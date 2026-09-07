Napok óta keresik azt a gyanúsítottat, aki több rendőrségi ellenőrzőponton át jutott Romániába

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Fotó: Tuchiluș Alex
Harmadik napja folytatják a hatóságok a keresést a Moldovai Köztársaságból származó, 26 éves férfi után, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy autót lopott el Bulgáriában, amivel egészen Mehedinți megyéig jutott, miután több rendőrségi ellenőrzőponton is sikerült átmennie. Négy megye több tucat rendőre, egy hatósági helikopter támogatásával keresi a ganúsítottat a Strehaia környéki erdős területen.
A gyanúsított felkutatásában Mehedinți, Gorj, Dolj és Krassó-Szörény megye rendőrei vesznek részt, a művelet pedig a Strehaia város közelében található erdős területre összpontosul – írja a Digi24 hírportál hatósági információkra hivatkozva. A férfit szombat óta keresik, miután
Hétfő reggelig nem találták meg. Most már országosan körözik, a hatóságok pedig továbbra is ellenőrzik a környéket, írja a hírportál, hozzátéve, hogy információik szerint a férfinak Bulgáriában és Romániában is sikerült több rendőrségi ellenőrzőponton átjutnia, mielőtt Mehedinți megyébe ért.
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a keddi gazdatüntetést olyan személyek térítették el és változtatták vandál akcióvá, akik nem az állattenyésztők érdekeit képviselik.
A kormány kedden közölte, hogy tiszteletben tartja az állampolgárok törvényes jogát a békés tiltakozáshoz, de az állattartók keddi tüntetése túllépte ezt a határt, és sajnálatos erőszakba torkollott.
Elfogadta kedden a szenátus oktatási bizottsága az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet.
Korábban gyakoriak voltak a problémák a tej–kifli programos termékek minőségével, de ez már nem jellemző. Manapság a fő gondot az iskolák környékén kapható egészségtelen ételek jelentik – véli az élelmiszer-biztonsági hatóság Hargita megyei vezetője.
A demonstráció kedd délelőtt elfajult: a hatóságok szerint a résztvevők áttörték a csendőrsorfalat, többen dulakodtak a rendfenntartókkal, akik könnygázspray-t vetettek be.
A pénzügyminisztérium szeptember 16. és 30. között is fenntartja a normál gázolaj jövedéki adójának 25 százalékos csökkentését – közölte kedden a tárca.
Szabályozzák keddtől a romániai bíróságokon az egy bíróra naponta kiosztható ügyek számát. Az új munkateher-szabályozást a bíróságokon, a törvényszékeken és az ítélőtábláknál egyaránt alkalmazzák.
A gazdák elsősorban a juhpestis- és juhhimlőgócok kezelését, valamint az állatok leölésével járó járványügyi intézkedéseket kifogásolják, illetve a kiskérődzők pestise miatt elrendelt juh- és kecskeexport-tilalom ellen is tiltakoznak kedden.
Több légi célpontot észlelt a hadsereg radarrendszere kedd hajnalban Ukrajna területén, a román határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.
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