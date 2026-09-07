Becsengetnek: így indul az új tanév

Kezdetét veszi a 2026–2027-es tanév: csaknem 2,9 millió óvodás és diák ül vissza szeptember 7-én az iskolapadba Romániában. Az új tanterv a kilencedikeseket, a változó felvételi szabályok pedig a nyolcadikosokat állítják új helyzet elé.

Székelyhon 2026. szeptember 07., 07:562026. szeptember 07., 07:56

Bár hivatalosan már szeptember elsején elkezdődött az új tanév, a diákok számára szeptember 7-e, hétfő az első tanítási nap.

A legtöbb tanuló 36 tanítási héttel számolhat, számukra a tanév 2027. június 18-án ér véget.

Hirdetés A nyolcadikosoknak valamivel rövidebb, 35 hetes tanévük lesz: számukra június 11-én zárul a tanítás. A tizenkettedikesek, illetve a tizenharmadik osztályos esti és csökkentett látogatású képzésben részt vevők június 4-én fejezik be a tanévet. A szakoktatásban és egyes műszaki képzéseken ugyanakkor 37 hetes tanévvel kell számolni. Már az első hetekben jön a szünet A tanév első tanítási időszaka október 23-áig tart, majd október 24. és november 1. között őszi vakáció következik. November 2-án folytatódik a tanítás,

az év utolsó tanítási napja pedig december 22. lesz.

A téli vakáció december 23-án kezdődik és január 10-éig tart. A februári egyhetes szünet időpontja megyénként eltérhet, arról a tanfelügyelőségek döntenek: a vakációra február 15. és március 7. között kerülhet sor. A tavaszi vakáció április 24-étől május 4-éig tart, a nyári szünet pedig június 19-én kezdődik.

Az Iskola másként és a Zöld hét programjainak időpontját az iskolák maguk határozzák meg.

Mindkét programot öt egymást követő munkanapon kell megszervezniük, eltérő tanítási időszakokban. Új tantervvel kezdik a középiskolát a kilencedikesek Ahogy arról korábban beszámoltunk, az idei tanév egyik legnagyobb változása a középiskolai oktatást érinti.

A most kilencedik osztályba lépők az elmúlt közel két évtized első olyan generációja, amely már az új líceumi tanterv alapján kezdi meg tanulmányait.

A változás egyelőre csak a kilencedikeseket érinti, majd felmenő rendszerben terjed ki a következő évfolyamokra. Az új tantervekhez több mint száz tantárgyból kellett új tankönyveket készíteni, ezért nem minden könyv kerülhet a diákok kezébe már a tanév első napjaiban. korábban írtuk Sok minden még nincs lezárva egy héttel a tanítás megkezdése előtt Szeptember elsején elkezdődött hivatalosan a 2026–2027-es tanév, a tényleges tanítás azonban csak szeptember 7-én, hétfőn kezdődik – ez vonatkozik az óvodásokra és iskolásokra egyaránt. Újdonságokkal és bizonytalanságokkal kezdődik az új tanév. A nyolcadikosok még mindig várhatnak válaszokra A tanévkezdés ugyanakkor különösen fontos időszak azoknak a nyolcadikosoknak, akik számára már a középiskolai felvételi is a láthatáron van. Az új tanügyi szabályozás kapcsán felmerült, hogy

a líceumok az elérhető helyek legfeljebb felére saját felvételi vizsgát is szervezhessenek az országos képességfelmérő után.

A rendszer részletei azonban a tanévkezdés előtt sem voltak teljesen lezárva, így a nyolcadikosok és szüleik számára továbbra is fontos kérdés, hogy végül milyen szabályok alapján zajlik majd a felvételi. A bizonytalanság nemcsak a felvételit érinti.

Az ösztöndíjak szabályozása körül is voltak nyitott kérdések,

többek között a szociális ösztöndíjak odaítélésével és a vakációk alatti folyósítással kapcsolatban. Az oktatási minisztérium jelezte, hogy a szociális ösztöndíjakat a szünidők idején is folyósítani fogják, miközben az új szabályozás egyes részleteinek hivatalos megjelenése még váratott magára. Nemcsak a diákoknak hoz változást az új tanév Az iskolák működésében is akadnak még rendezésre váró kérdések. Az igazgatók óraszám-kedvezményét szabályozó rendelkezéseket például össze kell hangolni a parlament által elfogadott új szabályozással. Emellett ősszel az igazgatói és aligazgatói tisztségekre kiírt versenyvizsgák is újabb feladatot jelentenek az oktatási rendszer számára. Mindez azt jelenti, hogy

miközben hétfőn mindenütt becsengetnek, az oktatási rendszer egy része még menet közben formálódik.