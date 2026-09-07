Elfogyott Hydrokov türelme: a régi adósoknál megkezdi a vízellátás felfüggesztését

A háromszéki szolgáltató hamarosan megkezdheti a vízellátás felgüggesztését
Fotó: Tuchiluș Alex
Elkezdte a végső fizetési felszólítások kiküldését a Hydrokov Rt. az adósságokat felhalmozó ügyfeleknek. Amennyiben az érintettek az értesítés után sem fizetnek, a Kovászna megyei szolgáltató megkezdheti a vízellátás felfüggesztését.
A vállalat közlése szerint a vízszámlák kiegyenlítésére a fizetési határidő lejárta után még 15 nap áll az ügyfelek rendelkezésére, ezt további 30 napos türelmi idő követi. Ha a hátralék ezután is fennáll, az ügyfél végső felszólítást kap.
és a korábbi felszólítások sem jártak eredménnyel.
„A vízszolgáltatás felfüggesztése minden esetben a legutolsó lépés. Sem az ügyfélnek, sem a szolgáltatónak nem érdeke, hogy idáig jusson egy tartozás ügye.
– fogalmazott Kozsokár Attila, a Hydrokov Rt. vezérigazgatója.
A szolgáltató augusztus 26-i adatai szerint
A legnagyobb kinnlevőséget Sepsiszentgyörgy térségében tartják nyilván: itt a hátralék meghaladja a 3,36 millió lejt. Ebből a cégek tartozása 1,42 millió, a lakótársulásoké közel 1,30 millió, a magánszemélyeké 628 ezer, míg a közintézményeké mintegy 17 ezer lej.
Kézdivásárhely térségében 2,6 millió lej a 90 napnál régebbi tartozások összege. Itt a magánszemélyek hátraléka a legnagyobb, mintegy 1,56 millió, a cégeké 961 ezer, a közintézményeké pedig közel 79 ezer lej.
A megyében összesen több mint 7,3 millió lejnyi, 90 napnál régebbi tartozás halmozódott fel
Kovászna térségében összesen 838 ezer lejjel tartoznak az ügyfelek. Ennek döntő része, 778 ezer lej a magánszemélyekhez köthető, míg a cégek 54 ezer, a közintézmények mintegy 5,5 ezer lejjel szerepelnek a nyilvántartásban.
Bodzaforduló térségében 545 ezer lejnyi kinnlevőséget tart számon a szolgáltató: ebből 450 ezer lej a magánszemélyek, 83 ezer lej a cégek, közel 12 ezer lej pedig a közintézmények tartozása.
Kozsokár Attila szerint a felhalmozódott kinnlevőségek a szolgáltatás működtetését is érintik, hiszen
„Sok esetben egy-egy tartozás rendezése egyszerűen halogatás miatt marad el. Arra kérünk minden érintettet, hogy a végső értesítést vegye komolyan, és még a szolgáltatás felfüggesztése előtt rendezze fennálló hátralékát” – hangsúlyozta a vezérigazgató.
A Hydrokov arra is figyelmeztet, ha a tartozás miatt már felfüggesztették a vízellátást, annak helyreállítása
A szolgáltató ezért arra kéri a végső felszólítást kézhez kapó ügyfeleket, a megjelölt határidőn belül rendezzék tartozásukat, elkerülve ezzel a vízellátás felfüggesztését és a visszakapcsolással járó további költségeket.
Zajlik a hektáronkénti 300 eurós állami de minimis támogatást igénylő háromszéki burgonyatermesztők ellenőrzése. A Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vendégellenőrökkel próbálja felgyorsítani a folyamatot, de a gazdák egyre türelmetlenebbek.
Személyzetének negyedét, 172 embert engedett el a kézdivásárhelyi Zarah Moden nadrággyár múlt hét végén. A kényszerintézkedést a minimálbér kötelező emelése és az olcsó ázsiai munkaerő jelentette konkurencia váltotta ki.
Beteltek a helyek az ingyenes melanómaszűrésre, amelyet szeptember 21–25. között szervez a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház a Kézdivásárhelyi Municípiumi Kórházzal együttműködésben.
Jelvénykíállítás nyílik csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Vadászati és Természettudományi Múzeumban. A több mint 5000 darabos tárlat a sporttól az űrkutatásig több témát is felölel.
Hosszú évek óta nem volt ilyen népes mezőny a Székely Vágtán, összesen 35 lovas állt rajthoz. A szervezők szerint külön öröm, hogy egyre több fiatal kapcsolódik be a lovassportba, ami azt mutatja, hogy van utánpótlás.
Tizenkettedik alkalommal vitték motorozni a sepsiszentgyörgyi Írisz Ház fogyatékkal élő foglalkoztatottjait a háromszéki motorosok. A résztvevők Erősdre utaztak, ahol ünnepi istentiszteleten majd közös bográcsozáson vesznek részt.
Terepjárós honfitársaink Mongólia után kissé megülték magukat Kazahsztánban. Azóta azonban megkerülték az Iszik-tavat, átkeltek a Pamíron, végigautóztak az afgán hegyek mentén, zongorakoncertet hallgattak Szamarkandban, és most hazafelé tartanak.
Nagy hajrával, a vezetést az utolsó körben megszerezve Etéd lovasa, Kelemen Sándor Géza nyerte a 15. Székely Vágtát. A verseny többi futama is számos előre nem látott helyzetet, sok izgalmat hozott a nézőknek. Sérülés vagy baleset szerencsére nem történt.
Elkezdődött a Bodok-hegység 1194 méter magas csúcsára tervezett kilátó építése. Egyelőre az alapozásnál tartanak, az építményt darabonként szállítják fel a hegytetőre – adta hírül Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanács elnöke.
Szexuális bűncselekmény miatt korábban már letöltötte jogerősen kiszabott börtönbüntetését az a 40 éves, Kovászna megyei férfi, akinek ismételten egy kiskorúval folytatott szexuális kapcsolat miatt kell felelnie a törvény előtt.
szóljon hozzá!