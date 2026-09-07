Kiderült, mennyivel csökkent a román gazdaság az első félévben

Fotó: Orbán Orsolya
Románia bruttó hazai terméke (GDP) az idei első félévben a nyers adatok szerint 0,7 százalékkal, a szezonálisan kiigazított adatok szerint 1,6 százalékkal csökkent 2025 azonos időszakához képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett előzetes adataiból.
Az első félévben a GDP az INS becslése szerint folyó áron 1023,031 milliárd lej volt, ami reálértéken 1,6 százalékkal elmarad a 2025-ös év első félévének teljesítményétől.
A második negyedévben a GDP az előző év azonos időszakához mérten 0,4 százalékkal esett vissza a nyers adatok szerint, szezonálisan kiigazítva pedig 2 százalékkal csökkent. Az első negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye stagnált.
A szezonálisan kiigazított adatok szerint a második negyedévben a GDP folyó áron 521,099 milliárd lej volt, a nyers adatok szerint pedig 494,446 milliárd lej. Ez 2 százalékos, illetve 0,4 százalékos csökkenést jelent a múlt évhez képest.
A GDP első félévi értékét az INS nyers adatok szerint folyó áron 900,354 milliárd lejre, szezonálisan kiigazítva 1.023,031 milliárd lejre becsülte.
Az előzetes adataok szerint az ágazatok közül az építőipar, a kulturális, szórakoztató és rekreációs tevékenységek, a háztartási gépek javítása és egyéb szolgáltatások, a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat járult hozzá a GDP növekedéséhez, a kereskedelem, szállítás és raktározás, a vendéglátóipar, a távközlés pedig visszahúzta a gazdaság teljesítményét – ismerteti az adatokat az Agerpres.
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