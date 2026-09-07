A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár Magyarországon

A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta – közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján hétfőn.

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Méréseik adatait elemezve azt írták, a nyár középhőmérséklete országosan 23,43 Celsius-fok volt, ami 2,59 fokkal magasabb az 1991-2020-as évek 20,84 fokos átlagánál, ezzel pedig

a második legmelegebb nyár volt 1901 óta, de az ország északi felén sokfelé a legmelegebb nyár lett a 2026-os.

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A legmelegebb nyár továbbra is a 2024-es, amikor 23,58 Celsius-fok volt az évszak középhőmérséklete – ismerteti az MTI.

Mindhárom hónap melegebb volt az átlagosnál: a június 2,7 fokkal, a július 1,3 fokkal, míg az augusztus 3,7 fokkal haladta meg az 1991-2020-as évek átlagát.

Az 1901 óta második legmelegebb júniust a tizedik legmelegebb július követte, majd