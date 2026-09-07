A védelmi tanács szerint az USA katonai jelenlétének megerősítése stratégiai befektetés Románia biztonságába

Fotó: Radu Miruţă Facebook-oldala
Az Egyesült Államok ű katonai jelenlétének megerősítése stratégiai befektetés Románia biztonságába – közölte hétfőn az elnöki hivatal a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülése után.
A közlemény szerint az Egyesült Államok épp átértékeli az európai katonai jelenlétét. Emiatt a CSAT áttekintette, hogy
A nemzetbiztonsági testület tagjai szerint az amerikai katonai jelenlét megerősítése Románia biztonságát szolgálja, és alapvető szerepe van a NATO keleti szárnyának, illetve az egész euroatlanti térségnek védelmében – ismerteti az Agerpres.
A román hatóságok jelenleg arról egyeztetnek, hogy milyen konkrét támogatást tudnak nyújtani az amerikai csapatoknak, igazodva a logisztikai és hadműveleti igényeikhez. Ezekről a közeljövőben konkrét döntések várhatók – olvasható a közleményben.
A testület jóváhagyta a 2027-2036-os haderőfejlesztési tervet. A közlemény szerint a dokumentum összehangolja a hadsereg eszközigényeit a többéves védelmi költségvetéssel. Ez
Az elnöki hivatal emlékeztetett: Románia a szövetségesekkel együtt a 2025-ös hágai NATO-csúcson vállalta, hogy 2035-ig a GDP 5 százalékára növeli a védelemre és az ahhoz kapcsolódó kiadásokra fordított összeget:
3,5 százalékot közvetlen védelmi kiadásokra,
1,5 százalékot pedig kapcsolódó területekre.
A közlemény szerint a védelmi költségvetés növelése lehetőség a romániai hadiipar számára is, amely korszerű technológiák és szaktudás bevonásával modernizálódhat, akár nemzetközi nagyvállalatokkal együttműködésben.
A CSAT jóváhagyta a SAFE-program végrehajtási tervét is, amelyet egy kormányszintű intézményközi munkacsoport dolgozott ki a szükséges katonai eszközök megvásárlására.
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