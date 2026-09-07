PNL és USR: szó sem lehet PSD-s kormányról

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Fotó: Román parlament/Facebook
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) sem támogat olyan kormányt, amelyet a Szociáldemokrata Párt (PSD) vezet, vagy amelyben a PSD részt vesz. Ezt hétfőn erősítették meg a két párt képviselőházi frakcióvezetői.
Gabriel Andronache, a PNL frakcióvezetője a parlamentben kijelentette: pártja kongresszusi határozata egyértelműen kizárja egy olyan kormány támogatását, amelyben a PSD is helyet kap. Hozzátette, hogy
Diana Stoica, az USR képviselőházi frakcióvezetője szerint pártja vezetőtestülete már három alkalommal döntött úgy, hogy nem támogat olyan kabinetet, amelyben a PSD vagy annak „függelékei” részt vesznek.
Stoica azt is egyértelművé tette, hogy
A PNL ugyanakkor folytatná a parlamenti együttműködést az RMDSZ-szel. Andronache szerint bár feszültséget okozott a képviselőházi házbizottság új összetételéről szóló szavazás,
Az USR azonban magyarázatot vár az RMDSZ-től arra, miért szavazott az AUR és az SOS Románia egy-egy képviselőjének házbizottsági tagságára, amivel a PNL és az USR képviselői kerültek ki a testületből.
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