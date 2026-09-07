Elkészült a községháza Csíkcsicsóban

Az új községháza átépítés után készült el
Fotó: Csíkcsicsó Polgármesteri Hivatala
Befejeződött községháza kialakítása Csíkcsicsóban, az ingatlant átvették az építőktől, de a beköltözés csak jövőben történik meg, mert a bútorzat és más felszereltség egyelőre hiányzik. Később tovább szeretnék bővíteni az épületet.
Határidő előtt elkészült a munkálat, amely egy meglévő épület átépítését, és belső tereinek átalakítását jelentette. Új tetőszerkezetet, födémet kellett készíteni, a falakat megemelték, új nyílászárókat, külső hőszigetelést kapott az ingatlan, új fűtés-, víz-, szennyvíz- és villanyhálózatot szereltek be, valamint korszerű irodákat, mellékhelyiségeket alakítottak ki.
A községen átvezető E578-as út melletti épület korábban iskolaként szolgált, de miután a Kájoni János Általános Iskola bővítése befejeződött, és az iskolai oktatást egy épületbe tudták összevonni, üressé vált. A községházává alakítás és felújítás érdekében az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretéből nyert 1,2 millió lej értékű támogatást a község, az önrészt hitelből tudták fedezni, így kezdődött el a munka.
A község újjáalakulása, 2004 óta az első községháza készül Csíkcsicsóban, amelybe jövőben szeretne beköltözni a polgármesteri hivatal. Noha a tetőtér beépítését egyelőre nem tudják megoldani, a legtöbb iroda számára lesz hely az épületben.
Péter Lukács polgármester elégedett az eredménnyel, mint mondta, szakszerű, pontos munkát végző kivitelező dolgozott,
Ez egyelőre üres, mert bútorzat és más felszereltség vásárlására jelenleg nincs pénze az önkormányzatnak, ezt a jövő évi költségvetésből fogják biztosítani, így
– ismertette az elöljáró. Hozzátette, a községnek van egy digitalizáció-fejlesztési pályázata is, annak részeként pedig informatikai eszközöket is vásárolnának az új székhelyre.
A beköltözés csak jövőben lesz
Fotó: Csíkcsicsó Polgármesteri Hivatala
Amióta 2004-ben Csíkcsicsó Csíkrákossal együtt levált Madéfalváról, és ismét önálló községgé alakult,
A költözés során azokat az irodákat telepítik át az új ingatlanba, ahol ügyfélfogadás történik, a későbbiekben szeretnék beépíteni a községháza tetőterét is, ahol további irodák kapnak majd helyet. További cél az épület bővítése egy esketőteremmel is.
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