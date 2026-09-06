A megye készen áll a Turóczi-ház megvásárlására, de…

Ebben a házban, illetve a hozzá tartozó telken 64 ágyút öntött Turóczi Mózes
Fotó: Kocsis Károly
Elvileg egy magánjellegű adásvételi szerződés tárgya, ám eszmei értékénél fogva mégiscsak közösségi ügy. Kézdivásárhelyen eladó a szabadságharc ágyúöntő mestere, Turóczi Mózes egykori lakóháza, és sokak számára nem mindegy, milyen kézbe kerül.
A Szacsvay János utcára nyíló Turóczi-házra már régebb kitették az eladótáblát, de internetes fórumokon csak mostanság kezdtek többen is aggódni a sorsáért, azon morfondírozva, „nem mindegy, milyen kézbe kerül”.
Elsőként a Gábor Áron berecki szülőháza helyén 1944 óta álló ingatlant több mint tíz évvel ezelőtt „hazafias kötelességből”, 25 ezer euróért megvásároló Juhos Gábor emelt szót. „Már megint felbecsülhetetlen nemzeti értéket árulnak.
Vajh ezúttal lesz-e elkötelezett székely honfitárs, aki követi a példámat?” – tette fel a kérdést Facebook-oldalán a 61 éves budapesti maratonfutó, aki az ágyúöntő hős emlékére már több emlékfutást is szervezett, és aki 2015 óta a második otthonának tekinti annak szőlőfaluját.
A Kézdivásárhelyen álló Turóczi-ház 1843-ban épült, és mivel a rézműves és kovácsmester (az 1647-ben Turóc vármegyéből Kézdivásárhelyre telepedett nagyjeszeni Jeszenszky István aranyműves leszármazottja) 1813-ban született a céhes városban, természetesen nem lehetett a szülőháza, amely minden bizonnyal leégett az 1834-es tűzvészkor; a helye nem ismert.
A Turóczi-ház a 20. század elején
Fotó: Székely Nemzeti Múzeum
Csak azt tudjuk biztosan, hogy az 1848–49-es önvédelem idején ezen a telken, az ő műhelyeiben összesen 64 ágyút öntöttek főleg székelyföldi harangokból – a legelsőt fúrás-technológiával.
„Ifjabb Turóczi Mózes, ki ámbár szegény és saját háza fenntartásával, mindennapi szükségeivel küzdeni kéntelen, mihelyt a hon felett a vész borongani kezdett, azonnal személye és vagyona feláldozásával megkezdette az ágyúöntést, mégpedig rézből, s hogy tökéletesebb legyen, mesterségesen fölfedezett furrukkal kifúrta. Ezt kétségkívül Erdélyben olyan, ki nem vándorolt, nagy gyárakat nem látott, eddig el senki sem tette. Miért a nemzet hálájára hasonlóan ő is méltán számíthat” – olvashatjuk a Kézdivásárhelyi Gyutacs-, Lőpor- és Salétromkészítő Bizottmány Németh Lászlóhoz, Háromszék kormánybiztosához 1849. február 15-én intézett levelében.
„1848 az agyagfalvi gyűlésre én is, mint nemzetőr ki valék október 15ére, honét kolera betegség miatt haza kelle jönnöm. Itt egy kevés időre felgyógyulván 4ik októberben elrendeltek 1. szám alatt a magyarhermányi (bodvaji) vasolvasztóba, ott Gábor Áronnak az ágyúöntés mellett segíteni, mi még magunk mellé vevök alsócsernátoni Végh Antalt, rögtön el is mentünk és ott tanáltuk Gábor Áront dolgozni az ágyúformával, de mi semmiképpen nem nézett a dologra célra vezetőnek, öszvetanácskoztunk, és én társaimmal hazajöttem K[ézdi]v[ásár]helyre, azzal a szándékkal, hogy én itthon próbálok ágyút önteni rézből.
