A lakossági kritikák célba értek, csiszolt új menetrendjén a sepsiszentgyörgyi tömegközlekedésért felelős vállalat

A lakossági visszajelzések nyomán hétfőtől változások lesznek a sepsiszentgyörgyi buszjáratok egy hónapja megújult rendszerében, az iskolásoknak pedig, ha nem is házhoz, de az iskolába eljuttatják a bérleteket.

Bodor Tünde 2026. szeptember 06., 18:032026. szeptember 06., 18:03

A Multi-trans tömegközlekedést üzemeltető vállalat egy hónapja hirdette meg, hogy az átszervezett és kibővült járatokra vonatkozóan várja a lakossági észrevételeket, ugyanis

már az első napokban nagyon sok reklamáció felvetődött.

Az augusztus 7-én érvénybe lépett új menetrenddel például azért elégedetlenkedtek a helyi lakosok, mert nem igazodott a munkaidő vagy iskolai tanórák kezdéséhez és végéhez, de kifogásolták az új applikációt is, ugyanakkor a sok üresen közlekedő busz miatt is sok kritikát kaptak.

Sokan akarták a megszokott útvonalak és indulási időpontok visszaállítását,

és újabb buszmegállókat és útvonalakat is javasoltak. Végül a Multi-trans pénteken közösségi oldalán közzétette a hétfőtől érvényes változásokat.

„Hétfőtől több járat visszatér a Gólya utcába, új útvonalakat vezetünk be, és a menetrendet is az iskolakezdéshez, valamint a munkahelyi műszakváltásokhoz igazítjuk”

– közölte a vállalat. Több járat (1-es, 1B, 1D, 2-es, 2D, 6-os és 7-es) végállomása és indulási pontja ismét a Gólya utcában lesz.

Az új 5 és az 5D járatok a régi szemerjai Dózsa György utcából indulva csatolnak be számos lakónegyedet a közszállítási hálózatba.

Több járat (1D, 2D, 4-es és 5D) érinti az Építők utcáját és az ipari övezetet, így közvetlenebbül kiszolgálják az ott dolgozókat. Így azok is eljuthatnak munkahelyükre, akiknek a munkaadója nem szerződtette le külön munkásai szállítását.

A szépmezőieknek, az ipari parkban dolgozóknak és az Autoliv gyár dolgozóinak kedvez egy új járat, az 1B, amely a klasszikus 1-es útvonalán közlekedik a vasútállomásig, onnan megy tovább a vasúti sorompón túli lakónegyed felé. Ezzel többszörösére nő az erre közlekedő járatok száma.

Az Árkos és Sepsiszentgyörgy között közlekedő 10-es járat útvonala iskolaidőben az eddig megszokotthoz képest a Váradi József Általános Iskolát is érinti, megkönnyítve a diákok közlekedését. Hétfőre virradó éjszaka minden buszmegállóban kicserélik a menetrendeket is, így mindenki tájékozódhat az új időpontokról és útvonalakról. A vállalatnál még gőzerővel dolgoznak azon, hogy hétfőn a tervek szerint működjön az új rendszer, a lakosoktól pedig még egy kis rugalmasságot igényel az újdonságok megszokása. Hirdetés Megkönnyíti az iskolások ingyenes bérleteinek beszerzését a Multi-Trans A bérletek kibocsátási folyamatának megkönnyítésére az iskolák, igazgatók közreműködését kéri a Multi-Trans. Csütörtökön a megye iskolaigazgatóinak gyűlésén Dénes Sándor igazgató vetette fel egyszerűbb és ésszerűbb megoldásként azt, hogy

az iskolák gyűjtsék be a bérletek kibocsátásához szükséges dokumentumokat

(személyi igazolvány vagy keresztlevél, fénykép) a diákoktól, amit a Multi-trans munkatársai átvesznek, és

a kész bérleteket visszaviszik az iskolákba.