felújítás a székelyudvarhelyi Szent Miklós római katolikus plébániatemplomnál, mint amiért közösen pályázik a városvezetés és az egyház. Mintegy 35 millió lejt költenének a munkára.
Az Orbán Balázs Általános Iskola és a művelődési ház energetikai felújítását nem tudták az augusztus végi határidőig lezárni Székelyudvarhelyen, mindemellett elbukták a fenyédi önkormányzattal közösen tervezett elektromos buszok vásárlását.
Közel százötven gyerek fordult meg eddig a nemrég megnyílt Szejkei Lápmenti Tanulóházban, ahol a környék élővilágával ismerkedhetnek meg a diákok. A kezdeményezést hosszú távra tervezik, további programokkal is bővítenék.
Tömbházak oldalára, forgalmi táblára, közlekedést segítő tükörre, kukára és gázcsatlakozós dobozra is firkáltak Székelyudvarhelyen. Noha a falfirkázás régi jelenség, a térfigyelő kamerák korában már egyszerűbb a beazonosítás.
Azonosította a rendőrség annak az autónak a sofőrjét, amely vasárnap késő este egy ház falának ütközött Szentegyházán.
Kivitelezőt keres a székelykeresztúri önkormányzat a város központjában lévő Napsugár Napköziotthon energetikai korszerűsítése érdekében. Bár kívülről nézve nincs leromlott állapotban az épület, belül jócskán akadnak gondok.
Meglehetősen későre indította el az Országos Beruházási Társaság a székelyudvarhelyi bölcsőde megépítését, de a polgármester szerint a munka jól halad, bízik benne, hogy a következő tanévtől megnyithatják az intézményt.
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