Mihelyt hazaérkeztünk ide, K[ézdi]v[ásár]h[ely]re, jelentettem magam akkori főbíró Kovács Dánielnek. Eljárásonkot megmagyaráztam, hogy ott Bodvajba semmi jót nem lehet csinálni, hanem én társaimmal itt akarnánk olvasztókemencét állítani és ágyút önteni, (mit soha nem láttam volt, csak a réz olvasztását értettem, mint sárga és veres rézmíves) helybehagyta ajánlatomot, és mindjárt kezdte a városon a rezet összegyűjteni és nekem olvasztókemencének téglát eszközölt, így én is nekifogtam, felraktam az olvasztókemencét a saját magam udvarán, Dummel addig az ágyúformát készíté el, Végh Antal a fúráshoz készüle, így öszve munkálva – csak igen sok időbe került, olyan időszakba – sok küzdéssel az első kicsin 2 fontos ágyút, tiszta ágyúmasszából kifúrtuk, és oly jól sikerült, hogy teljes reménnyel mertünk a további munkához fogni.”
(Részlet Turóczi Mózes 1881-ben lejegyzett visszaemlékezéséből)
Ezenkívül „Háromszék Párisában” még puskapor-, gyutacsgyártó-, salétromfőző-, ágyúgolyóöntő-, kovács- és kerekesműhelyek álltak a szabadságharc szolgálatába Gábor Áron felügyelete alatt, aki 1849. január végétől Turóczi Mózessel közösen irányította a kézdivásárhelyi ágyúöntő üzemet.
A telek és a ház alaprajza 1949-ben
Fotó: Székely Nemzeti Múzeum
Utóbbi áprilistól már honvéd századosi rangban öntötte az ágyúkat, a szabadságharc leverése után vizsgálati fogságot szenvedett, 1867 után többek között a Függetlenségi Párt helyi vezetőjeként, a városi képviselőtestület tagjaként, valamint a református egyházközség főgondnokaként vállalt közéleti szerepet.
Turóczi Mózesnek két házasságából nem született gyermeke.
– magyarázza érdeklődésünkre Dimény Attila muzeológus, az Incze László Céhtörténeti Múzeum vezetője.
Turóczi Mózes az 1870-es években
Fotó: Székely Nemzeti Múzeum
A kézdivásárhelyi egyházközség 1904-ben kezdett hozzá a ma is álló egyházpalota építéshez, amihez 100 ezer rénes forint kölcsönt vett fel a takarékpénztártól. Amire az épületet felhúzták (1907), kiderült, hogy az infláció és egyéb okok miatt a kölcsönt csak úgy tudták visszafizetni, ha a Turóczi-féle házat és a ma Vörös-házként ismert épületet eladják.
Az előbbit ekkor vásárolta meg Apró András építőmérnök, akinek örökösei – három ágon hét tulajdonos – most vevőt keresnek az időközben államosított, és az 1989-es fordulatot követően visszaszerzett ingatlanra.
2018-ban már megpróbálták értékesíteni az ingatlant. Mivel műemlékről van szó, előbb az állam, majd annak lemondása után Kézdivásárhely önkormányzata gyakorolhatta volna elővásárlási jogát – egyikük sem élt ezzel.
Ma így néz ki az épület kívülről
Fotó: Kocsis Károly
Amint az értékesítésével megbízott ingatlanközvetítő-irodától megtudtuk,
Mivel a terület hat telekkönyvön szerepel, elvileg olyan megoldás is elképzelhető, hogy valaki csak az épületet vásárolja meg mondjuk 250 négyzetméterrel: ebben az esetben 110 ezer euró lenne az ára.
Ezért fontos a közösség számára
Fotó: Kocsis Károly
Azzal Dimény Attila is egyetért, hogy „ez egy olyan emblematikus épülete Kézdivásárhelynek, amely egyrészt ’48-as eseményekhez, az ágyúöntéshez köthető, ezen túlmenően pedig Turóczi Mózes céhmesterhez, a város egyik jeles polgárához. Ugyanakkor számunkra azért is fontos, mert a céhtörténeti múzeum 1969 júliusában, Gábor Áron halálának 120. évfordulója apropóján itt nyitotta meg kapuját és működött három évig, mígnem 1972-ben a mostani helyére költözött.”
A múzeumvezetőnek lenne is ötlete az esetleges közösségi hasznosítását illetően, mindazonáltal nem érzi magát arra feljogosítva, hogy bárkinek is tanácsot adjon ingatlanpiaci kérdésekben. A témához az interneten hozzászólok közül néhányan úgy vélik, mindenekelőtt
ám az előbbinek – amint Bokor Tibor polgármester válaszából kiderül – „a jelenlegi gazdasági helyzetben sajnos nem áll módjában ezt megtenni, hiszen a folyamatban lévő munkálatok és megnövekedett pályázati önrészek kifizetése is gondot okoz”.
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Fotó: Kocsis Károly
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