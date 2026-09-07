Összeült a Legfelsőbb Védelmi Tanács

Megkezdődött hétfőn a Cotroceni-palotában a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülése.

Székelyhon 2026. szeptember 07., 17:362026. szeptember 07., 17:36

Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a napirenden szerepel a román hadsereg 2027-2036-os haderőfejlesztési terv, a Román Hadsereg 2044 nevű program, valamint

a SAFE-program végrehajtását elemző dokumentum, amelyet az augusztus 13-i intézményközi munkaülésen hagytak jóvá.

A CSAT megvitatja az amerikai védelmi minisztériumnak azokat az irányelveit, amelyek az Európában állomásozó amerikai haderő helyzetének, védelmi képességeinek és bázisainak felülvizsgálatát szabályozzák.

A napirenden szerepel továbbá az amerikai katonai jelenlét megerősítése Románia területén.