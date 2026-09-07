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Elfogyott Hydrokov türelme: a régi adósoknál megkezdi a vízellátás felfüggesztését

A háromszéki szolgáltató hamarosan megkezdheti a vízellátás felgüggesztését

A háromszéki szolgáltató hamarosan megkezdheti a vízellátás felgüggesztését

Fotó: Tuchiluș Alex

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Elkezdte a végső fizetési felszólítások kiküldését a Hydrokov Rt. az adósságokat felhalmozó ügyfeleknek. Amennyiben az érintettek az értesítés után sem fizetnek, a Kovászna megyei szolgáltató megkezdheti a vízellátás felfüggesztését.

Kocsis Károly

2026. szeptember 07., 18:352026. szeptember 07., 18:35

A vállalat közlése szerint a vízszámlák kiegyenlítésére a fizetési határidő lejárta után még 15 nap áll az ügyfelek rendelkezésére, ezt további 30 napos türelmi idő követi. Ha a hátralék ezután is fennáll, az ügyfél végső felszólítást kap.

A vízellátás felfüggesztésére akkor kerülhet sor, ha a tartozás már több mint 90 napos,

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és a korábbi felszólítások sem jártak eredménnyel.

„A vízszolgáltatás felfüggesztése minden esetben a legutolsó lépés. Sem az ügyfélnek, sem a szolgáltatónak nem érdeke, hogy idáig jusson egy tartozás ügye.

Idézet
A most kiküldött végső felszólítás tulajdonképpen egy utolsó lehetőség arra, hogy az érintettek rendezzék tartozásukat, és elkerüljék a víz elzárását

– fogalmazott Kozsokár Attila, a Hydrokov Rt. vezérigazgatója.

Milliós tartozások halmozódtak fel

A szolgáltató augusztus 26-i adatai szerint

a négy térségben összesen mintegy 7,34 millió lejnyi, 90 napnál régebbi tartozás halmozódott fel.

A legnagyobb kinnlevőséget Sepsiszentgyörgy térségében tartják nyilván: itt a hátralék meghaladja a 3,36 millió lejt. Ebből a cégek tartozása 1,42 millió, a lakótársulásoké közel 1,30 millió, a magánszemélyeké 628 ezer, míg a közintézményeké mintegy 17 ezer lej.

Kézdivásárhely térségében 2,6 millió lej a 90 napnál régebbi tartozások összege. Itt a magánszemélyek hátraléka a legnagyobb, mintegy 1,56 millió, a cégeké 961 ezer, a közintézményeké pedig közel 79 ezer lej.

A megyében összesen több mint 7,3 millió lejnyi, 90 napnál régebbi tartozás halmozódott fel Galéria

A megyében összesen több mint 7,3 millió lejnyi, 90 napnál régebbi tartozás halmozódott fel

Kovászna térségében összesen 838 ezer lejjel tartoznak az ügyfelek. Ennek döntő része, 778 ezer lej a magánszemélyekhez köthető, míg a cégek 54 ezer, a közintézmények mintegy 5,5 ezer lejjel szerepelnek a nyilvántartásban.

Bodzaforduló térségében 545 ezer lejnyi kinnlevőséget tart számon a szolgáltató: ebből 450 ezer lej a magánszemélyek, 83 ezer lej a cégek, közel 12 ezer lej pedig a közintézmények tartozása.

A visszakapcsolásnak is költsége van

Kozsokár Attila szerint a felhalmozódott kinnlevőségek a szolgáltatás működtetését is érintik, hiszen

a hálózat fenntartása, karbantartása és a meghibásodások elhárítása folyamatos kiadásokkal jár.

„Sok esetben egy-egy tartozás rendezése egyszerűen halogatás miatt marad el. Arra kérünk minden érintettet, hogy a végső értesítést vegye komolyan, és még a szolgáltatás felfüggesztése előtt rendezze fennálló hátralékát” – hangsúlyozta a vezérigazgató.

A Hydrokov arra is figyelmeztet, ha a tartozás miatt már felfüggesztették a vízellátást, annak helyreállítása

csak a teljes hátralék kiegyenlítése és a visszakapcsolás költségeinek megfizetése után történhet meg.

A szolgáltató ezért arra kéri a végső felszólítást kézhez kapó ügyfeleket, a megjelölt határidőn belül rendezzék tartozásukat, elkerülve ezzel a vízellátás felfüggesztését és a visszakapcsolással járó további költségeket.

Kovászna megye Háromszék
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