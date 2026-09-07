PNL és USR: szó sem lehet PSD-s kormányról

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) sem támogat olyan kormányt, amelyet a Szociáldemokrata Párt (PSD) vezet, vagy amelyben a PSD részt vesz. Ezt hétfőn erősítették meg a két párt képviselőházi frakcióvezetői.

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Gabriel Andronache, a PNL frakcióvezetője a parlamentben kijelentette: pártja kongresszusi határozata egyértelműen kizárja egy olyan kormány támogatását, amelyben a PSD is helyet kap. Hozzátette, hogy

a PNL és az USR parlamenti együttműködése továbbra is működőképes, mivel több törvényhozási prioritásuk közös.

Diana Stoica, az USR képviselőházi frakcióvezetője szerint pártja vezetőtestülete már három alkalommal döntött úgy, hogy nem támogat olyan kabinetet, amelyben a PSD vagy annak „függelékei” részt vesznek.

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Stoica azt is egyértelművé tette, hogy