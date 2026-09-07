Kiderült, mennyivel csökkent a román gazdaság az első félévben

Románia bruttó hazai terméke (GDP) az idei első félévben a nyers adatok szerint 0,7 százalékkal, a szezonálisan kiigazított adatok szerint 1,6 százalékkal csökkent 2025 azonos időszakához képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett előzetes adataiból.

Székelyhon 2026. szeptember 07., 14:472026. szeptember 07., 14:47

Az első félévben a GDP az INS becslése szerint folyó áron 1023,031 milliárd lej volt, ami reálértéken 1,6 százalékkal elmarad a 2025-ös év első félévének teljesítményétől. Hirdetés A második negyedévben a GDP az előző év azonos időszakához mérten 0,4 százalékkal esett vissza a nyers adatok szerint, szezonálisan kiigazítva pedig 2 százalékkal csökkent. Az első negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye stagnált.

Az idei második negyedévben a nyers adatok szerint 0,4 százalékkal, a szezonálisan kiigazított adatok szerint 2 százalékkal csökkent a múlt év azonos időszakához képest.