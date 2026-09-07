Már a tanév első napján fennakadt az alkoholszondán egy iskolai kisbusz sofőrje

Alkoholos befolyásoltság alatt volt az a sofőr, aki diákokat szállított iskolába Temes megyében. A rendőrök megbírságolták a férfit, és ideiglenesen felfüggesztették a jogosítványát.

Székelyhon 2026. szeptember 07., 10:042026. szeptember 07., 10:04

A rendőrök hétfőn Gátalján (Gătaia) állították meg ellenőrzésre a Nagyzsám (Jamu Mare) és Gátalja között közlekedő, diákokat szállító kisbuszt. Hirdetés A jármű vezetőjét alkoholszondával tesztelték, amely 0,35 mg/liter légalkoholszintet mutatott. A kisbuszban az ellenőrzés idején

14 diák utazott az iskola felé.