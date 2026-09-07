Megölte a nagyanyját, életfogytiglani börtönbüntetést kapott

Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt a Miskolci Törvényszék nem jogerősen egy férfit, aki két évvel ezelőtt megölte a nagyanyját a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Girincsen – közölte a törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel hétfőn.

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Mint írták, a vádlott és a nagyanyja egy ingatlanban élt. A bűncselekmény napján összevesztek, és

a férfi a vita közben puszta kézzel és egy fa bottal halálra verte az idős asszonyt.

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A törvényszék a vádlottat különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt ítélte el. Emellett megállapította, hogy a férfi legkorábban 30 év múlva bocsátható feltételes szabadságra – közölték.

A bíróság súlyosító körülménynek tekintette azt, hogy a terhelt a közeli hozzátartozóját, „rendkívül gátlástalan módon”, más büntetőeljárás hatálya alatt ölte meg, és a hasonló cselekmények országos és megyei gyakoriságát is, míg enyhítő körülmény volt a férfi büntetlen előélete és az időmúlás.