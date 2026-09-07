Bejegyzetlen motorkerékpárral, jogosítvány nélkül közlekedett, az alkoholtesztet pedig megtagadta

Járművezetői engedélye nem volt, ráadásul rendszám nélküli motorbiciklivel közlekedett vasárnap délután egy férfi a 131A jelzésű megyei út homoródszentmártoni szakaszán – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Székelyhon 2026. szeptember 07., 18:462026. szeptember 07., 18:46

Motorbiciklivel közlekedő, 69 éves Kányád községi férfit állítottak meg a rendőrök vasárnap a 131A jelzésű megyei út homoródszentmártoni részén. A hatóságokban először az keltett gyanút, hogy Hirdetés

a járművön nem volt rendszám, az igazoltatás során pedig kiderült, hogy okkal volt ez így, hiszen a motorbicikli nem volt hivatalosan bejegyezve.