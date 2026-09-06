A lakossági kritikák célba értek, csiszolt új menetrendjén a sepsiszentgyörgyi tömegközlekedésért felelős vállalat

Fotó: Tuchiluș Alex
A lakossági visszajelzések nyomán hétfőtől változások lesznek a sepsiszentgyörgyi buszjáratok egy hónapja megújult rendszerében, az iskolásoknak pedig, ha nem is házhoz, de az iskolába eljuttatják a bérleteket.
A Multi-trans tömegközlekedést üzemeltető vállalat egy hónapja hirdette meg, hogy az átszervezett és kibővült járatokra vonatkozóan várja a lakossági észrevételeket, ugyanis
Az augusztus 7-én érvénybe lépett új menetrenddel például azért elégedetlenkedtek a helyi lakosok, mert nem igazodott a munkaidő vagy iskolai tanórák kezdéséhez és végéhez, de kifogásolták az új applikációt is, ugyanakkor a sok üresen közlekedő busz miatt is sok kritikát kaptak.
és újabb buszmegállókat és útvonalakat is javasoltak. Végül a Multi-trans pénteken közösségi oldalán közzétette a hétfőtől érvényes változásokat.
– közölte a vállalat.
Több járat (1-es, 1B, 1D, 2-es, 2D, 6-os és 7-es) végállomása és indulási pontja ismét a Gólya utcában lesz.
Az új 5 és az 5D járatok a régi szemerjai Dózsa György utcából indulva csatolnak be számos lakónegyedet a közszállítási hálózatba.
Több járat (1D, 2D, 4-es és 5D) érinti az Építők utcáját és az ipari övezetet, így közvetlenebbül kiszolgálják az ott dolgozókat. Így azok is eljuthatnak munkahelyükre, akiknek a munkaadója nem szerződtette le külön munkásai szállítását.
A szépmezőieknek, az ipari parkban dolgozóknak és az Autoliv gyár dolgozóinak kedvez egy új járat, az 1B, amely a klasszikus 1-es útvonalán közlekedik a vasútállomásig, onnan megy tovább a vasúti sorompón túli lakónegyed felé. Ezzel többszörösére nő az erre közlekedő járatok száma.
Az Árkos és Sepsiszentgyörgy között közlekedő 10-es járat útvonala iskolaidőben az eddig megszokotthoz képest a Váradi József Általános Iskolát is érinti, megkönnyítve a diákok közlekedését.
Hétfőre virradó éjszaka minden buszmegállóban kicserélik a menetrendeket is, így mindenki tájékozódhat az új időpontokról és útvonalakról. A vállalatnál még gőzerővel dolgoznak azon, hogy hétfőn a tervek szerint működjön az új rendszer, a lakosoktól pedig még egy kis rugalmasságot igényel az újdonságok megszokása.
A bérletek kibocsátási folyamatának megkönnyítésére az iskolák, igazgatók közreműködését kéri a Multi-Trans. Csütörtökön a megye iskolaigazgatóinak gyűlésén Dénes Sándor igazgató vetette fel egyszerűbb és ésszerűbb megoldásként azt, hogy
(személyi igazolvány vagy keresztlevél, fénykép) a diákoktól, amit a Multi-trans munkatársai átvesznek, és
Így nem kell minden szülőnek autóval kimenni az ipari parkba a vállalat székhelyére, és felgyorsítható a folyamat. Ráadásul a korábbiakkal ellentétben a bérlet is egész tanévre szól, nem egy hónapra – közölte Dénes Sándor.
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