Elkészült a községháza Csíkcsicsóban

Befejeződött községháza kialakítása Csíkcsicsóban, az ingatlant átvették az építőktől, de a beköltözés csak jövőben történik meg, mert a bútorzat és más felszereltség egyelőre hiányzik. Később tovább szeretnék bővíteni az épületet.

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Határidő előtt elkészült a munkálat, amely egy meglévő épület átépítését, és belső tereinek átalakítását jelentette. Új tetőszerkezetet, födémet kellett készíteni, a falakat megemelték, új nyílászárókat, külső hőszigetelést kapott az ingatlan, új fűtés-, víz-, szennyvíz- és villanyhálózatot szereltek be, valamint korszerű irodákat, mellékhelyiségeket alakítottak ki.

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A községen átvezető E578-as út melletti épület korábban iskolaként szolgált, de miután a Kájoni János Általános Iskola bővítése befejeződött, és az iskolai oktatást egy épületbe tudták összevonni, üressé vált. A községházává alakítás és felújítás érdekében az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből nyert 1,2 millió lej értékű támogatást a község, az önrészt hitelből tudták fedezni, így kezdődött el a munka.

korábban írtuk Készül az új községháza Csíkcsicsóban A község újjáalakulása, 2004 óta az első községháza készül Csíkcsicsóban, amelybe jövőben szeretne beköltözni a polgármesteri hivatal. Noha a tetőtér beépítését egyelőre nem tudják megoldani, a legtöbb iroda számára lesz hely az épületben.

Péter Lukács polgármester elégedett az eredménnyel, mint mondta, szakszerű, pontos munkát végző kivitelező dolgozott,