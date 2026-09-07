„Az oktatás a kapu a világ felé” – tanévkezdő üzenetet küldött az oktatási miniszter

Fotó: Haáz Vince
Mihai Dimian ügyvivő oktatási miniszter hétfő reggeli üzenetében arra biztatta az új tanévet kezdő tanulókat, élvezzék az előttük álló tanulási lehetőséget, és hangsúlyozta, hogy az oktatás a kapu a világ felé.
Dimian Facebook-oldalán kifejtette: bár sokan valószínűleg szívesebben maradtak volna még vakáción, és megkérdőjelezhetik az iskola hasznosságát, mindenkinek meg kell ragadnia az esélyt, hogy tanuljon, találkozzon tanáraival és diáktársaival. Kiemelte, hogy függetlenül származásuktól, anyagi helyzetüktől vagy etnikai hovatartozásuktól az oktatás mindenkinek esélyt kínál, és éppen ezért fontos, hogy ne az induló pozíció határozza meg az elérhető célokat – írja az Agerpres.
„Nem mindannyian ugyanabból a kiindulási pontból indultok. Némelyikőtöknek több könyve van otthon, másoknak kevesebb. Némelyikőtöknek saját íróasztala és számítógépe van, másoknak viszont még egy csendes helyük sincs, ahol házi feladataikat elkészítsék. De
– fogalmazott a miniszter a 2026–2027-es tanév első napján.
Dimian saját tapasztalataira alapozva elmondta, hogy szerény háttérből indult egy iparváros külvárosi negyedéből, de kitartó tanulással és álmai megőrzésével többre jutott, mint amire valaha is számított.
Üzenetében hangsúlyozta, hogy az oktatás nyitja meg a kaput egy sokkal nagyobb világ felé, tele lehetőségekkel, amelyek közül a diákok szabadon választhatnak. Elismerte, hogy az iskola nem mindig könnyű, néha nehézségekkel, kudarcokkal jár, de
Bejegyzésében Dimian a pedagógusoknak is megköszönte, hogy ezt a nemes hivatást választották, és felhívta figyelmüket a súlyos felelősségre, melyet a gyerekek sorsa iránt vállalnak. Hangsúlyozta: nem elég csupán megkövetelni a diákoktól az iskolába járást, hanem olyan környezetet kell biztosítani számukra, amelyben igazán érdemes tanulni, ahol minden gyermek támogatást és tiszteletet kap, származásától függetlenül.
Az oktatási miniszter végezetül minden diáknak és pedagógusnak sikeres tanévet kívánt.
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