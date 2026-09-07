Az ügyvivő védelmi miniszter szerint a PSD köré szerveződő kormány kockázatot jelentene a gazdasági szféra számára

Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) köré szerveződő kormány súlyos kockázatot jelentene a teljes gazdasági szféra számára.

Székelyhon 2026. szeptember 07., 17:102026. szeptember 07., 17:10 2026. szeptember 07., 20:382026. szeptember 07., 20:38

A politikus egy hétfői sajtóeseményen elmondta, hogy Romániában a PSD kormányzati részvétele nélkül is lehet eredményeket elérni, és kevesebb államtitkárral is működhet a kormányzás. Hozzátette:

az új miniszterelnök kijelölése kizárólag az államfő hatásköre, és ez néhány napon belül megtörténhet.

Miruță szerint semmissé tehetné az eddigi költségvetési erőfeszítéseket, ha a PSD visszatérne a kormány élére. Hirdetés „A gazdasági szereplők idén elviseltek bizonyos adóterheket, mert megértették, hogy a kormánynak gyorsan pénzre volt szüksége, miközben a kiadáscsökkentő intézkedések nem hozhattak azonnali eredményt. Így csökkent a deficit, de

egy PSD vezette kormány lenullázhatná ezt az eredményt

– magyarázta. Beszélt egy másik forgatókönyvről is: egy olyan kormányról, amelyet a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a RMDSZ miniszterei alkotnának a választásokig hátralévő idő egy részében, a választási eredmények arányában, majd később PSD-s miniszterek vennék át a helyüket. A miniszter szerint

Romániát nem lehet teljes egészében a PSD kezébe adni,

nem politikai ellenszenv miatt, hanem azért, mert a párt csak valamivel több mint húsz százalékot szerzett a választásokon, ami szerinte

nem jogosítja fel arra, hogy a hátralévő teljes időszakban az egész kormányt irányítsa.