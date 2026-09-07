Becsengetnek: így indul az új tanév

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Fotó: Olti Angyalka
Kezdetét veszi a 2026–2027-es tanév: csaknem 2,9 millió óvodás és diák ül vissza szeptember 7-én az iskolapadba Romániában. Az új tanterv a kilencedikeseket, a változó felvételi szabályok pedig a nyolcadikosokat állítják új helyzet elé.
Bár hivatalosan már szeptember elsején elkezdődött az új tanév, a diákok számára szeptember 7-e, hétfő az első tanítási nap.
A nyolcadikosoknak valamivel rövidebb, 35 hetes tanévük lesz: számukra június 11-én zárul a tanítás. A tizenkettedikesek, illetve a tizenharmadik osztályos esti és csökkentett látogatású képzésben részt vevők június 4-én fejezik be a tanévet. A szakoktatásban és egyes műszaki képzéseken ugyanakkor 37 hetes tanévvel kell számolni.
A tanév első tanítási időszaka október 23-áig tart, majd október 24. és november 1. között őszi vakáció következik. November 2-án folytatódik a tanítás,
A téli vakáció december 23-án kezdődik és január 10-éig tart. A februári egyhetes szünet időpontja megyénként eltérhet, arról a tanfelügyelőségek döntenek: a vakációra február 15. és március 7. között kerülhet sor. A tavaszi vakáció április 24-étől május 4-éig tart, a nyári szünet pedig június 19-én kezdődik.
Mindkét programot öt egymást követő munkanapon kell megszervezniük, eltérő tanítási időszakokban.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, az idei tanév egyik legnagyobb változása a középiskolai oktatást érinti.
A változás egyelőre csak a kilencedikeseket érinti, majd felmenő rendszerben terjed ki a következő évfolyamokra. Az új tantervekhez több mint száz tantárgyból kellett új tankönyveket készíteni, ezért nem minden könyv kerülhet a diákok kezébe már a tanév első napjaiban.
Szeptember elsején elkezdődött hivatalosan a 2026–2027-es tanév, a tényleges tanítás azonban csak szeptember 7-én, hétfőn kezdődik – ez vonatkozik az óvodásokra és iskolásokra egyaránt. Újdonságokkal és bizonytalanságokkal kezdődik az új tanév.
A tanévkezdés ugyanakkor különösen fontos időszak azoknak a nyolcadikosoknak, akik számára már a középiskolai felvételi is a láthatáron van.
Az új tanügyi szabályozás kapcsán felmerült, hogy
A rendszer részletei azonban a tanévkezdés előtt sem voltak teljesen lezárva, így a nyolcadikosok és szüleik számára továbbra is fontos kérdés, hogy végül milyen szabályok alapján zajlik majd a felvételi.
A bizonytalanság nemcsak a felvételit érinti.
többek között a szociális ösztöndíjak odaítélésével és a vakációk alatti folyósítással kapcsolatban.
Az oktatási minisztérium jelezte, hogy a szociális ösztöndíjakat a szünidők idején is folyósítani fogják, miközben az új szabályozás egyes részleteinek hivatalos megjelenése még váratott magára.
Az iskolák működésében is akadnak még rendezésre váró kérdések. Az igazgatók óraszám-kedvezményét szabályozó rendelkezéseket például össze kell hangolni a parlament által elfogadott új szabályozással. Emellett ősszel az igazgatói és aligazgatói tisztségekre kiírt versenyvizsgák is újabb feladatot jelentenek az oktatási rendszer számára.
Mindez azt jelenti, hogy
A tanév rendje már ismert, a vakációk időpontja rögzített, a diákok pedig visszatérnek az iskolapadokba. A háttérben azonban több olyan változás is zajlik, amelyek hatását csak a következő hónapokban lehet majd igazán látni.
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