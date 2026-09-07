A tűzvész óta kézzel válogatják a hulladékot a lécfalvi lerakónál, ez azonban nem hatékony

A lécfalvi hulladékválogató csarnok leégése után kézzel válogatják Kovászna megye szelektív hulladékát, ez azonban csak rövid távon működhet. Hogy hogyan tovább, arról három héttel a tűzeset után még mindig nincs határozott elképzelés.

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Az augusztus 16-án bekövetkezett tűzeset , illetve a három napig tartó oltás után a szeméttelepen a különféle intézmények – közegészségügyi igazgatóság, környezetvédelmi hivatal, építkezési felügyelőség, a Kovászna megyei prefektúra – mérték fel a következményeket és a további teendőket, a héten pedig a prefektúrán egyeztetnek a legközelebbi teendőkről – tudtuk meg Ambrus Józseftől, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület igazgatójától.

Jelen pillanatban kézzel válogatják a szelektív hulladékot, ami lassú és csekély hatékonyságú folyamat, nem lehet összehasonlítani a szalagról történő válogatással.

Ráadásul mivel a válogatott szemetet összepréselő, bálázó gépek is odavesztek a tűzben, a külön frakciók sok helyet foglalnak, így hamarosan betöltik a rendelkezésre álló helyet, egy hónapnál tovább ez nem is működhet – vélekedett az igazgató.

Az alkalmazottak közül egyelőre senkit nem kellett elbocsátani, valamint hogy a lakosságtól továbbra is szelektíven gyűjtik be a hulladékot.