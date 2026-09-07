Eszméletlen személyt találtak egy épület tetején, már nem lehetett megmenteni az életét

Egy épület tetején rekedt eszméleten személy miatt riasztották a tűzoltókat Nyárádtőre hétfőn délután – közli a Maros megyei tűzoltóság. Az újraélesztése nem járt sikerrel.

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Az illető egy vállalkozáshoz tartozó épület tetején vesztette eszméletét – derül ki a rövid közleményből.

A katasztrófavédelem munkatársai egy intervenciós és egy magaslati mentésre alkalmas járművel siettek a helyszínre. Emellett a Maros Megyei Mentőszolgálat munkatársai is részt vesznek a mentésben.

A 36 éves áldozatot nem tudták újraéleszteni a helyszínre érkező mentőegységek, akik megállapították a halál beálltát.