Eszméletlen személyt találtak egy épület tetején, már nem lehetett megmenteni az életét

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Fotó: Tuchiluș Alex
Egy épület tetején rekedt eszméleten személy miatt riasztották a tűzoltókat Nyárádtőre hétfőn délután – közli a Maros megyei tűzoltóság. Az újraélesztése nem járt sikerrel.
2026. szeptember 07., 17:012026. szeptember 07., 17:01
2026. szeptember 07., 21:032026. szeptember 07., 21:03
Az illető egy vállalkozáshoz tartozó épület tetején vesztette eszméletét – derül ki a rövid közleményből.
A katasztrófavédelem munkatársai egy intervenciós és egy magaslati mentésre alkalmas járművel siettek a helyszínre. Emellett a Maros Megyei Mentőszolgálat munkatársai is részt vesznek a mentésben.
A 36 éves áldozatot nem tudták újraéleszteni a helyszínre érkező mentőegységek, akik megállapították a halál beálltát.
Tiltakoznak a marosvásárhelyi George Coșbuc iskola diákjainak szülei amiatt, hogy az ideiglenes székhelyre, a város másik felébe induló iskolabuszok miatt csak 9 órakor kezdődik a tanítás. A polgármesteri hivatalhoz fordultak korábbi járatot kérve.
Zajlik a Reggeli a kerékpárosoknak elnevezésű rendezvény, amely keretében Marosvásárhelyen kávézni, beszélgetni lehet a rendőrökkel.
Marosvásárhelyen rendezik meg a TERMOSZ – Természettudományok Oktatásmódszertani Szemléjét október 24-én, ahol az élményszerű természettudomány-oktatásról és gyakorlatias módszerek tapasztalatcseréjéről lesz szó, két ismert főelőadó közreműködésével.
Verekedéshez riasztották a rendőröket szeptember 14-én, hétfőn este egy szászrégeni kórházi egységhez. A helyszínen egy 29 éves férfit vettek őrizetbe, aki a gyanú szerint két másik férfit is bántalmazott.
Több Maros megyei településen nem lesz vízszolgáltatás a keddi nap folyamán – tájékoztat közleményében az Aquaserv vízszolgáltató.
A marosvásárhelyi diákok szeptember 15-től igényelhetik a 2026–2027-es tanévre érvényes utazási kártyákat, de október végéig még a régiek is érvényesek.
Jóváhagyták két kövesdombi tömbház hőszigeteléséhez szükséges iratokat a marosvásárhelyi tanácsosok rendkívüli ülésen, hogy a szeptember 15-i határidőig benyújthassák a pályázatot. A beruházás értéke 9,69 millió lej.
Nyolc hónapja nincs tömegközlekedés biztosítva a Marosvásárhelytől tíz kilométerre levő településekre, jelenleg a diákoknak sincs mivel iskolába ingázniuk – panaszolják a szülők. A polgármester szerint ősz végére megoldódik a gond.
Kigyulladt és leégett egy lakóház tetőszerkezete Dédán vasárnap délután. A tulajdonos lányát pánikroham miatt kellett ellátni.
Közúti baleset történt Gernyeszegen vasárnap délután. Két személygépkocsi ütközött, több utas is a járművekbe szorult. A forgalmat lezárták az érintett útszakaszon.