Nem lehetetlen küldetés: magashegymászás negyven fölött, kezdőként

Itthon is gyakorolták a sziklamászást, nem hiába

Épségben és sok tapasztalattal gazdagabban érkeztek haza nemrégiben a Székelyek a magasban expedíció tagjai az Alpokból, ahol hat négyezer fölötti csúcsot gyűrtek maguk alá: negyvenes éveikben járó, kezdő magashegyi mászókként.

Bodor Tünde 2026. szeptember 07., 20:412026. szeptember 07., 20:41

Több mint egy évtizede szervezi a Székelyek a magasban egyesület alapítója, Tulit Zsombor hegymászó a kezdőknek szánt magashegyi túrákat. Hirdetés Kezdetben a Mont Blanc jelentette a kellő motivációt és kihívást nyújtó célt, pár éve az Alpokban találtak további új, meghódítandó csúcsokat. Ez részben a résztvevők óhajaitól is függ, de objektív okok miatt is elvetendőnek bizonyult a Mont Blanc – magyarázta Tulit Zsombor a Székelyhonnak:

a kőomlások és a gleccserek olvadása miatt a klasszikus utak rendkívül veszélyesek lettek, és már mások sem szerveznek oda vezetett túrákat.

Fotó: Székelyek a magasban /facebook

A klímaváltozás jeleit a megkérdezett is tapasztalta: a gleccserhasadékok nagyon megnyíltak, az idei hó sok helyen hiányzik, a 25 évvel korábbi látványhoz képest a hóhatár sokkal feljebb húzódott. Az idén megcélzott Monte Rosa-hegység azonban változatosabb, látványosabb, hozzáférhetőbb kezdők számára, és bár a hegymászók láttak kőomlást, jégomlást, bebizonyosodott az itthoni gyakorlás haszna:

megfigyeltek olyanokat is, akiknek sokkal szenvedősebb volt a csúcshódítás.

Az expedícióban négyen vettek részt. Bár többen jelentkeztek, két nő és egy férfi abszolválta a tavaszi három hónapos előkészítőt úgy, hogy a hegyre vitelük kockázatmentes(ebb)nek ígérkezett. Márciustól májusig a Bucsecs- és a Királykő-hegységben gyűjtöttek tapasztalatot, tudták használni a jégcsákányt, ismerték a sziklamászás kötéltechnikáját, csapatban is jól működtek. A cél nem az volt, hogy valaki egyik napról a másikra hegymászóvá váljon, hanem hogy

lépésről lépésre megtanuljon biztonságosan mozogni a hegyen.

A sepsiszentgyörgyi csapat a csúcson Fotó: Székelyek a magasban /facebook

„Az Alpoknak mindegyik arcát láttuk: a mosolygóst és a gonoszat is” – mesélte Tulit Zsombor.

Volt részünk 40 centis friss hóban, hóviharban, erős szélben, esőben, de gyönyörű napsütésben is. Másztunk sziklát, gleccsert, via ferrátát. Aludtunk sátorban, menedékben, menedékházban.

Sikerült jól megválasztani az időablakokat, jó időpontokban értünk fel. Szerencsére az előrejelzéshez képest keveset változott az időjárás, így sikerült elkerülnünk például azt, hogy esőben kelljen másznunk. Jól sikerült az akklimatizáció is, noha a fejfájással, hányingerrel megküzdöttek a résztvevők. Aludtunk 3000, 3600, 4200 méteren, egy éjszakát eltöltöttünk Európa legmagasabban fekvő menedékházában is, a Regina Margheritában, a Monte Rosa-masszívum Gnifetti-csúcsán (4554 m)” – számolt be a tapasztalatokról a hegymászó.

Egy látvány, amely sok szenvedést megér Fotó: Székelyek a magasban /facebook