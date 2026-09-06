Későre kezdődött a kivitelezés, nem fejezték be a bölcsődeépítést Szentegyházán

Évekig elhúzódott az Országos Beruházási Társaság (CNI) által lebonyolított adminisztratív munka, ezért nem sikerült az augusztus végi határidőre megépíteni a szentegyházi bölcsődét – közölte meglátását a polgármester.

Fülöp-Székely Botond 2026. szeptember 06., 15:002026. szeptember 06., 15:00

Negyven férőhelyes, egyszintes bölcsőde megépítésére pályázott a CNI-nél 2022-ben a szentegyházi önkormányzat, mivel a városban nincs hasonló létesítmény, a lakók szerint pedig nagy szükség lenne rá. Elhúzódó kivitelezés A beruházási társaság nagyjából tízmillió lejes támogatást ítélt meg a típusterv alapján megvalósuló beruházás kivitelezésére, majd közbeszerzési eljárást indított a legmegfelelőbb építkezési cég kiválasztása érdekében. Ennek lejárta után azonban nem szerződött le a nyertes vállalkozóval.

A hosszas huzavona miatt jelentősen felmentek az árak,

így a procedúra nyertese már 1,5 millió lejjel többet kért a munkáért. Ezt az összeget nem vállalhatta be a szentegyházi önkormányzat, így hosszas levelezés kezdődött a CNI-vel a pénz előteremtése érdekében. Végül az bevállalta a pluszköltségeket. Hirdetés Ez idő alatt azonban lejárt a város által kiállított építkezési engedély érvényessége, így azt újra el kellett készíteni, ismét kérve a hatóságok jóváhagyását.

Fotó: Olti Angyalka

A CNI-vel szerződött kivitelező a felsorolt okok miatt tavaly ősszel látott neki az építkezésnek. A CNI-t okolja A tisztább kép érdekében Lőrincz Csaba polgármester elmagyarázta, a beruházás finanszírozója az Európai Projektek és Beruházások Minisztériuma az országos helyreállítási terv (PNRR) részeként,

a lebonyolítást a CNI végzi,

míg Szentegyháza haszonélvezőként szerepel a három fél által aláírt szerződésben. A helyi önkormányzatnak a közművesítést és a parkolók kialakítását kell megvalósítania. Előbbi már megtörtént, utóbbit pedig csak a bölcsőde megépülése után tudják megoldani.

Fotó: Olti Angyalka

Tény, hogy az augusztus 29-i határidőig nem valósult meg a projekt, ám a tisztségviselő szerint ez elsősorban a CNI felelőssége, hiszen ők szerződtek kivitelezőt és miattuk húzódott el az építkezés megkezdése.

Fotó: Olti Angyalka

Szentegyháza mindet megtett a megvalósításért, ami a város feladata volt. „Különösen rosszul esik, hogy nem valósult meg időben a projekt, hiszen az általunk koordinált tíz PNRR-s beruházás egyikénél sem volt ilyen probléma. Ezt azonban nem mi irányítottuk” – szögezte le Lőrincz. Nem állt le a munka Mostanra nagyjából hatvan százalékban valósult meg a projekt, ami azt jelenti, hogy a bölcsőde szigetelése és a belső munkálatok zajlanak. „Én úgy gondolom, hogy idén októberben befejeződik a munka” – hangsúlyozta az elöljáró. Ő egyébként abban bízik, hogy felelőssége tudatában és a kormány támogatásával a CNI be fogja vállalni az építkezéshez szükséges további költségeket.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka