Parajdtól Szentegyházáig több településen lesz áramszünet

Korondon és környékén, Parajdon, valamint Szentegyháza több utcájában is áramszünet lesz javítások miatt – tájékoztat a szolgáltató.

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Javítási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás szeptember 8-án, kedden 9 és 17 óra között Korondon, Felsősófalván, Alsósófalván, Atyhában, Etéden, Szolokmában, Küsmödön és Siklódon.

Szeptember 9-én, szerdán ugyancsak 9 és 17 óra között Parajdon végeznek munkálatokat, ezért a településen nem lesz áram.

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Szeptember 10-én, csütörtökön Szentegyháza több utcájában lesz áramszünet 9 és 17 óra között. Az érintett utcák: Ady Endre, Mező, Hargita, Vitusok, Bethlen Gábor, Dózsa György, Cuza Vodă, Akarat, Iskola, Kárpátok, Hajnal, Vadász, Turisták, Fecske és Fenyő utca.