Három autó ütközött össze Marosvásárhelyen

Három személyautó ütközött össze Marosvásárhelyen, az 1989. december 22. sugárúton hétfőn délelőtt.

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A balesetben négy ember volt érintett, közülük ketten könnyebben sérültek meg.

Az esethez egy tűzoltóegységet, valamint a mentőszolgálat egyik egységét riasztották – közölte a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.