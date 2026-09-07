A védelmi tanács szerint az USA katonai jelenlétének megerősítése stratégiai befektetés Románia biztonságába

Az Egyesült Államok ű katonai jelenlétének megerősítése stratégiai befektetés Románia biztonságába – közölte hétfőn az elnöki hivatal a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülése után.

Székelyhon 2026. szeptember 07., 20:212026. szeptember 07., 20:21

A közlemény szerint az Egyesült Államok épp átértékeli az európai katonai jelenlétét. Emiatt a CSAT áttekintette, hogy

hol tartanak és mik lesznek a következő lépések a Romániában állomásozó amerikai csapatokról szóló tárgyalásokon.

A nemzetbiztonsági testület tagjai szerint az amerikai katonai jelenlét megerősítése Románia biztonságát szolgálja, és alapvető szerepe van a NATO keleti szárnyának, illetve az egész euroatlanti térségnek védelmében – ismerteti az Agerpres. Hirdetés A román hatóságok jelenleg arról egyeztetnek, hogy milyen konkrét támogatást tudnak nyújtani az amerikai csapatoknak, igazodva a logisztikai és hadműveleti igényeikhez. Ezekről a közeljövőben konkrét döntések várhatók – olvasható a közleményben.

A CSAT ülés napirendjén szerepelt a román hadsereg megerősítése és a katonai terveknek az új geopolitikai helyzethez igazítása is.

A testület jóváhagyta a 2027-2036-os haderőfejlesztési tervet. A közlemény szerint a dokumentum összehangolja a hadsereg eszközigényeit a többéves védelmi költségvetéssel. Ez

nemcsak a meglévő haderő megerősítését teszi lehetővé, hanem új, mozgékony és rugalmasan bevethető egységek létrehozását is.