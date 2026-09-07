Napok óta keresik azt a gyanúsítottat, aki több rendőrségi ellenőrzőponton át jutott Romániába

Harmadik napja folytatják a hatóságok a keresést a Moldovai Köztársaságból származó, 26 éves férfi után, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy autót lopott el Bulgáriában, amivel egészen Mehedinți megyéig jutott, miután több rendőrségi ellenőrzőponton is sikerült átmennie. Négy megye több tucat rendőre, egy hatósági helikopter támogatásával keresi a ganúsítottat a Strehaia környéki erdős területen.

Székelyhon 2026. szeptember 07., 12:062026. szeptember 07., 12:06

A gyanúsított felkutatásában Mehedinți, Gorj, Dolj és Krassó-Szörény megye rendőrei vesznek részt, a művelet pedig a Strehaia város közelében található erdős területre összpontosul – írja a Digi24 hírportál hatósági információkra hivatkozva. A férfit szombat óta keresik, miután

otthagyta az autót és az erdőbe menekült, amikor a rendőrök megpróbálták megállítani.