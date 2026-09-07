Több ittas járművezetőt is elkaptak Udvarhelyszéken

Oroszhegy és Bögöz községekben, valamint Székelyudvarhelyen is elkaptak egy-egy ittas sofőrt az elmúlt hétvégén a hatóságok – derül ki Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

Székelyhon 2026. szeptember 07., 18:582026. szeptember 07., 18:58 2026. szeptember 07., 19:212026. szeptember 07., 19:21

Mezőgazdasági haszongépjárművet vezetett ittasan egy 50 éves férfi pénteken Oroszhegy községben. A sofőr leheletében 0,58 mg/l alkoholszintet mutatott a szonda, így vérvételre kísérték a hatóságok. Időközben ugyanakkor arra is fény derült, hogy

bejegyzetlen járművel közlekedett.