Nem lehetetlen küldetés: magashegymászás negyven fölött, kezdőként

Itthon is gyakorolták a sziklamászást, nem hiába
Fotó: Székelyek a magasban /facebook
Épségben és sok tapasztalattal gazdagabban érkeztek haza nemrégiben a Székelyek a magasban expedíció tagjai az Alpokból, ahol hat négyezer fölötti csúcsot gyűrtek maguk alá: negyvenes éveikben járó, kezdő magashegyi mászókként.
Több mint egy évtizede szervezi a Székelyek a magasban egyesület alapítója, Tulit Zsombor hegymászó a kezdőknek szánt magashegyi túrákat.
Kezdetben a Mont Blanc jelentette a kellő motivációt és kihívást nyújtó célt, pár éve az Alpokban találtak további új, meghódítandó csúcsokat. Ez részben a résztvevők óhajaitól is függ, de objektív okok miatt is elvetendőnek bizonyult a Mont Blanc – magyarázta Tulit Zsombor a Székelyhonnak:
Fotó: Székelyek a magasban /facebook
A klímaváltozás jeleit a megkérdezett is tapasztalta: a gleccserhasadékok nagyon megnyíltak, az idei hó sok helyen hiányzik, a 25 évvel korábbi látványhoz képest a hóhatár sokkal feljebb húzódott. Az idén megcélzott Monte Rosa-hegység azonban változatosabb, látványosabb, hozzáférhetőbb kezdők számára, és bár a hegymászók láttak kőomlást, jégomlást, bebizonyosodott az itthoni gyakorlás haszna:
Az expedícióban négyen vettek részt. Bár többen jelentkeztek, két nő és egy férfi abszolválta a tavaszi három hónapos előkészítőt úgy, hogy a hegyre vitelük kockázatmentes(ebb)nek ígérkezett.
Márciustól májusig a Bucsecs- és a Királykő-hegységben gyűjtöttek tapasztalatot, tudták használni a jégcsákányt, ismerték a sziklamászás kötéltechnikáját, csapatban is jól működtek. A cél nem az volt, hogy valaki egyik napról a másikra hegymászóvá váljon, hanem hogy
A sepsiszentgyörgyi csapat a csúcson
Fotó: Székelyek a magasban /facebook
„Az Alpoknak mindegyik arcát láttuk: a mosolygóst és a gonoszat is” – mesélte Tulit Zsombor.
Sikerült jól megválasztani az időablakokat, jó időpontokban értünk fel. Szerencsére az előrejelzéshez képest keveset változott az időjárás, így sikerült elkerülnünk például azt, hogy esőben kelljen másznunk. Jól sikerült az akklimatizáció is, noha a fejfájással, hányingerrel megküzdöttek a résztvevők. Aludtunk 3000, 3600, 4200 méteren, egy éjszakát eltöltöttünk Európa legmagasabban fekvő menedékházában is, a Regina Margheritában, a Monte Rosa-masszívum Gnifetti-csúcsán (4554 m)” – számolt be a tapasztalatokról a hegymászó.
Egy látvány, amely sok szenvedést megér
Fotó: Székelyek a magasban /facebook
Végül a tíznapos expedícióba hat csúcs fért bele: a Vincent Pyramid (4215 m), a Balmenhorn ( 4167 m), a Ludwigshöhe (4342 m), a Punta Parrot (4436 m), a Zumsteinspitze (4563 m) és a Punta Gnifetti (4554 m).
A Székelyek a magasban expedíciók keretében az elmúlt több mint egy évtizedben már közel 300 kezdő mászó jutott fel az európai magashegyek csúcsaira.
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