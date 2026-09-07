Egyelőre ismeretlen okokból ütközött egy forgalmi táblát tartó oszlopnak hétfőn délután egy sofőr a csíkszeredai Brassói úton – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

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Az esetet délután négy óra előtt nem sokkal jelentették a hatóságoknak.

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A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a sofőr Csíkszentkirály irányából a Villanytelep utca felé közlekedett járművével a Brassói úton, amikor egyelőre ismeretlen okokból felhajtott az úttest melletti zöldövezetre, és egy forgalmi táblát tartó oszlopnak ütközött.