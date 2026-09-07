A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár Magyarországon

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Fotó: Gábos Albin
A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta – közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján hétfőn.
Méréseik adatait elemezve azt írták, a nyár középhőmérséklete országosan 23,43 Celsius-fok volt, ami 2,59 fokkal magasabb az 1991-2020-as évek 20,84 fokos átlagánál, ezzel pedig
A legmelegebb nyár továbbra is a 2024-es, amikor 23,58 Celsius-fok volt az évszak középhőmérséklete – ismerteti az MTI.
Mindhárom hónap melegebb volt az átlagosnál: a június 2,7 fokkal, a július 1,3 fokkal, míg az augusztus 3,7 fokkal haladta meg az 1991-2020-as évek átlagát.
Az 1901 óta második legmelegebb júniust a tizedik legmelegebb július követte, majd
Több intenzív hőhullám is kialakult, amelyek során több napon is meghaladta a legmagasabb mért hőmérséklet a 40 Celsius-fokot, még a magyarországi abszolút maximum-hőmérséklet rekordja is megdőlt, június 30-án Szécsényben 42,0 Celsius-fokot mértek.
Az évszak csapadékösszege az előzetes adatok alapján, országos átlagban csak 74,1 milliméter, ami csak 36 százaléka az 1991-2020-as évek 203,3 milliméteres átlagának, és közel 30 milliméterrel kevesebb az eddigi legszárazabb, 1952-es nyár értékénél, akkor 101,3 milliméter esett.
Mindhárom hónap csapadéka jelentősen elmaradt a szokásostól: júniusban 45 százalékkal, júliusban és augusztusban is 74 százalékkal hullott kevesebb csapadék, mint az 1991-2020-as átlag. Országos átlagban a július az ötödik, az augusztus a negyedik legszárazabb volt a 20. század eleje óta.
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